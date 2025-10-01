Alimentos gratis en Texas: dónde repartirán comida sin costo en octubre de 2025

En Texas, diversas organizaciones presentaron el calendario de octubre para la distribución de alimentos sin costo. Las personas en situaciones vulnerables podrán acceder desde el día 1° y hasta el próximo 31 a diversos puntos de entrega de despensas. Es importante destacar que no solo en el estado se pueden obtener apoyos alimentarios, ya que en Estados Unidos es posible encontrar comida gratis sin importar el estatus migratorio.

Cómo conseguir comida gratis en Texas en el mes de octubre

La organización North Texas Food Bank (NTFB, por sus siglas en inglés), y Caridades Católicas en Dallas (CCD, por sus siglas en inglés) se unen para entregar ayuda alimenticia a familias de bajos recursos. Ambas, otorgan alimentos durante todo el mes de octubre en sus sedes fijas, las cuales son:

Caridades Católicas en Dallas es una de las instituciones que entrega comida gratis en Texas (X/@CCofDallas) (X/@CCofDallas)

Despensa Comunitaria Jan Pruitt , 123, Alexander, Ave, Lancaster, TX, 75146: martes, jueves y sábado de 8:00 hs a 10:00 hs

, 123, Alexander, Ave, Lancaster, TX, 75146: martes, jueves y sábado de 8:00 hs a 10:00 hs Nuestra Señora de San Juan de los Lagos- Santa Teresita , 2601 Singleton Blvd. Dallas, Texas: jueves de 9:30 hs a 11:00 hs

, 2601 Singleton Blvd. Dallas, Texas: jueves de 9:30 hs a 11:00 hs Despensa de Contenedores Ennis , 401 East Lampasas St. Ennis, TX 75119: martes a sábado de 8:00 hs a 12:00 hs

, 401 East Lampasas St. Ennis, TX 75119: martes a sábado de 8:00 hs a 12:00 hs La despensa de Joe, 8102 Lyndon B Johnson Fwy, Dallas, TX 75251: martes, jueves y sábado de 8:00 hs a 10:00 hs y de 12:00 hs a 14:00 hs

Se debe tomar en cuenta que las despensas comunitarias Jan Pruitt y Joe’s Pantry, solo están disponibles para un grupo determinado de códigos postales, los cuales son:

Jan Pruitt: 75134, 75146, 75172, 75141, 75241 y 75154

75134, 75146, 75172, 75141, 75241 y 75154 Joe’s Pantry:75231, 75240, 75251, 75243,75081

La organización Dallas College, brindará alimentos gratis todos los viernes del mes de octubre para estudiantes del estado. Las despensas pueden incluyen refrigerios, comidas o pañales para quienes más lo necesitan. La entrega se realizará entre las 9.00 hs y las 17.00 hs, en las siguientes fechas:

Viernes 3 de octubre

Viernes 10 de octubre

Viernes 17 de octubre

Viernes 24 de octubre

Viernes 31 de octubre

En su sitio oficial se deberán consultar las sedes de los colegios e instituciones para acercarse a la más cercana en las fechas y horarios correspondientes.

En el estado de la Estrella Solitaria, la Feria Estatal de Texas recolectará apoyos alimenticios para apoyar a las familias vulnerables del estado. Todos los miércoles del mes los asistentes pueden donar 5 latas de comida y a cambio podrán comprar su boleto de entrada a las atracciones por US$7.

Las organizaciones recolectan alimentos para entregar a las personas de bajos recursos (X/@@CCofDallas) (X/@@CCofDallas)

Despensas móviles en Texas en el mes de octubre

Dallas College Richland Campus realizará la distribución de alimentos como parte del Programa de socios comunitarios de la NTFB, la cual se llevará a cabo el 29 de octubre de las 10.00 hs a las 12.00 hs en el área de Garland.

Caridades Católicas en Dallas también realizará la distribución de despensas móviles en este mes que se llevarán a cabo de la siguiente manera:

1° de octubre

9.30 hs: Julian T. Saldivar Elementary School, Dallas, 75220

9.30 hs: Holy Spirit, Duncanville 75137

9.30 hs: St Philip, Dallas, 75227

9.30 hs: Portfolio The Belleview, Dallas, 75215

11.00 hs: Divine Solutions Covenant, Dallas 75243

2 de octubre

9.30 hs: Our Lady of Perpetual Help, Dallas 75235

9.30 hs. Portfolio Artiga, Dallas, 75227

9.30 hs: Santa Fe Trail Apartments, Dallas, 75231

9.30 hs: En Pos de Cristo, Mequite, 75149

12.30 hs: New Life Assembly, Rockwall, 75088

12.30 hs: Portafolio Cesera, Garland, 75040

12.30 hs: St. Cecilia, Dallas, 75208

3 de octubre

9.30 hs: Islamic Association of North Texas, Richardson, 75081

9.30 hs: Elm Thicket, Northpark Neighborhood Association, Dallas, 75209

9.30 hs: Stream of Joy Dallas, Plano, 75075

9.30 hs: Gaston Christian Center, Dallas, 75243

La entrega móvil se realizará del 1 de octubre al 4 de octubre (Captura de Pantalla Facebook/@Catholic Charities Dallas) (Captura de Pantalla Facebook/@Catholic Charities Dallas)

4 de octubre

9.30 hs: St. Marks, Plano, 75075

9.30 hs: St. Luke, Irving, 75060

9.30 hs: St Martin of Tours in Forney, Forney, 75126

12.30 hs: Praise Embassy, Dallas, 75243

12.30 hs: Mesquite Rehabilitarion Institute, Balch Springs, 75180

12.30 hs: Abundat Grace Embassy, Balch Springs, 75180

La institución señaló que los alimentos se entregarán por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar con tiempo de anticipación para poder acceder.