Comida gratis en Florida en octubre: la organización que entrega alimentos frescos sin importar el estatus migratorio

Los residentes de Florida pueden acceder a comida gratis sin necesidad de presentar documentos ni información personal. Se trata de un programa de la organización Farm Share, que busca combatir el hambre y la desnutrición mediante la distribución de alimentos frescos y nutritivos a quienes más los necesitan.

Calendario para obtener alimentos gratuitos en Florida en octubre

La agrupación reparte alimentos a la comunidad de forma gratuita y, para hacerlo, cuenta con una amplia red de distribución que incluye comedores, despensas, refugios para personas sin hogar, iglesias y centros para personas mayores. El calendario de octubre para recibir comida gratis en Florida ya fue publicado por Farm Share.

Farm Share brindará alimentos en diferentes puntos del norte, centro y sur de Florida (Instagram/@farmsharefl) Página/Farmshare.org

El calendario está dividido según el norte, centro y sur del estado:

Norte de Florida

9 de octubre : Pensacola – PCola Caring Hearts, de 8.00 a 9.00 (hora local).

: Pensacola – PCola Caring Hearts, de 8.00 a 9.00 (hora local). 15 de octubre : Marianna – Kaboodles, de 7.00 a 8.00 (hora local).

: Marianna – Kaboodles, de 7.00 a 8.00 (hora local). 15 de octubre : Pensacola – Epps Christian Center, de 8.00 a 9.00 (hora local).

: Pensacola – Epps Christian Center, de 8.00 a 9.00 (hora local). 18 de octubre : Pensacola – Brownsville, de 8.00 a 9.00 (hora local).

: Pensacola – Brownsville, de 8.00 a 9.00 (hora local). 18 de octubre : Mayo – Pleasent Grove, de 9.00 a 10.00 (hora local).

: Mayo – Pleasent Grove, de 9.00 a 10.00 (hora local). 25 de octubre : Pensacola – NWFCO, de 8.00 a 9.00 (hora local).

: Pensacola – NWFCO, de 8.00 a 9.00 (hora local). 30 de octubre: Tallahassee – Destiny Church, de 8.00 a 9.00 (hora local).

Centro de Florida

11 de octubre : Lake Butler, de 8.00 a 11.00 (hora local).

: Lake Butler, de 8.00 a 11.00 (hora local). 11 de octubre : Trenton – Gilchrist Prevention, de 8.00 a 12.00 (hora local).

: Trenton – Gilchrist Prevention, de 8.00 a 12.00 (hora local). 18 de octubre : Dunnellon Community Service, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: Dunnellon Community Service, de 10.00 a 13.00 (hora local). 24 de octubre : Ocala – Greater Hopewell Missionary Baptist Church, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: Ocala – Greater Hopewell Missionary Baptist Church, de 10.00 a 13.00 (hora local). 25 de octubre: Deland – First Presbyterian Church Deland, de 9.00 a 12.00 (hora local).

La organización, con ayuda de agricultores, busca evitar que miles de alimentos se desperdicien (Instagram/@farmsharefl) Página/Farmshare.org

Sur de Florida

8 de octubre : Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local). 8 de octubre : Miami Gardens – State Representative Felicia Robinson, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: Miami Gardens – State Representative Felicia Robinson, de 10.00 a 13.00 (hora local). 9 de octubre : Miami – Be Strong International, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – Be Strong International, de 9.00 a 12.00 (hora local). 10 de octubre : Miami – Jessie Trice Community Health System, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – Jessie Trice Community Health System, de 9.00 a 12.00 (hora local). 11 de octubre : Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church, de 9.00 a 12.00 (hora local). 11 de octubre : Miramar – City of Miramar Parks & Recreation, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miramar – City of Miramar Parks & Recreation, de 9.00 a 12.00 (hora local). 11 de octubre : Fort Lauderdale – South Promo, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: Fort Lauderdale – South Promo, de 10.00 a 13.00 (hora local). 11 de octubre : North Miami – MJD Wellness, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: North Miami – MJD Wellness, de 10.00 a 13.00 (hora local). 14 de octubre : West Palm Beach – West Gate CRA, de 11.00 a 14.00 (hora local).

: West Palm Beach – West Gate CRA, de 11.00 a 14.00 (hora local). 15 de octubre : Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local). 15 de octubre : New Port Richey – Pasco Sheriff’s Office, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: New Port Richey – Pasco Sheriff’s Office, de 9.00 a 12.00 (hora local). 16 de octubre : The City of North Miami Beach Mayor and Commission, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: The City of North Miami Beach Mayor and Commission, de 9.00 a 12.00 (hora local). 16 de octubre : Miami – Commissioner Miguel Ángel Gabela, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: Miami – Commissioner Miguel Ángel Gabela, de 10.00 a 13.00 (hora local). 18 de octubre : Delray Beach – Change My Community, de 9.00 a 14.00 (hora local).

: Delray Beach – Change My Community, de 9.00 a 14.00 (hora local). 18 de octubre : Hialeah – Representative David Borrero, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Hialeah – Representative David Borrero, de 9.00 a 12.00 (hora local). 22 de octubre : Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local).

: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local). 22 de octubre : MDC Medical Campus, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: MDC Medical Campus, de 10.00 a 13.00 (hora local). 25 de octubre : North Miami – State Representative Wallace Aristide, de 9.00 a 11.00 (hora local).

: North Miami – State Representative Wallace Aristide, de 9.00 a 11.00 (hora local). 25 de octubre : The City of West Park, de 10.00 a 13.00 (hora local).

: The City of West Park, de 10.00 a 13.00 (hora local). 29 de octubre: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez, de 9.00 a 12.00 (hora local).

Para consultar las direcciones específicas de cada centro, se puede acceder al calendario actualizado en la página web de Farm Share.

Para conocer los puntos de distribución se debe ingresar a la página oficial de Farm Share (FarmShare/Archivo) Farm Share

Cómo trabaja la organización Farm Share

La misión de la agrupación es asegurar que ningún floridano pase hambre y que ningún alimento se desperdicie. Opera como un banco de alimentos sin fines de lucro.

En su sitio web destacan que los donantes y agricultores de Florida les permiten distribuir frutas, verduras, proteínas y otros alimentos no perecederos, saludables y nutritivos a familias, niños, personas mayores y comunidades necesitadas del estado.

Farm Share fue fundada en 1991 con el objetivo de brindar apoyo a las personas que atraviesan situaciones difíciles. La organización colabora con más de 2000 bancos de alimentos, iglesias, escuelas y otras entidades para distribuir alimentos todos los días.

Farm Share es una organización que brinda alimentos sin importar el estatus migratorio (FarmShare/Archivo) Página/ Farmshare.org

En 2022, distribuyó más de 104 millones de libras de alimentos a más de 23 millones de hogares en los 67 condados de Florida. De esa cantidad, más de 38 millones de libras correspondieron a frutas y verduras frescas y saludables.