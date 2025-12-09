El cubano con I-220A que fue detenido en Miami y enviado directamente a Alligator Alcatraz

Un migrante cubano que vivía en Florida fue nuevamente detenido luego de haber sido liberado con un formulario I-220A. Según denunció su esposa, las autoridades aprehendieron al joven de 25 años en Miami y lo trasladaron al Krome Detention Center, conocido como Alligator Alcatraz.

Lo liberaron con I-220A, tenía una vida en Miami y ahora está detenido en Florida

Belixa Cubena, esposa de Daniel Alejandro Escobar, contó su historia en diálogo con Telemundo 51. Ambos llegaron a EE.UU. en 2022 y obtuvieron la libertad bajo palabra mediante el formulario I-220A.

El migrante cubano se encuentra detenido en el Alligator Alcatraz de Florida Reuters

El I-220A es un documento que emite el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y que permite a migrantes sin estatus legal y sin antecedentes quedarse en EE.UU. temporalmente bajo ciertas condiciones y requisitos.

En ese contexto, Escobar, que trabajaba como estilista de mascotas y recientemente había comenzado un negocio de joyería con su esposa, tenía un caso de asilo y no esperaba la detención. El cubano fue aprehendido en un edificio de inmigración en Miami.

Las autoridades lo trasladaron a Alligator Alcatraz, donde permanece detenido. Su esposa denuncia que las condiciones son precarias y no tiene precisiones sobre cómo continuará el proceso.

Qué es el formulario I-220A de EE.UU.

De acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), el documento se entrega a migrantes detenidos en EE.UU. que obtienen la libertad tras la decisión de oficiales de inmigración.

El cubano había obtenido la libertad en Estados Unidos mediante el formulario I-220A ICE

La documentación obliga al extranjero a cumplir con ciertas condiciones. Una de las más comunes es la asistencia obligatoria a audiencias de inmigración. Sin embargo, esto no representa un estatus válido para permanecer en el país norteamericano.

En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) falló en contra de considerarlo como un parole.

Las reglas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) indican que el I-220A otorga la libertad bajo responsabilidad de la persona y que se debe tramitar el estatus correspondiente en paralelo.

Alligator Alcatraz tenía orden de cerrar en agosto, pero todo cambió

De acuerdo con CNN, en agosto la jueza federal Kathleen Williams había emitido una cautelar para cerrar el sitio por posibles daños ambientales. La orden indicaba un período de 60 días para concretar la medida.

Una cautelar había ordenado el cierre del Alligator Alcatraz, pero un mes después otro fallo habilitó su funcionamiento Imagen compuesta

Sin embargo, en septiembre un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito determinó suspender la medida. Desde entonces, Alligator Alcatraz permanece abierto y en funcionamiento.

En paralelo, un informe de Amnistía Internacional alertó sobre violaciones a los derechos humanos en las instalaciones. El reporte se realizó a partir de una misión de investigación y resaltó algunas conclusiones: