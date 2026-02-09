Elecciones 2026 en Florida: vence el plazo en Broward y Palm Beach para los ciudadanos que quieran votar

Este lunes 9 de febrero marca una fecha clave para miles de residentes del sur de Florida que buscan participar en las elecciones municipales de 2026. En los condados de Broward y Palm Beach, las autoridades electorales reiteraron que hoy es el último día habilitado por ley para registrarse o actualizar datos para los comicios locales que se celebrarán el próximo 10 de marzo.

Registro para votar en Florida: hoy 9 de febrero es el último día

De acuerdo con la normativa vigente en Florida, los libros de inscripción electoral cierran 29 días antes de cualquier elección. Por ese motivo, este lunes 9 de febrero es la fecha límite definitiva para quienes aún no figuran como votantes registrados y desean participar en los comicios municipales uniformes de marzo. Así lo confirmaron tanto el Broward County Supervisor of Elections como el Palm Beach Supervisor of Elections.

De acuerdo con la ley de Florida, los libros de inscripción deben cerrarse 29 días antes de cualquier elección Stock en Canva

Las autoridades recordaron que no existe margen para correcciones posteriores. Una vez vencido el plazo, no se aceptan nuevas solicitudes ni se pueden subsanar errores en formularios incompletos. Esto convierte a la jornada de hoy en un punto de inflexión para la participación ciudadana en decenas de municipios del sur del estado.

Cómo registrarse para votar en Florida antes del 9 de febrero

El proceso de inscripción ofrece distintas alternativas, aunque todas están sujetas a horarios estrictos en este último día. Los funcionarios electorales detallaron que quienes opten por el registro en línea tienen tiempo hasta las 23.59 h (hora local) de hoy, mientras que las personas que prefieran hacerlo de manera presencial deberán completar el trámite antes del cierre de las oficinas electorales, previsto para las 17 h.

En el caso de las solicitudes enviadas por correo postal, se aceptarán únicamente aquellas que tengan matasellos del 9 de febrero o una fecha anterior. Desde las oficinas de elecciones advirtieron que esta opción requiere especial atención, ya que cualquier omisión o error en el formulario no podrá corregirse después del vencimiento del plazo. Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente cada campo antes de enviarlo.

Los ciudadanos que opten por la vía digital tienen hasta las 23:59 hs de hoy para completar su inscripción Stock en Canva

Para completar el registro en línea, es indispensable contar con una licencia de conducir de Florida o una identificación estatal válida, además de los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. Quienes no dispongan de esos documentos pueden iniciar el proceso digitalmente, pero deberán imprimir el formulario y enviarlo por correo o entregarlo en persona para finalizar la inscripción.

También es posible descargar y completar el formulario de alta electoral, disponible en oficinas de elecciones, dependencias del Departamento de Vehículos Motorizados y bibliotecas públicas. La inscripción presencial se habilita en las sedes de los supervisores electorales, sedes gubernamentales que emiten licencias de conducir o tarjetas de identificación estatal y otros organismos públicos autorizados.

Qué distritos votan en Broward en las elecciones municipales

En el condado de Broward, las elecciones municipales de marzo se realizarán únicamente en dos ciudades: Lauderhill y Pembroke Pines, específicamente en los distritos 1 y 4. En otras cuatro localidades, los candidatos se presentaron sin oposición, por lo que no será necesario llevar adelante elecciones formales para definir esos cargos.

Este escenario reduce el número de votantes convocados en Broward, pero no resta importancia al proceso, ya que las decisiones locales tendrán impacto directo en la administración y el rumbo político de cada comunidad.

Las oficinas de los Supervisores de Elecciones en el sur de Florida recibirán solicitudes de inscripción de manera física únicamente hasta las 17 hs de este lunes Stock en Canva

Qué municipios votan en Palm Beach County el 10 de marzo

El panorama es más amplio en Palm Beach County, donde 19 municipios participarán de las elecciones municipales uniformes del 10 de marzo. En estas localidades se elegirán funcionarios locales, se votarán referendos o se combinarán ambos procesos, según el caso.

Entre las ciudades y pueblos convocados se encuentran: Boynton Beach, Belle Glade, Boca Raton, Delray Beach, Greenacres, Gulf Stream, Hypoluxo, Juno Beach, Jupiter Inlet Colony, Lake Park, Lake Worth Beach, Loxahatchee Groves, Palm Beach, Palm Beach Gardens, Palm Beach Shores, Royal Palm Beach, South Palm Beach, Wellington y West Palm Beach.

En varias de estas comunidades, los votantes deberán decidir quiénes serán los sucesores de intendentes que llevan años en funciones, un factor que añade relevancia política y expectativa a la jornada electoral.