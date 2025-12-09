El guiño de Jeff Bezos a un conocido condado lleno de cubanos en Miami: donación de US$5 millones

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, protagonizó un aclamado gesto dirigido a un condado de Miami que tiene gran presencia de ciudadanos cubanos. El empresario hizo una donación de cinco millones de dólares a una organización del sur de Florida que ofrece ayuda a las personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad.

La millonaria donación de Bezos a un condado de Miami con presencia cubana

Bezos entregó US$5 millones a una organización de Miami-Dade y Broward, a través de su fundación Bezos Day One. En los dos condados de Florida, se concentra una gran población cubana, siendo el estado el destino más elegido por los migrantes de ese origen. Junto a su esposa, Lauren Sánchez, otorgó la subvención a Care Resource.

Se trata de un centro de salud comunitario que presta atención a las personas sin hogar y familias en riesgo en los condados del Estado del Sol.

En un comunicado oficial, la entidad expresó su agradecimiento a la pareja. “Esta subvención es una inversión transformadora en la vida de las familias sin hogar en el sur de Florida“, señaló el director de servicios de vivienda de la organización, Francisco Gómez.

Y siguió: “Nos permite ampliar el apoyo vital para la vivienda y los servicios integrales, garantizando que las familias no solo encuentren un lugar seguro donde vivir, sino que también cuenten con los recursos y la estabilidad que necesitan para prosperar".

Cuántos cubanos viven en Miami-Dade y Broward, donde Bezos entregó la donación millonaria

Más de 1,3 millones de cubanos viven en Estados Unidos, de los cuales el 76% están concentrados en Florida. De esa población, el 52% se sitúa en Miami-Dade, mientras que otros condados como Broward, Palm Beach, Hillsborough y Lee suman otro 14%.

Según datos de Migration Policy Institute (MPI) de 2021, los ingresos de los hogares encabezados por cubanos registraron un promedio de US$52.000 al año, un margen significativamente inferior al general de los migrantes y de los ciudadanos estadounidenses.

En general, casi el 30% de la población indigente en Estados Unidos se encuentra en Miami-Dade, según informó la administración del condado el año pasado.

La entidad de Bezos destinó US$102,5 millones a 32 organizaciones en todo ese país en 2025. En noviembre del año pasado, el Fideicomiso para Personas sin Hogar del Condado de Miami-Dade recibió US$5 millones por parte del empresario, con los mismos objetivos que las subvenciones recientes.

Qué hará el condado de Miami-Dade con la donación de US$5 millones de Bezos

Care Resource destacó que pretende utilizar la subvención de Bezos en ambos condados de Florida para expandir su alcance de atención a personas sin hogar. “El objetivo es garantizar que ningún niño de nuestra comunidad duerma a la intemperie”, puntualizó la entidad.

En ese sentido, señaló que el centro de salud utilizará el dinero recibido de la organización de Bezos para las siguientes acciones durante los próximos cinco años: