Avanza Marco Rubio: la advertencia de la mano derecha de Trump tras el ataque de Cuba

Un violento enfrentamiento en aguas cercanas a Cuba reavivó la delicada relación entre La Habana y Washington y colocó nuevamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el centro de la escena internacional. El episodio, que dejó muertos, heridos y detenidos tras la interceptación de una lancha rápida registrada en Florida, abrió un nuevo capítulo de acusaciones cruzadas y advertencias diplomáticas que podrían profundizar el conflicto entre ambos países.

El tiroteo en aguas cubanas y la respuesta de Marco Rubio

Según informó CNN, el Ministerio del Interior de Cuba aseguró que fuerzas guarda fronteras abatieron a cuatro personas armadas que intentaban ingresar ilegalmente al territorio nacional a bordo de una lancha rápida proveniente de Florida .

que intentaban ingresar ilegalmente al territorio nacional . El incidente ocurrió el miércoles en las inmediaciones de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, a poco más de 100 millas (160 km) de la costa estadounidense, en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas entre ambos gobiernos.

De acuerdo con la versión oficial cubana citada por CNN, las autoridades marítimas detectaron la embarcación luego de que ingresara en aguas territoriales de la isla. Cuando una patrulla se aproximó para interceptarla, uno de los ocupantes abrió fuego contra el buque cubano e hirió a su comandante.

La reacción fue inmediata: las fuerzas de seguridad respondieron con disparos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en mar abierto que terminó con cuatro fallecidos.

Otros seis ocupantes sobrevivieron al intercambio de disparos, aunque resultaron heridos y posteriormente quedaron detenidos bajo custodia estatal mientras recibían atención médica. Las autoridades indicaron que todos los pasajeros eran residentes cubanos en Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intervino rápidamente tras conocerse el incidente.

Según declaraciones recogidas por CNN, el funcionario aclaró que la embarcación no formaba parte de ninguna operación del gobierno estadounidense ni transportaba personal oficial.

Marco Rubio sostuvo que lo sucedido en Cuba no fue un operativo comandado por Estados Unidos Jonathan Ernst� - Pool Reuters�

Rubio explicó que la embajada de Estados Unidos en La Habana comenzó a analizar lo sucedido luego de recibir información de las autoridades cubanas. También confirmó la participación del Departamento de Seguridad Nacional y de la Guardia Costera en la investigación.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario añadió además que enfrentamientos armados de esta magnitud en mar abierto resultan extremadamente inusuales. “Es algo que, francamente, no había ocurrido sobre Cuba desde hace mucho tiempo”, subrayó.

La acusación de Cuba sobre infiltración y terrorismo

El Ministerio del Interior cubano sostuvo —según consignó CNN— que los ocupantes de la lancha transportaban rifles de asalto, armas cortas y cócteles Molotov.

El gobierno cubano afirmó que el grupo tenía la intención de ejecutar una “infiltración con fines terroristas”, una acusación que elevó aún más la gravedad política del episodio.

Además, las autoridades señalaron que dos de los sobrevivientes estaban previamente buscados por delitos vinculados al terrorismo.

Paralelamente, fue arrestada otra persona que, según La Habana, había sido enviada desde Estados Unidos para facilitar la recepción del grupo armado una vez que arribara a territorio cubano.

Un conflicto enmarcado en la estrategia de Trump contra Cuba

El episodio marítimo se produjo en un contexto geopolítico sensible. Según detalló CNN, tras la salida del poder del líder venezolano Nicolás Maduro —aliado clave de La Habana— en enero, la administración del presidente Donald Trump intensificó su presión sobre Cuba.

Los cubanos buscan alternativas de transporte ante la falta de combustible en todo el país

Washington bloqueó los envíos de petróleo hacia la isla y comenzó a plantear abiertamente la posibilidad de un cambio de régimen.

Estas medidas profundizaron la crisis económica cubana, considerada una de las peores en décadas y que, de acuerdo con advertencias de organismos internacionales mencionadas por la cadena estadounidense, podría derivar en un colapso humanitario.

En paralelo, Estados Unidos anunció una leve flexibilización del embargo al permitir licencias para que entidades privadas cubanas puedan revender petróleo proveniente de Venezuela, principal proveedor energético del país caribeño.