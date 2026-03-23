De cuánto era la fortuna del creador de OnlyFans que murió en Florida: su historia como migrante en EE.UU.

La muerte de Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, volvió a poner el foco sobre su patrimonio, su recorrido empresarial y su historia como migrante en Estados Unidos. El empresario, que residía en Florida, falleció a los 43 años luego de atravesar durante varios meses un tratamiento contra el cáncer.

Cuál era la fortuna de Leonid Radvinsky antes de su muerte

De acuerdo con estimaciones de riqueza difundidas por Bloomberg, la fortuna personal de Leonid Radvinsky se ubicaba en torno a los US$3800 millones. Ese capital se había incrementado en los últimos años a partir del desempeño financiero de OnlyFans y de los dividendos que recibió como propietario.

La fortuna personal de Leonid Radvinsky se ubicaba en torno a los US$3800 millones Facebook: Leonid Radvinsky

Entre los datos de su patrimonio, figura un pago de US$700 millones en concepto de dividendos, acreditado en agosto, lo que aportó una dimensión concreta del flujo de ingresos que generaba la compañía bajo su control.

Existen además registros previos que habían ubicado su fortuna en un nivel cercano a US$2100 millones, lo que muestra el crecimiento de su riqueza en un lapso relativamente corto.

En sus últimos meses, ese proceso coincidió con negociaciones para desprenderse de una participación mayoritaria del negocio dentro de una valoración total de la empresa de alrededor de US$5500 millones.

La historia migratoria de Leonid Radvinsky desde Ucrania a Estados Unidos

La historia personal del empresario comienza en Odesa, ciudad portuaria de Ucrania donde nació. Cuando todavía era un niño, su familia dejó ese país y emigró a EE.UU. El destino de esa mudanza fue Chicago, ciudad en la que se instaló el grupo familiar y donde Radvinsky desarrolló buena parte de su formación.

En la ciudad de Illinois, cursó su formación secundaria y más tarde ingresó a la Universidad Northwestern, donde estudió economía. Se graduó en 2002.

Esa etapa universitaria coincidió con una fase inicial de emprendimientos digitales, ya que desde joven había comenzado a operar sitios web vinculados al mercado de contenidos para adultos, según BBC.

Leonid Radvinsky, el empresario ucraniano-estadounidense que transformó a OnlyFans, falleció en Florida Shutterstock - Shutterstock

La carrera de Radvinsky en internet empezó cuando todavía era adolescente. Sus primeros proyectos estuvieron ligados a páginas de contenido para adultos, un sector que luego se conectaría con el modelo de monetización que años más tarde consolidó OnlyFans.

Con el tiempo, se convirtió en un empresario del ámbito tecnológico con intereses en plataformas digitales y modelos de suscripción online.

Su perfil público fue siempre reducido. A diferencia de otros empresarios del sector tech, evitó entrevistas, conferencias y apariciones frecuentes en medios. Esa conducta se mantuvo incluso después del crecimiento de OnlyFans, cuando la plataforma pasó a ser parte de conversaciones globales sobre economía digital, creadores de contenido y nuevos esquemas de ingresos en internet.

Pese a esa reserva, su intervención en el negocio fue determinante. Tras ingresar como propietario en 2018, tomó el control de la compañía matriz y encabezó la expansión de la plataforma.

La muerte de Leonid Radvinsky abre una etapa de definiciones para OnlyFans yosoitu.lasillarota.com

De qué murió el dueño de OnlyFans

Radvinsky murió en Florida, estado donde vivía en la actualidad. Aunque la empresa matriz de OnlyFans, Fenix International Ltd., tiene sede en Londres, el empresario había fijado su residencia en territorio estadounidense y desde allí siguió al frente de su estructura corporativa.

Según la información comunicada por su familia, la causa de su muerte fue un cáncer que le habían diagnosticado desde hacía varios meses. El anuncio no incluyó detalles adicionales sobre el tratamiento ni sobre el lugar preciso del fallecimiento, pero sí confirmó que ocurrió en un contexto de reserva.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles”, indicó un allegado a la familia a Bloomberg.

Antes de morir, Radvinsky había tomado decisiones vinculadas al manejo de su patrimonio y de la empresa. Se indicó que en 2024 transfirió la propiedad de su firma a un fideicomiso.

Ese movimiento quedó ahora bajo observación por las implicancias que podría tener sobre la continuidad del control accionario de OnlyFans y sobre las eventuales negociaciones abiertas para una venta parcial.