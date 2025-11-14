El edificio que visitó Al Capone en Florida y que nadie quiere comprar finalmente será subastado

En el condado de Miami-Dade, en Florida, existe un edificio que nadie quiere comprar, por lo que las autoridades locales decidieron subastarlo. Las instalaciones son tan antiguas que incluso Alphonse Gabriel Capone (conocido como Al Capone), gánster estadounidense recordado por dirigir la organización criminal de Chicago durante la Ley Seca, lo visitó.

Así es el edificio que visitó Al Capone y se subasta en el condado de Miami-Dade

Según Miami Herald, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, intentó vender la propiedad —ubicada en 73 W. Flagler St.— que funcionó como el juzgado civil desde 1928, pero no tuvo suerte. Su objetivo era obtener 50 millones de dólares a cambio del inmueble, pero sus condiciones quedaron tan descuidadas que ningún comprador mostró interés.

La imagen "Al Capone's Cadillac, 1933", atribuida a Granger, muestra uno de los vehículos más icónicos asociados con el famoso gánster Al Capone.

Al Capone lo visitó una vez hace nueve décadas cuando fue juzgado por perjurio: en ese entonces, las autoridades del condado lo arrestaron cuatro veces en mayo de 1930, pero finalmente el juez lo absolvió y provocó la euforia del público reunido en la sala, según consignó LeifertLaw.

A pesar de que durante los últimos años se invirtieron varios millones para tratar de mantener la estructura en condiciones óptimas para su venta, varios de sus pisos fueron clausurados por necesitar reparaciones.

Tras una votación realizada el martes, se aprobó la venta en subasta recomendada por la administración Levine Cava a nivel local. Las autoridades aseguran que el objetivo es subastarla en algún momento del año que viene.

Así se ve el histórico edificio que buscan subastar en Miami-Dade Miami Herald

El grupo GFO Acquisitions, una entidad controlada por el promotor inmobiliario de Miami Russell Galbut, fue el único interesado en realizar la compra: ofreció una combinación de terrenos en el centro de Miami y dinero en efectivo a cambio del juzgado, además de US$10 millones al año para su mantenimiento, pero su oferta no llegó a buen puerto.

El nuevo juzgado civil que Miami-Dade inaugurará al lado del que ahora está subastando

De acuerdo con la fuente citada, el propietario del antiguo juzgado civil está construyendo otro mucho más moderno para reemplazarlo con una inversión de US$267 millones. Lo curioso es que está ubicado justamente al lado, en un terreno contiguo.

La intención de venderlo a US$50 millones se debía a poder recuperar una buena parte del capital desembolsado en el nuevo edificio. Se espera que todos los jueces y el personal judicial se muden antes del 31 de diciembre.

Así se ve la proyección de cómo quedaría el nuevo juzgado civil que se inaugurará en Miami-Dade Hok.com

La nueva instalación cuenta con 23 pisos y puede ser uno de los principales motivos por los que ningún comprador se mostró interesado en la propiedad, que se encuentra a la venta desde el año pasado.

Qué dijo la alcaldesa de Miami-Dade sobre la frustrada venta del juzgado civil

En Miami Herald, la alcaldesa Levine Cava mostró entusiasmo por el nuevo y moderno edificio que inaugurará tras la aprobación de la subasta. “Ya estamos pagando por un juzgado”, dijo, y agregó: “No necesitamos dos”.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, mostró interés en la inauguración del nuevo juzgado civil Instagram/mayordlc

La funcionaria local busca presentar el histórico edificio como una posible conversión elegante a apartamentos, habitaciones de hotel y espacio para oficinas.