DeSantis vs. Newsom: el gobernador celebró una ley de Florida y dijo que no seguirán la idea “disparatada” de California

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, celebró a través de redes sociales un proyecto de ley en el estado que prohíbe una norma que impusieron otros estados. En particular, cargó contra California y una iniciativa apoyada por Gavin Newsom, la cual regula el uso de dispositivos de jardinería y agropecuarios que utilicen motores a gasolina. En ese sentido, el republicano subrayó que esa idea “disparatada” no tendrá lugar en el Estado Soleado.

DeSantis cargó contra Newsom por las regulaciones sobre equipamiento con motor a gasolina

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, De Santis celebró un nuevo proyecto de ley que está en tratamiento en la Legislatura de Florida.

La ley de Florida que apoya DeSantis prohibiría las regulaciones sobre equipos de jardinería que funcionen a gasolina Freepik

En específico, DeSantis citó el mensaje del comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, quien celebró la presentación de la SB 290. Entre varias cuestiones, esta propuesta prohíbe establecer normas que no permitan el uso de equipo agropecuario y de jardinería con motor a gasolina.

“Florida no seguirá los pasos de California ni Virginia para intentar prohibir los sopladores de hojas a combustible. Protegemos la libertad de nuestros agricultores y residentes para usar la maquinaria agrícola y de jardinería que mejor les funcione. Nos basamos en la historia de Florida de elegir la libertad, no la extralimitación del gobierno“, enfatizó Simpson.

El gobernador citó esa publicación para manifestar su respaldo. Además, subrayó las diferencias entre el Estado Dorado y las políticas que apoya Newsom: “Otra idea disparatada —prohibir los sopladores de hojas a gasolina— va a parar al olvido en Florida“.

El mensaje de DeSantis en el que celebró por el proyecto de ley en Florida Captura

Qué dice la SB 290, la “ley agrícola de Florida” que celebró DeSantis

De acuerdo con lo que establece el texto del proyecto, el proyecto de la ley abarca una amplia variedad de temas dentro del rubro del campo.

Entre todas ellas, la polémica mencionada por DeSantis gira en torno a la protección contra regulaciones sobre los equipos con motor a gasolina. En específico, estos son los puntos más importantes de ese apartado:

Se prohíbe a los condados y municipios promulgar o aplicar leyes que restrinjan o prohíban el uso de equipos de jardinería o maquinaria agrícola que funcionen con gasolina .

promulgar o aplicar o maquinaria agrícola que . Define a la maquinaria agrícola como cualquier equipo con un motor de combustión interna que utilice gasolina o diésel.

como cualquier equipo con un motor de combustión interna que utilice gasolina o diésel. El equipo de jardinería incluye cualquier máquina con motor de combustión interna usada para el mantenimiento de paisajes o para mover hojas , tierra, césped u otros escombros de superficies.

incluye interna usada para el , tierra, césped u otros escombros de superficies. El proyecto permite a los condados de Florida incentivar el uso de otros tipos de energía si así lo desean, pero no a partir de la prohibición del equipamiento con gasolina.

Un proyecto de ley en Florida busca prohibir las reglas que restrinjan el uso de equipo de jardinería que funcione a gasolina Freepik

En caso de aprobarse, la ley también establecería cambios sobre licencias de conducir comerciales y el pago a subcontratistas, al tiempo que crearía el programa Farmers Feeding Florida, entre otras medidas.

La ley de California por la que DeSantis apuntó contra Newsom

La referencia al Estado Dorado es por la ley AB 1346 que fue aprobada en 2021 con el apoyo del gobernador demócrata. Esta ley afecta a los llamados Small Off-Road Engines (SORE), motores de combustión de menos de 25 caballos de fuerza usados en diversos artefactos.

En concreto, la norma de California prohíbe desde enero de 2024 la fabricación de equipos de jardinería con estas características que funcionen a gasolina. Esto incluye, por ejemplo, cortadoras de césped y sopladores de hojas.