Despensas gratis en Florida el 18 de octubre: sedes, fecha y hora

Las despensas gratis en Florida entregadas por Farm Share se llevarán a cabo el sábado 18 de octubre de 2025 en múltiples ciudades del estado, entre ellas Miami, Hialeah, Pompano Beach, Delray Beach y Pensacola. La jornada forma parte del programa estatal de distribución de comestibles de la organización, que busca garantizar el acceso a productos frescos y nutritivos para familias de bajos ingresos.

Qué es Farm Share y cómo funciona su programa de alimentos

Fundada en 1991, Farm Share es una organización sin fines de lucro que actúa como el banco de alimentos estatal de Florida. Su misión es asegurar que ningún residente pase hambre y que ninguna provisión útil se desperdicie, explica la entidad en su página web. La red colabora con más de 2000 iglesias, escuelas y instituciones comunitarias en los 67 condados del estado.

Además de su labor habitual, Farm Share cumple un rol clave en emergencias y desastres naturales, como huracanes, incendios o cierres de gobierno, mediante su flota de camiones y almacenes ubicados en Quincy, Jacksonville, Pompano Beach, Homestead y Florida City.

La lista de despensas y horarios del 18 de octubre en Florida

Las entregas de comida se realizarán en los siguientes puntos confirmados por Farm Share:

Lake Butler – 155 NW 3rd St, de 8 a 11 hs.

– 155 NW 3rd St, de Pensacola (Brownsville Assembly of God) – 3100 W De Soto St, de 8 a 9 hs.

– 3100 W De Soto St, de Delray Beach (Change My Community) – 710 S Swinton Ave, de 9 a 12 hs.

– 710 S Swinton Ave, de Hialeah (San Lázaro Catholic Church) – 4400 W 18th Ave, de 9 a 12 hs.

– 4400 W 18th Ave, de Mayo (Pleasant Grove) – 816 SW County Rd 351, de 9 a 10 hs.

– 816 SW County Rd 351, de Pompano Beach (The Orange Bowl) – Mitchell Moore Park, 901 NW 10th St, de 9 a 12 hs.

– Mitchell Moore Park, 901 NW 10th St, de Dunnellon (Community Services) – 19924 W Blue Cove Dr, de 10 a 13 hs.

– 19924 W Blue Cove Dr, de Miami (Lotus House Women’s Shelter) – 217 NW 15th St, de 11.30 a 14.30 hs.

Todas las entregas son gratuitas y abiertas al público hasta agotar existencias.

Cómo registrarse para recibir alimentos gratis de Farm Share en Florida

Quienes deseen recibir asistencia pueden hacerlo mediante la aplicación oficial de Farm Share o al consultar el calendario de distribución disponible en su sitio web.

Allí se pueden localizar las despensas más cercanas o inscribirse en eventos específicos. El formulario está disponible en varios idiomas, y las personas con discapacidad pueden solicitar formatos alternativos a través del USDA Target Center o del Federal Relay Service.

Su política de igualdad y el trabajo junto a los agricultores locales

Farm Share mantiene un compromiso con la no discriminación, en cumplimiento con las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Esto significa que la organización no puede negar asistencia ni trato igualitario a ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida identidad de género u orientación sexual), discapacidad o edad.

Además, Farm Share colabora directamente con cientos de agricultores de Florida y de otros estados para recuperar cultivos comestibles que serían desechados por no cumplir los estándares estéticos del comercio minorista. Esos productos —frutas y verduras con tamaños o formas irregulares— son perfectamente aptos para el consumo y se distribuyen de manera gratuita a familias con bajos ingresos.

Los productores que participan obtienen una deducción fiscal de hasta dos veces el costo de los bienes donados, lo que representa un incentivo económico a la vez que reduce el desperdicio alimentario. Esta práctica tiene un impacto ambiental positivo, ya que evita que los víveres terminen en vertederos y generen emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.