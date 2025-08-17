El destino de Florida donde más ultrarricos tienen su segunda casa
La ciudad alberga a más de 13.000 personas con altos patrimonios netos que poseen su segunda residencia
- 3 minutos de lectura'
Un destino de Florida se posicionó como la ciudad que alberga a mayor cantidad de población ultrarrica con una segunda residencia a nivel mundial en 2025, en lugar de una vivienda principal. Así lo determinó un informe reciente, que destacó el patrimonio de sus habitantes.
En qué ciudad de Florida hay más propietarios ricos y cuáles son los motivos
El Estado del Sol es una de las cunas de los millonarios en Estados Unidos, pero una ciudad en particular ocupó el lugar de alojamiento de personas que cuentan con su segunda vivienda y tienen patrimonios netos superiores a 30 millones de dólares, según detalló Altrata.
Se trata de Miami, con más de 13.200 residentes que poseen una segunda residencia en el área metropolitana. El informe especificó que, desde la llegada de la pandemia por Covid-19, se registró una notable llegada de compradores de propiedades ultrarricos.
Si bien Nueva York es la ciudad con mayor presencia de población con gran patrimonio neto en el mundo, el ranking tiene en cuenta también a aquellos que poseen residencias principales y, en este caso, Miami se posicionó en cuarto lugar, después de Los Ángeles y Hong Kong.
La localidad de Florida presentó la proporción más alta entre las 20 principales ciudades no solo de EE.UU., sino a nivel global, con tres cuartas partes de personas que compraron una segunda residencia en referencia al total de los habitantes, en el informe de este año. Miami registró una fuerte llegada de ultrarricos desde 2020, con alto poder adquisitivo, que buscan una propiedad adicional y se sienten atraídos por el régimen fiscal del estado, las temperaturas cálidas y el acceso a las costas.
“Las familias adineradas ya no se guían únicamente por el estilo de vida o el prestigio. Ahora se centran en la seguridad, la fiabilidad jurídica y la estrategia a largo plazo”, indicó el fundador de REALM, John Eric, en el análisis. En ese sentido, destacaron que los grupos más comunes en este movimiento son los empresarios adinerados que arriban de otras zonas de Estados Unidos, de los cuales el 23% trabaja en el sector bancario o financiero, el 17% en el rubro empresarial y el 11% en el mercado inmobiliario.
Así, Altrata estimó que alrededor de 358 residentes se encuentran en el área de Miami por cada propietario ultrarrico.
El listado completo de las ciudades que eligen los ultrarricos para su segunda residencia
Si el informe excluyera los datos de EE.UU., la ciudad que ocuparía el puesto de Miami en este informe sería Londres, en Reino Unido. En ese contexto, también se incluyeron Beijing (China), Hong Kong, Singapur, Ginebra (Suiza), Munich (Alemania), Milan (Italia), París (Francia), Zurich (Suiza) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
La lista final basada la información sobre el territorio estadounidense está compuesta por:
- Miami, Florida: con 13.211 residentes.
- Nueva York, Nueva York: con 12.813.
- Los Ángeles, California: con 8640.
- San Francisco, California: con 6477.
- Naples, Florida: con 4213.
- Boston, Massachusetts: con 3167.
- San Jose, California: con 2824.
- Greenwich, Connecticut: con 2732.
- Washington D.C.: con 2699.
- Chicago, Illinois: con 2295.
