Dónde queda “el punto ciego” de Florida en el que el Servicio Secreto descubrió una amenaza para Trump

El Servicio Secreto descubrió un “punto ciego” de seguridad en Florida antes de una visita de Donald Trump. En el lugar había una especie de “puesto caza” desde el que un eventual francotirador tendría una línea de visión directa hacia el avión presidencial Air Force One.

Los detalles del “punto ciego” que preocupa a la seguridad de Trump

El jueves pasado, los agentes del Servicio Secreto (USSS, por sus siglas en inglés) hallaron el punto cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach. El sitio permite observar sin obstáculos el sector desde donde Trump acostumbra descender del avión Air Force One.

En diálogo con Fox News, el director del FBI, Kash Patel, informó sobre lo que “parecía ser un puesto de caza elevado dentro de la línea de visión de la zona de aterrizaje”.

Los agentes encontraron "elementos de interés" cerca del punto ciego en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach SAUL LOEB - AFP

Más tarde, a través de la red social X (ex Twitter), el director de la agencia dio a conocer que investiga el área. Para ello, envió recursos con el objetivo de recopilar todas las pruebas del lugar y desplegó “capacidades de análisis de datos de teléfonos celulares”.

Qué dijo el Servicio Secreto

El Servicio Secreto detalló en un comunicado que “colabora estrechamente con el FBI y los socios de las fuerzas del orden en el condado de Palm Beach”.

En esa línea, el jefe de comunicaciones del USSS, Anthony Guglielmi, especificó sobre su trabajo: “Durante los preparativos de seguridad previos a la llegada de Trump, que incluyeron el uso de tecnología y registros físicos exhaustivos, nuestros equipos identificaron elementos de interés cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach”.

La investigación sobre el “punto ciego” en Florida

Por el momento, la investigación no muestra indicios de que el punto ciego, ubicado en la zona de West Palm Beach, esté diseñado para atacar al mandatario republicano.

El "puesto de caza" detectado como un posible punto ciego de seguridad para atentar contra la seguridad presidencial Servicio Secreto de Estados Unidos

Sin embargo, el USSS confirmó que encontró “artículos de interés” en zonas aledañas, aunque “no había individuos presentes o involucrados”, según remarcó Guglielmi en declaraciones a CNN.

Los oficiales del FBI desmantelaron el puesto y lo trasladaron al laboratorio de la agencia Alex Brandon - AP

El puesto fue desmantelado y será trasladado al laboratorio del FBI, comentó el subdirector Dan Bongino: “Se utilizarán todas las herramientas forenses que tenemos, desde elementos digitales hasta biométricos, para intentar averiguar quién lo instaló allí y por qué”.

Antecedentes de atentados contra Trump en EE.UU.

El descubrimiento resalta la misión del FBI y el USSS en la prevención de los ataques contra las figuras políticas más importantes del país. La problemática cobra más relevancia al considerar los antecedentes de intentos de atentado contra Trump.

El año pasado, durante la campaña previa a las elecciones, el mandatario enfrentó dos situaciones de riesgo:

La primera durante un mitin de campaña en Butler , Pensilvania, cuando una bala rozó su oreja.

, Pensilvania, cuando El segundo incidente tuvo lugar mientras el presidente jugaba al golf en Florida en septiembre.

Una bala rozó el oído del presidente durante un mitin de campaña en Butler en 2024 Evan Vucci - AP

En la primera agresión, Thomas Crooks, un hombre de 20 años que residía en la zona, fue abatido por agentes del USSS tras abrir fuego.

Disparan contra Trump y lo hieren en un acto de campaña

En septiembre, en el episodio ocurrido mientras Trump jugaba al golf, el ciudadano Ryan Routh (59), se había escondido detrás de unos arbustos, pero fue detectado por un oficial.

Routh fue declarado culpable de intento de asesinato por un tribunal el mes pasado. En diciembre se conocerá la sentencia definitiva por el delito contra el líder republicano.