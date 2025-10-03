Cuándo es el próximo feriado en Florida

Los residentes de Florida no deberán esperar mucho para tener un nuevo día de descanso laboral, dado que el segundo lunes de octubre habrá un feriado federal en Estados Unidos. Se trata del Columbus Day o Día de la Raza, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Columbus Day en Estados Unidos: la fecha exacta del próximo feriado en Florida

El próximo feriado en Florida será el lunes 13 de octubre de 2025, de acuerdo a lo establecido en al calendario federal de Estados Unidos. Ese día se celebrará el Columbus Day en todo el país norteamericano.

El Columbus Day se conmemora cada segundo lunes de octubre y este año cae el 13 Freepik

De esta manera, durante el segundo lunes de octubre, al igual que en otros feriados federales, las oficinas del gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado permanecerán cerrados.

La festividad también es conocida en algunos estados como Indigenous Peoples’ Day, en referencia a las comunidades indígenas del territorio estadounidense. Se trata de una forma de respetar a aquellas personas que consideran que la llegada de Cristóbal Colón, en realidad, no merece ser celebrada, por lo que se toma como un día para reflexionar sobre el impacto del colonizador en las comunidades aborígenes.

Qué pasa si trabajo durante el Columbus Day en Florida: cómo se paga

A pesar de ser un feriado federal, la fecha no se encuentra entre las jornadas que se pagan doble a los trabajadores estatales.

De acuerdo a estatuto federal de Florida, a menos que el empleador tenga una política interna o un contrato sindical que lo establezca, no existe pago doble ni “holiday pay” obligatorio. Es decir, ni la ley estatal ni la federal obligan a los empleadores abonar ese día si el empleado no lo trabajo.

El Columbus Day no se encuentra entre los "holidays pay" de Florida Freepik

La misma legislación rige para los trabajadores del sector privado. El empleador puede decidir ofrecer pago extra, bonificación o un día compensatorio, pero no está legalmente obligado, salvo que lo tenga previsto en contrato o convenio con su empleado.

Los feriados que sí se reconocen como pagos en Florida este 2025 son:

Día de Año Nuevo.

Cumpleaños de Martin Luther King, Jr..

Día de los Caídos.

Día de la Independencia.

Día del Trabajo o Labor Day

Día de los Veteranos.

Día de Acción de Gracias.

Viernes después del Día de Acción de Gracias.

Navidad.

La historia de Columbus Day en EE.UU.

La primera celebración del Columbus Day en EE.UU. tuvo lugar en 1792, cuando un grupo de líderes en Nueva York organizó un evento para conmemorar el 300 aniversario del histórico desembarco del explorador Cristóbal Colón.

El Columbus Day surgió como una manera de celebrar el desembarco de la exploración de Cristóbal Colón en América en 1492 Freepik

Durante el correr de los años, hubo varias celebraciones similares hasta 1892, cuando el presidente Benjamin Harrison emitió una proclamación para pedir a los estadounidenses que celebraran a Colón durante un día en el que “cesaran de trabajar y se dedicaran a ejercicios que expresaran mejor el honor al descubridor”.

Finalmente, el Columbus Day fue declarado feriado federal por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1937. Originalmente, se celebraba cada 12 de octubre, como sucede en otros países del mundo. Sin embargo, desde 1971, con la Uniform Monday Holiday Act (Ley del Día de los lunes Uniformes), se cambió la conmemoración al segundo lunes de octubre.