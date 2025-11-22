Fin a la extensión automática del EAD: Uscis revela el tiempo exacto para tramitar la renovación en 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) puso fin a la extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD), por lo que muchos migrantes deben renovar el permiso de trabajo este 2025. Este es el tiempo exacto para hacer el trámite.

Extensión automática del EAD: la actualización de 2025 que puso fin a la prórroga

En un comunicado, la agencia dio a conocer una regla final provisional que pone fin a la extensión automática del EAD. La norma aplica para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías en o después del 30 de octubre de 2025.

El EAD es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Sin embargo, la medida no afecta a los EAD extendidos automáticamente antes del pasado jueves 30 de octubre de 2025.

Anteriormente, al presentar la solicitud para renovar, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.

Cuándo renovar un EAD en Estados Unidos, según el Uscis

En el sitio web de Uscis explica que para renovar un Documento de Autorización de Empleo es necesario presentar el Formulario I-765 dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento de la tarjeta actual, pero no más de 180 días antes de la expiración.

Asimismo, indica que el proceso de renovación del EAD se debe iniciar al menos 90 días antes del vencimiento del documento. Esto es para que se tenga más probabilidad de recibir el nuevo permiso de trabajo a tiempo.

Cómo se hace la renovación de un EAD en EE.UU.

Si el EAD va a caducar, es necesario presentar el Formulario I-765, que es el mismo que se requiere para la petición por primera vez. El proceso se aceptará solo si la persona todavía es elegible para solicitar un permiso o sigue autorizada para trabajar en EE.UU. en virtud de su estatus o circunstancias de inmigración.

El tiempo para renovar el EAD en Estados Unidos lo determina el Uscis Freepik

El trámite se puede hacer en línea, a través de una cuenta en myUSCIS, o por correo postal. Todos los formularios de la agencia son gratuitos y se pueden descargar en el sitio oficial.

El costo de la renovación del EAD dependerá de la categoría de inmigrante del solicitante. Desde 2025 se aplica una tarifa de inmigración que corresponde al proyecto de reconciliación (HR-1) que aplican a grupos específicos de solicitantes.

Si el Uscis aprueba la solicitud, enviará la tarjeta por correo postal o, en algunos casos, se puede pedir al titular asistir en persona a una oficina. Según la categoría de inmigración en la que se califique, el permiso de trabajo será válido por uno o dos años.