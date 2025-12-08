Immigration News en Florida: últimas actualizaciones y qué puede pasar en diciembre 2025

El debate migratorio en Florida cierra este 2025 marcado por iniciativas legislativas, denuncias de organizaciones internacionales y cientos de historias que exponen el impacto de las políticas vigentes. Las autoridades estatales, figuras políticas y grupos defensores de derechos humanos protagonizaron una semana atravesada por anuncios, tensiones y reclamos que anticipan un diciembre cargado de discusiones.

Un giro financiero: Blaise Ingoglia impulsa nuevas restricciones migratorias

Las autoridades estatales avanzaron con un paquete legislativo destinado a impedir que personas sin estatus legal accedan a beneficios administrados por la Oficina del Director Financiero de Florida (CFO, por sus siglas en inglés).

Según detalló Fox News, el CFO Blaise Ingoglia presentó un conjunto de prioridades que busca reforzar los controles y consolidar un enfoque más estricto dentro de los sistemas supervisados por el Departamento de Servicios Financieros.

El funcionario insistió en que el Estado Soleado ya había aplicado medidas amplias para limitar la presencia de migrantes indocumentados en programas estatales, aunque advirtió que subsisten vacíos legales que podrían ser utilizados en un eventual cambio de orientación política.

Entre los puntos centrales de su propuesta se destacan:

La exclusión total de personas sin estatus legal de cualquier asistencia para pagos iniciales de vivienda, bajo el argumento de que programas similares en otros estados fomentaron la inmigración irregular.

La prohibición de otorgar licencias vinculadas al sector financiero a quienes no cuenten con residencia autorizada, incluida la posibilidad de revocar documentos ya emitidos.

La exigencia de que los exámenes finales para obtener licencias de conducir comerciales (CDL) se rindan únicamente en inglés.

La responsabilidad directa de las aseguradoras cuando un titular sin estatus legal cause un accidente.

La exclusión de inmigrantes con estatus irregular del sistema de compensación para trabajadores.

Ingoglia recordó que 26 personas indocumentadas habían sido arrestadas por delitos vinculados a servicios financieros y sostuvo que Florida “debe mantener el pie en el acelerador” para desincentivar la llegada de nuevos migrantes.

Centros de detenciones: denuncias sobre “Alligator Alcatraz” y Krome

Un informe de Amnesty International, elaborado tras una misión de investigación en septiembre de 2025, reveló condiciones alarmantes en dos centros de detención migratoria: la Everglades Detention Facility —conocida como “Alligator Alcatraz”— y el Krome North Service Processing Center. La organización afirmó que en ambas instalaciones se registraron abusos que, en algunos casos, equivalen a tortura.

En “Alligator Alcatraz”, las entrevistas a personas detenidas expusieron:

Instalaciones con baños desbordados, filtraciones de desechos y espacios insalubres.

Duchas limitadas, insectos sin medidas de protección y luces encendidas durante todo el día.

Comidas y agua de baja calidad, cámaras sobre los inodoros y falta total de privacidad.

Atención médica restringida o inexistente, incluso en situaciones urgentes.

Castigos extremos, como el uso del “box”: un espacio de 2×2 pies (60x60 centímetros) donde personas eran encerradas durante horas, atadas de manos y pies.

En el caso de Krome, administrado por una empresa privada, los testimonios coincidieron en señalar:

Hacinamiento severo y desorden constante.

Negligencia médica grave, pese a disponer de instalaciones de salud.

Aislamientos prolongados sin justificación, baños rebalsados y aire acondicionado averiado.

Violencia de guardias, incluyendo golpes y agresiones físicas observadas por el propio equipo de investigación.

Obstáculos para acceder a asesoramiento legal y desconocimiento sobre la duración de la detención.

Para Amnesty International, estas situaciones forman parte de un “sistema deliberado para castigar y deshumanizar”, agravado por el clima político estatal tras la aprobación de leyes migratorias consideradas extremas en febrero de 2025.

Demócratas buscan limitar los poderes de emergencia migratoria de DeSantis

En paralelo a las denuncias por las condiciones en los centros de detención, legisladores demócratas en Tallahassee presentaron proyectos destinados a restringir el recurso del gobernador Ron DeSantis a las órdenes ejecutivas en materia migratoria.

La semana pasada, DeSantis prorrogó un estado de emergencia que está vigente desde 2023, una medida que su equipo justificó como necesaria mientras existan personas indocumentadas en Florida.

Las órdenes, que pueden extenderse cada 60 días, permiten:

Evitar procesos regulares de contratación pública.

Reducir controles sobre gastos y licencias.

Flexibilizar medidas de transparencia.

Mantener en funcionamiento el centro conocido como “Alligator Alcatraz”.

Los proyectos presentados incluyen la finalización inmediata del estado de emergencia, un límite estricto al número de renovaciones permitidas y la creación de una base de datos que documente acciones migratorias del gobierno. Sin embargo, la posibilidad de que avancen en una Legislatura local dominada por republicanos es incierta.

Deportación de menos: casi 60 niños expulsados de Florida

Según informó El Nuevo Herald, 58 niños fueron expulsados desde Florida hacia Guatemala y otros países, luego de que sus padres hayan sido deportados. Siete de ellos volaron el pasado jueves 4 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional de Miami, acompañados por voluntarios que los escoltaron hasta su reencuentro con sus padres.

Los menores tenían entre tres y 15 años. Tres eran ciudadanos estadounidenses, mientras que otros cuatro habían crecido en Lake Worth Beach, una comunidad guatemalteca consolidada en Palm Beach.

El Centro Maya-Guatemalteco organizó los viajes, gestionó fondos para los boletos y tramitó documentación, lo que incluyó poderes notariales para más de 200 menores cuyos padres temen ser detenidos.