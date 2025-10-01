Alimentos gratis en Texas: dónde repartirán comida sin costo en octubre de 2025
En estado de la Estrella Solitaria se llevarán a cabo diversos eventos presenciales y móviles para la entrega de despensas a personas con bajos recursos
- 4 minutos de lectura'
En Texas, diversas organizaciones presentaron el calendario de octubre para la distribución de alimentos sin costo. Las personas en situaciones vulnerables podrán acceder desde el día 1° y hasta el próximo 31 a diversos puntos de entrega de despensas. Es importante destacar que no solo en el estado se pueden obtener apoyos alimentarios, ya que en Estados Unidos es posible encontrar comida gratis sin importar el estatus migratorio.
Cómo conseguir comida gratis en Texas en el mes de octubre
La organización North Texas Food Bank (NTFB, por sus siglas en inglés), y Caridades Católicas en Dallas (CCD, por sus siglas en inglés) se unen para entregar ayuda alimenticia a familias de bajos recursos. Ambas, otorgan alimentos durante todo el mes de octubre en sus sedes fijas, las cuales son:
- Despensa Comunitaria Jan Pruitt, 123, Alexander, Ave, Lancaster, TX, 75146: martes, jueves y sábado de 8:00 hs a 10:00 hs
- Nuestra Señora de San Juan de los Lagos- Santa Teresita, 2601 Singleton Blvd. Dallas, Texas: jueves de 9:30 hs a 11:00 hs
- Despensa de Contenedores Ennis, 401 East Lampasas St. Ennis, TX 75119: martes a sábado de 8:00 hs a 12:00 hs
- La despensa de Joe, 8102 Lyndon B Johnson Fwy, Dallas, TX 75251: martes, jueves y sábado de 8:00 hs a 10:00 hs y de 12:00 hs a 14:00 hs
Se debe tomar en cuenta que las despensas comunitarias Jan Pruitt y Joe’s Pantry, solo están disponibles para un grupo determinado de códigos postales, los cuales son:
- Jan Pruitt: 75134, 75146, 75172, 75141, 75241 y 75154
- Joe’s Pantry:75231, 75240, 75251, 75243,75081
La organización Dallas College, brindará alimentos gratis todos los viernes del mes de octubre para estudiantes del estado. Las despensas pueden incluyen refrigerios, comidas o pañales para quienes más lo necesitan. La entrega se realizará entre las 9.00 hs y las 17.00 hs, en las siguientes fechas:
- Viernes 3 de octubre
- Viernes 10 de octubre
- Viernes 17 de octubre
- Viernes 24 de octubre
- Viernes 31 de octubre
En su sitio oficial se deberán consultar las sedes de los colegios e instituciones para acercarse a la más cercana en las fechas y horarios correspondientes.
En el estado de la Estrella Solitaria, la Feria Estatal de Texas recolectará apoyos alimenticios para apoyar a las familias vulnerables del estado. Todos los miércoles del mes los asistentes pueden donar 5 latas de comida y a cambio podrán comprar su boleto de entrada a las atracciones por US$7.
Despensas móviles en Texas en el mes de octubre
Dallas College Richland Campus realizará la distribución de alimentos como parte del Programa de socios comunitarios de la NTFB, la cual se llevará a cabo el 29 de octubre de las 10.00 hs a las 12.00 hs en el área de Garland.
Caridades Católicas en Dallas también realizará la distribución de despensas móviles en este mes que se llevarán a cabo de la siguiente manera:
1° de octubre
- 9.30 hs: Julian T. Saldivar Elementary School, Dallas, 75220
- 9.30 hs: Holy Spirit, Duncanville 75137
- 9.30 hs: St Philip, Dallas, 75227
- 9.30 hs: Portfolio The Belleview, Dallas, 75215
- 11.00 hs: Divine Solutions Covenant, Dallas 75243
2 de octubre
- 9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235
- 9.30 hs. Portfolio Artiga, Dallas, 75227
- 9.30 hs: Santa Fe Trail Apartments, Dallas, 75231
- 9.30 hs: En Pos de Cristo, Mequite, 75149
- 12.30 hs: New Life Assembly, Rockwall, 75088
- 12.30 hs: Portafolio Cesera, Garland, 75040
- 12.30 hs: St. Cecilia, Dallas, 75208
3 de octubre
- 9.30 hs: Islamic Association of North Texas, Richardson, 75081
- 9.30 hs: Elm Thicket, Northpark Neighborhood Association, Dallas, 75209
- 9.30 hs: Stream of Joy Dallas, Plano, 75075
- 9.30 hs: Gaston Christian Center, Dallas, 75243
4 de octubre
- 9.30 hs: St. Marks, Plano, 75075
- 9.30 hs: St. Luke, Irving, 75060
- 9.30 hs: St Martin of Tours in Forney, Forney, 75126
- 12.30 hs: Praise Embassy, Dallas, 75243
- 12.30 hs: Mesquite Rehabilitarion Institute, Balch Springs, 75180
- 12.30 hs: Abundat Grace Embassy, Balch Springs, 75180
La institución señaló que los alimentos se entregarán por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar con tiempo de anticipación para poder acceder.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Repatriados: el impacto inesperado de argentinos que deciden regresar al país tras años de vivir en el exterior
- 2
Duras sanciones para los padres: la inédita estrategia que planea Mendoza para frenar el acoso escolar
- 3
Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano
- 4
Tras las últimas medidas: qué dólar se puede comprar en cada billetera digital