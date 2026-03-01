Dónde entregan alimentos nutritivos gratis en Florida en marzo de 2026: el mapa completo
Diversas organizaciones repartirán comida gratuita en varias ciudades del estado para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad
Durante el mes de marzo de 2026, organizaciones como Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger impulsarán jornadas de entrega gratuita de alimentos en distintas ciudades de Florida. A través de alianzas con iglesias, escuelas, oficinas públicas y centros comunitarios, estas entidades buscan apoyar a familias y personas en situación de vulnerabilidad, con la entrega de productos nutritivos y de primera necesidad.
Dónde entregarán comida gratis en Florida durante marzo 2026
Feeding Tampa Bay, Farm Share y Ending Hunger realizarán distribuciones en distintos puntos del estado. Se recomienda consultar sus páginas oficiales para verificar fechas, horarios y posibles cambios de último momento.
Las tres organizaciones cuentan con mapas interactivos que permiten localizar los puntos de distribución más cercanos. Solo es necesario ingresar el código ZIP para que el sistema muestre automáticamente las opciones disponibles en cada zona.
Para el día de la entrega, se aconseja llegar con anticipación, llevar una identificación oficial (puede ser útil, aunque no siempre obligatoria) y bolsas o cajas para transportar los alimentos.
Feeding Tampa Bay
- POLK | Pilgrims Rest | 1052 N. Kettles Ave., Lakeland, FL
- PASCO | YMCA Trinity | 8411 Photonics Dr., New Port Richey, FL
- HARDEE | Cutting Edge Ministries | 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL
- POLK | Frostproof Care Center | 23 S. Scenic Highway, Frostproof, FL
- HILLSBOROUGH | Tampa Underground – Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground | 798 E. Chelsea St., Tampa, FL
- SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church | 589 N. County Rd., Lake Panasoffkee, FL
- POLK | House of Refuge | 640 Burns Ave., Lake Wales, FL
- POLK | Crystal Lake Elementary | 700 Galvin Dr., Lakeland, FL
- PINELLAS | Clearwater First Church of Nazarene | 1875 Nursery Rd., Clearwater, FL
- HIGHLANDS | Hands for Homeless | 106 N. Butler Ave., Avon Park, FL 33825
Farm Share
- You Thrive Hernando | 375 S. Broad St., Brooksville, FL
- Pasco Sheriff’s Office | 38724 Mudcat Grant Blvd., Dade City, FL
- Office of Commissioner Miguel Angel Gabela | Curtis Park, 1901 NW 24th Ave., Miami, FL
- Change My Community | 710 S. Swinton Ave., Delray Beach, FL
- MDC Medical Campus | 950 NW 20th St., Miami, FL
- Helping Hands Welaka | 400 4th Ave., Welaka, FL
- Women Working With Women | 1001 SE 12th St., Gainesville, FL
- MDC Hialeah Campus | 1780 W. 49th St., Hialeah, FL
- Lauderhill—South Promo | Lauderhill Aquatic Center, John E. Mullin Park, 2000 NW 55th Ave., Lauderhill, FL
- WPB – West Gate CRA | American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr., West Palm Beach, FL
Ending Hunger
- Avon Park SDA Church | 1410 W. Avon Blvd., Avon Park, FL
- Fellowship Baptist Church | 1000 Maxwell St., Avon Park, FL
- Hands for Homeless | 106 N. Butler Ave., Avon Park, FL
- Avon Park Church Service Center | 104 S. Railroad St., Avon Park, FL
- Victory Tabernacle Apostolic | 1008 Peel St., Sebring, FL
- Church of Christ Baptist, Inc. | 816 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
- Frostproof Care Center | 23 S. Scenic Hwy., Frostproof, FL
- Southside Community Resource Center | 1013 S. Delaney Ave., Avon Park, FL
- Ridge Area SDA | 59 Alice Nelson St., Avon Park, FL
- Frostproof SDA | 530 N. Scenic Hwy., Frostproof, FL
Números de contacto para conseguir alimentos
La ayuda se proporcionará a todas las personas que la necesiten, sin distinción alguna. Aunque no siempre es obligatorio, en algunos casos se recomienda registrarse previamente o consultar los requisitos específicos de cada organización antes de asistir.
Quienes tengan dudas sobre las fechas, horarios o puntos de distribución pueden comunicarse directamente con los bancos de alimentos a través de los siguientes números telefónicos:
- Feeding Tampa Bay | (813) 254-1190
- Farm Share | (305) 246-3276
- Ending Hunger | (941) 379-6333
Estos canales permiten confirmar información actualizada y resolver cualquier inquietud antes de acudir a los eventos de entrega gratuita de alimentos.
