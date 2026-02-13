Dónde entregan comida gratis en Florida durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026

Durante la tercera semana de febrero de 2026, bancos de alimentos, despensas y organizaciones comunitarias de Florida realizarán jornadas de entrega de comida gratis para las personas que más lo necesitan. Las distribuciones se llevarán a cabo entre el 16 y el 21 de febrero, y en algunos casos será necesario registrarse previamente.

Dónde darán comida gratis en el centro, norte y sur de Florida en febrero

En distintas ciudades del norte, centro y sur de Florida, la organización Farm Share llevará adelante repartos de alimentos sin costo durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026.

Fechas donde repartirán alimentos en Florida (FB Farm Share)

De acuerdo con su calendario de distribución, estos son los lugares y horarios en donde regalará comida:

Región norte

19 de febrero

Quincy – City of Quincy: 9.00 a 10.00 hs

21 de febrero

Pensacola- Brownsville Assembly: 8.00 a 9.00 hs

Perry- Less Fortunate Matters: 9.00 a 10.00 hs

Región central

21 de febrero

Deland-First Presbyterian Church Deland: 10.00 a 13.00 hs

Región sur

17 de febrero

MDC Homestead Campus: 10.00 a 13.00 hs

18 de febrero

Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: 9.00 a 12.00 hs

19 de febrero

NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: 9.00 a 12.00 hs

21 de febrero

Hallandale Beach-Healthy Living Community Day: 9.00 a 12.00 hs

Miami-State Representative Wallace Aristide: 9.00 a 11.00 hs

Fort Lauderdale-South Promo: 10.00 a 13.00 hs

Homestead-South Dade Technical College: 10.00 a 13.00 hs

Dónde reparten comida gratis en Tampa Bay del 16 al 21 de febrero

En la región de Tampa Bay, el banco de alimentos Feeding Tampa Bay será el encargado de distribuir comida sin costo durante esa semana. Según su cronograma, estos son los puntos de entrega:

Darán comida gratis en Florida durante febrero de 2026 (FB FeedingTampaBay)

Martes 17 de febrero

Hardee | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs – 9.30 a 12.00 hs

Polk | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof – 10.00 a 12.00 hs (distribución detrás del edificio)

Miércoles 18 de febrero

Hillsborough | Tampa Underground – Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground:798 E Chelsea St. – 8.30 a 10.30 hs (la fila vehicular inicia en la misma dirección)

(la fila vehicular inicia en la misma dirección) Sumter | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee – 9.00 a 10.30 hs

Polk | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales – 14.00 a 15.30 hs

Polk | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr., Lakeland – 16.30 a 18.00 hs

Jueves 19 de febrero

Highlands | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave., Avon Park – 9.30 a 11.00 hs

Viernes 20 de febrero

Pasco | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd., Port Richey – 8.00 a 10.30 hs

Hardee | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave., Bowling Green – 10.00 a 12.30 hs

Pinellas | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg – 12.00 a 13.30 hs

Polk | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave., Mulberry – 12.00 a 13.30 hs

Sábado 21 de febrero

Hillsborough | Plant City Community Resource Center: 307 N Michigan Ave., Plant City – 9.00 a 10.30 hs

Highlands | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring – 9.00 a 11.00 hs ( requiere registro previo )

( ) Pinellas | Positive Impact: 1770 22nd St. S, St. Petersburg – 9.30 a 11.00 hs

Hillsborough | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St., Dover – 9.30 a 11.30 hs

Dónde darán comida gratis en Sarasota del 16 al 21 de febrero de 2026

En Sarasota, el banco de alimentos Ending Hunger realizará repartos gratuitos durante la misma semana. La organización recomienda registrarse previamente, ya sea en línea o de manera presencial.

Los sitios en los que se podrá buscar comida gratis en Florida Instagram @feedingtampabay

Según su calendario, estos son los lugares y horarios donde repartirán alimentos gratis:

Martes 17 de febrero

Gulf Gate Elementary School: 6500 S Lockwood Ridge Rd. – 17.00 a 18.30 hs

Miércoles 18 de febrero

Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. – 10.30 a 11.30 hs

Fruitville Elementary School: 601 Honore Ave. – 16.30 a 17.00 hs

Good Shepherd: 1115 Center Rd. – 10.00 a 11.30 hs

Jueves 19 de febrero

St. Nathaniel Episcopal Church: 4200 S Biscayne Dr. – 9.00 a 11.00 hs

Glenallen Elementary School: 7050 Glenallen Blvd. – 17.00 a 18.30 hs

7th Day Adventist Church: 2865 SE Ami Dr. – 10.00 a 11.30 hs

Sábado 21 de febrero

Calvary Church of God: 2826 Leonard Reid Ave. – 10.00 a 12.00 hs