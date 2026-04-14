Es oficial: a partir de 2027 se marcará el estatus de cada migrante en las licencias de conducir de Florida

A partir de 2027, las licencias de conducir en Florida incorporarán un dato que hasta ahora no figuraba de forma explícita: el estatus legal del titular. Es un cambio que forma parte de una reforma mucho más amplia vinculada al sistema electoral.

La modificación que redefine las licencias en Florida

La nueva normativa establece que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los requisitos REAL ID incluirán información sobre el estatus legal del titular.

El gobernador Ron DeSantis ratificó esta medida como parte de un paquete legislativo diseñado para blindar la seguridad en el padrón electoral Freepik / AP

Esto comenzará a aplicarse desde el 1° de enero de 2027 y alcanzará a documentos emitidos por primera vez, renovados o reemplazados desde esa fecha.

La medida surge del proyecto HB 991, firmado por el gobernador Ron DeSantis, como parte del paquete legislativo conocido como SAVE Act, orientado a reforzar lo que el estado describe como la “seguridad electoral”.

Implementación gradual y sin reemplazo obligatorio inmediato

Según detalla el Tampa Bay Times, esta modificación no obligará a los actuales titulares de licencias a realizar un cambio inmediato. Los documentos vigentes aún serán válidos hasta su fecha de vencimiento, y el nuevo formato se implementará de manera progresiva a medida que las personas renueven o soliciten reemplazos.

Desde el punto de vista operativo, las oficinas encargadas de emitir licencias ya comenzaron a evaluar cómo adaptar sus procesos para cumplir con la normativa.

Al respecto, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, señaló que su oficina será central en la implementación, ya que administra gran parte de los servicios de licencias e identificación.

La normativa aclara que no habrá un recambio masivo; el nuevo formato se aplicará de manera progresiva a medida que los ciudadanos renueven o reemplacen sus documentos vencidos Foto Flgov

El funcionario describió la ley como una medida integral que fortalece los procesos de verificación y moderniza el manejo de datos en todo el estado.

Fernández sostuvo además que la inclusión del estatus legal representa “un paso significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en los registros gubernamentales”, y aseguró que se trabaja para garantizar una transición ordenada para los residentes.

Licencias con estatus: un cambio dentro de una reforma electoral más amplia

La incorporación del estatus legal en las licencias no es un hecho aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo más amplio enfocado en modificar el sistema electoral de Florida. Entre otras disposiciones, la ley introduce requisitos más estrictos para el registro de votantes.

Según Florida Phoenix, la normativa exigirá que quienes deseen registrarse para votar presenten pruebas de ciudadanía , como pasaporte o certificado de nacimiento.

, como pasaporte o certificado de nacimiento. Además, se establece un sistema de verificación mediante bases de datos gubernamentales y, en caso de no poder confirmar la elegibilidad, se podrá solicitar documentación adicional.

También se prevén cambios en los métodos de votación y en los tipos de identificación aceptados en los centros electorales. Entre las principales modificaciones se destacan: