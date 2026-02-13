Dónde entregan comida gratis en Florida durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026
Bancos de alimentos y más organizaciones repartirán alimentos sin costo en varias regiones del estado
Durante la tercera semana de febrero de 2026, bancos de alimentos, despensas y organizaciones comunitarias de Florida realizarán jornadas de entrega de comida gratis para las personas que más lo necesitan. Las distribuciones se llevarán a cabo entre el 16 y el 21 de febrero, y en algunos casos será necesario registrarse previamente.
Dónde darán comida gratis en el centro, norte y sur de Florida en febrero
En distintas ciudades del norte, centro y sur de Florida, la organización Farm Share llevará adelante repartos de alimentos sin costo durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026.
De acuerdo con su calendario de distribución, estos son los lugares y horarios en donde regalará comida:
Región norte
19 de febrero
- Quincy – City of Quincy: 9.00 a 10.00 hs
21 de febrero
- Pensacola- Brownsville Assembly: 8.00 a 9.00 hs
- Perry- Less Fortunate Matters: 9.00 a 10.00 hs
Región central
21 de febrero
- Deland-First Presbyterian Church Deland: 10.00 a 13.00 hs
Región sur
17 de febrero
- MDC Homestead Campus: 10.00 a 13.00 hs
18 de febrero
- Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: 9.00 a 12.00 hs
19 de febrero
- NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: 9.00 a 12.00 hs
21 de febrero
- Hallandale Beach-Healthy Living Community Day: 9.00 a 12.00 hs
- Miami-State Representative Wallace Aristide: 9.00 a 11.00 hs
- Fort Lauderdale-South Promo: 10.00 a 13.00 hs
- Homestead-South Dade Technical College: 10.00 a 13.00 hs
Dónde reparten comida gratis en Tampa Bay del 16 al 21 de febrero
En la región de Tampa Bay, el banco de alimentos Feeding Tampa Bay será el encargado de distribuir comida sin costo durante esa semana. Según su cronograma, estos son los puntos de entrega:
Martes 17 de febrero
- Hardee | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs – 9.30 a 12.00 hs
- Polk | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof – 10.00 a 12.00 hs (distribución detrás del edificio)
Miércoles 18 de febrero
- Hillsborough | Tampa Underground – Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground:798 E Chelsea St. – 8.30 a 10.30 hs (la fila vehicular inicia en la misma dirección)
- Sumter | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee – 9.00 a 10.30 hs
- Polk | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales – 14.00 a 15.30 hs
- Polk | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr., Lakeland – 16.30 a 18.00 hs
Jueves 19 de febrero
- Highlands | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave., Avon Park – 9.30 a 11.00 hs
Viernes 20 de febrero
- Pasco | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd., Port Richey – 8.00 a 10.30 hs
- Hardee | Caring People Recovery Center: 5207 Doyle Parker Ave., Bowling Green – 10.00 a 12.30 hs
- Pinellas | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg – 12.00 a 13.30 hs
- Polk | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave., Mulberry – 12.00 a 13.30 hs
Sábado 21 de febrero
- Hillsborough | Plant City Community Resource Center: 307 N Michigan Ave., Plant City – 9.00 a 10.30 hs
- Highlands | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring – 9.00 a 11.00 hs (requiere registro previo)
- Pinellas | Positive Impact: 1770 22nd St. S, St. Petersburg – 9.30 a 11.00 hs
- Hillsborough | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St., Dover – 9.30 a 11.30 hs
Dónde darán comida gratis en Sarasota del 16 al 21 de febrero de 2026
En Sarasota, el banco de alimentos Ending Hunger realizará repartos gratuitos durante la misma semana. La organización recomienda registrarse previamente, ya sea en línea o de manera presencial.
Según su calendario, estos son los lugares y horarios donde repartirán alimentos gratis:
Martes 17 de febrero
- Gulf Gate Elementary School: 6500 S Lockwood Ridge Rd. – 17.00 a 18.30 hs
Miércoles 18 de febrero
- Church of the Palms: 3224 Bee Ridge Rd. – 10.30 a 11.30 hs
- Fruitville Elementary School: 601 Honore Ave. – 16.30 a 17.00 hs
- Good Shepherd: 1115 Center Rd. – 10.00 a 11.30 hs
Jueves 19 de febrero
- St. Nathaniel Episcopal Church: 4200 S Biscayne Dr. – 9.00 a 11.00 hs
- Glenallen Elementary School: 7050 Glenallen Blvd. – 17.00 a 18.30 hs
- 7th Day Adventist Church: 2865 SE Ami Dr. – 10.00 a 11.30 hs
Sábado 21 de febrero
- Calvary Church of God: 2826 Leonard Reid Ave. – 10.00 a 12.00 hs
