Cuatro distritos no tienen clases esta semana: cuáles son y por qué cerraron sus escuelas en Florida

Aunque no existe una suspensión general para todo el sistema educativo estatal, durante la semana del 6 al 10 de abril, cuatro condados en Florida no tienen clases por diversos motivos. Los cierres previstos responden a decisiones ya incluidas en los calendarios académicos de cada distrito.

Qué condados de Florida no tienen clases del 6 al 10 de abril

Florida no cuenta con un cronograma único de clases, sino que cada condado organiza su ciclo lectivo, define días no laborables, jornadas de capacitación y períodos de receso de acuerdo con su planificación local.

Por ese motivo, mientras algunas escuelas continuarán con clases normales, otras permanecerán cerradas.

Entre el 6 y el 10 de abril, varios distritos escolares han programado cierres o días sin actividad académica para los estudiantes debido a sus calendarios locales Imagen de Freepik

Condado de Baker : las escuelas permanecerán cerradas durante toda la semana , según el calendario oficial. El motivo es que ese tramo fue reservado para el Spring Break , es decir, el receso de primavera del distrito.

, según el calendario oficial. El motivo es que ese tramo fue reservado para el , es decir, el receso de primavera del distrito. Condado de Duval : los estudiantes tampoco asistirán a clases, al menos en el inicio de la semana. El 7 de abril fue asignado a tareas de planificación y capacitación del personal , sin presencia de alumnos en las aulas.

: los estudiantes tampoco asistirán a clases, al menos en el inicio de la semana. El 7 de abril fue asignado a , sin presencia de alumnos en las aulas. Condado de Lee : este 6 de abril no hay actividad por la conmemoración de Easter Monday o Lunes de Pascua . De esa manera, los estudiantes de ese distrito comenzaron la semana con una jornada sin clases.

: este 6 de abril no hay actividad por la . De esa manera, los estudiantes de ese distrito comenzaron la semana con una jornada sin clases. Condado de Clay: el viernes 10 de abril fue fijado como día no lectivo por el llamado “Día de la Feria”, una fecha que el distrito contempla como jornada sin actividad escolar.

Fuera de esos casos, la mayoría de los distritos de Florida mantendrá su cronograma habitual.

Esto se explica porque buena parte de las entidades educativas ya completó sus vacaciones de primavera durante marzo, por lo que la primera semana completa de abril tiene, en general, funcionamiento normal.

En el condado de Duval, los estudiantes no tendrán clases el 7 de abril debido a una planificación para empleados Imagen de Freepik

Cuándo terminó el Spring Break en Florida en 2026

En gran parte del estado, el Spring Break finalizó el viernes 20 de marzo. Ese fue el período más repetido en los calendarios lectivos, con receso entre el 16 y el 20 de marzo en varios de los sistemas educativos más grandes de Florida.

Dentro de ese grupo estuvieron distritos como Broward, Palm Beach, Orange, Hillsborough, Duval y Pinellas, lo que explica por qué la mayoría de las escuelas retomó su actividad regular antes de abril.

No obstante, hubo excepciones. Miami-Dade ubicó su descanso una semana más tarde, con cierre hasta el 27 de marzo, según su calendario escolar, mientras que Baker trasladó su receso a la semana del 6 al 10 de abril, una diferencia que marca la autonomía de cada jurisdicción.

Las escuelas, colleges y universidades tampoco comparten necesariamente el mismo cronograma.

Algunas instituciones de educación superior incluso fijan sus recesos y cierres de semestre en fechas distintas a las de la enseñanza primaria y secundaria.

En la mayoría de los distritos escolares de Florida, las vacaciones de primavera (Spring Break) finalizaron el viernes 20 de marzo Pixabay

Cuándo terminan las clases en Florida y empiezan las vacaciones de verano

En los distritos mencionados, también ya están definidas varias fechas de cierre del ciclo 2025-2026:

En Baker y en Clay , el 22 de mayo está marcado en el calendario como el último día de clases.

, el está marcado en el calendario como el último día de clases. En Duval , el último día de clases para estudiantes será el 28 de mayo .

, el último día de clases para estudiantes será el . En Lee , el final del año escolar quedó programado para el 1° de junio , con salida anticipada.

, el final del año escolar quedó programado para el , con salida anticipada. Miami-Dade College, Tallahassee State College y College of the Florida Keys finalizarán clases y exámenes el 1° de mayo.

finalizarán clases y exámenes el 1° de mayo. Florida State College at Jacksonville tiene prevista su ceremonia de graduación para el 7 de mayo.

El mapa educativo del estado se organiza a partir de decisiones locales que determinan cuándo se estudia, cuándo se descansa y cuándo se interrumpe la actividad.