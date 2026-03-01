El milagro del Chef Pepín: el encuentro místico con José Gregorio Hernández antes de la operación de su hija

El cubano José Hernández, más conocido como Chef Pepín, es un referente en la industria gastronómica latina de EE.UU., sobre todo en Florida. Su carisma, sentido del humor y risa contagiosa lo convirtieron en el primer chef en tener un segmento de cocina patrocinado. Entre los pilares de su vida se encuentra su hija Anamaría, quien conectó de manera mística a su padre con el santo José Gregorio Hernández.

La conexión mística del Chef Pepín con José Gregorio Hernández

El cocinero habló sobre su profunda historia con el santo venezolano (conocido como “el médico de los pobres”) en una entrevista con el presentador Rodner Figueroa. Allí, reveló que su hija nació con una condición cardíaca que afectaba su condición de vida.

Desde muy pequeña, Anamaría estaba en una situación límite. “Tenía solo tres meses y estaba con eso de que se muere hoy o mañana”, reveló el Chef Pepín.

“Un día la llevamos al médico porque no estaba comiendo y los doctores se dieron cuenta de que tenía una condición: su corazón era demasiado grande para su cavidad torácica. Si sobrevivía un mes más, teníamos que llevarla de nuevo al hospital. Esa era la situación”, agregó sobre esos momentos de dolor. Logró salir adelante.

A los siete años, su hija debió someterse a una operación riesgosa por su condición. Una noche, tras llevar a Anamaría al baño de su casa, Pepín vio a un hombre con un maletín. Al principio pensó que era un intruso y se levantó para confrontarlo, pero la persona desapareció.

El chef Peín asegura haber visto al santo en su casa, con su clásico maletín Archivo

“Yo acababa de llevar a mi hija al baño y, cuando me acosté, sentí unos pasos y pensé que era Anamaría. Cuando me fijé, me encontré con este señor, con su maletín, con su maletincito”, recordó sobre su encuentro con el santo.

Al día siguiente, se lo contó a su suegra. Ella le dijo que, por la descripción, todo coincidía con José Gregorio Hernández, un santo al que la tía del chef, quien lo crió, le tenía mucha devoción.

En ese momento, uno de sus colegas le sugirió que el santo habría visitado su casa para salvar a su hija. Aunque al principio lo tomó con escepticismo, 20 días después de aquella visión los médicos completaron la operación en apenas una hora y la declararon un éxito rotundo.

Luego se supo que la afección de Anamaría se debía a una transposición de arterias que estaba obstruyendo el flujo sanguíneo.

“Con un diagnóstico equivocado, fue un milagro. Anamaría es un milagro desde que nació. No me quiero emocionar por José Gregorio Hernández”, dijo el chef, con la voz entrecortada, durante la entrevista.

José Gregorio Hernández, el santo que marcó a la familia del Chef Pepín

José Gregorio Hernández es el primer santo venezolano y una de las figuras más veneradas por los católicos en Latinoamérica. Nació en Isnotú, estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864 y falleció el 29 de junio de 1919 en Caracas.

En 1864, fue enviado a Caracas, donde se graduó en Medicina con excelentes calificaciones en la Universidad Central (UCV). Luego obtuvo una beca para estudiar en París, donde aprendió avances científicos que llevaría a su país, como el microscopio.

José Gregorio Hernández es conocido como el "médico de los pobres", porque no cobraba sus servicios a aquellos enfermos que no pudieran pagarlos

Al regresar, decidió trabajar como doctor rural en un contexto donde se extendían enfermedades como la tuberculosis o el paludismo en el país caribeño. Allí se le apodó como el “médico de los pobres” debido a su inmenso amor al prójimo y la generosidad con la que atendía a los pacientes de bajos recursos.

El 30 de abril de 2021 fue beatificado tras la curación inexplicable de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que sobrevivió sin secuelas neurológicas a un disparo en la cabeza después de ser desahuciada por los médicos en 2017, según consignó CNN.