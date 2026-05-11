Hinojosa vs. Abbott, hoy: qué dicen las encuestas recientes por la gobernación en Texas en mayo 2026

De cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, las encuestas más recientes muestran al gobernador Greg Abbott por delante de la demócrata Gina Hinojosa en la carrera por la gobernación de Texas, aunque los sondeos todavía reflejan una competencia abierta.

Encuestas en Texas 2026: cuánta ventaja tiene Greg Abbott sobre Gina Hinojosa

Según la media de encuestas de la plataforma RealClearPolitics (RCP), Abbott obtiene un 47,7% de intención de voto, mientras que Hinojosa recibe el 40,7%. Esta diferencia de siete puntos, a medio año de las elecciones, muestra que el jefe del Ejecutivo estatal todavía no consigue sobrepasar el 50%.

La diferencia se sitúa en seis puntos (44% a 38%) según la última encuesta de la Universidad de Texas, que se llevó a cabo con una muestra de 1200 votantes registrados.

Por otra parte, una investigación de Emerson College le dio a Abbott un 50% de respaldo y a Hinojosa un 42%, lo que muestra diferencias según la metodología utilizada por cada consultora y el perfil del electorado encuestado.

De acuerdo con especialistas de The New York Times, para la demócrata Gina Hinojosa, la clave del crecimiento reside en su desempeño dentro de los centros urbanos y en sectores como los votantes jóvenes y latinos. Su eslogan de campaña, “No te dejes”, apunta a movilizar a los suburbios de ciudades como Houston y Austin.

No obstante, el gobernador Abbott mantiene su dominio gracias al voto rural y conservador, bloques que históricamente garantizan una alta concurrencia a las urnas en el Estado de la Estrella Solitaria.

La encuesta de Real Clear Politics muestra una distancia leve entre ambos candidatos Real Clear Politics

Inflación, gasolina y fondos millonarios: los ejes de la campaña en Texas

Cabe destacar que el aumento del costo de vida se convirtió en uno de los ejes centrales de la campaña en Texas. Según The New York Times, la candidata intenta vincular a la administración estatal con la suba de precios en servicios básicos y combustibles, que en algunas zonas ya ronda los US$4 por galón.

En respuesta a esas críticas, Abbott tiene la intención de fortalecer su presencia en los medios y en el territorio. El gobernador cuenta con más de US$100 millones en fondos para la campaña, lo que le facilita realizar una fuerte inversión publicitaria en medios locales de cara a las votaciones generales.

La elección en Texas también es observada con atención a nivel nacional. Actualmente, los republicanos controlan 26 gobernaciones en Estados Unidos, frente a las 24 que están en manos demócratas, por lo que el resultado podría impactar en el reparto partidario de gobernaciones.

Greg Abbott cuenta con un 48% de intención de voto frente al 43% de la representante demócrata Gina Hinojosa Imagen editada con IA/Archivo

Además de la pelea por la gobernación, la encuesta de Emerson College también midió la temperatura de la carrera por el Senado. En esa contienda, figuras como Ken Paxton y John Cornyn superan por un margen de entre siete y ocho puntos a aspirantes demócratas como el representante James Talarico.

Qué viene ahora en la elección por la gobernación de Texas 2026

Tras las primarias de marzo, las campañas entran en una nueva etapa de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

Según especialistas de la Universidad de Houston, la competencia de Hinojosa para disminuir el margen en los próximos meses está sujeta a su capacidad para captar una parte del voto conservador moderado, un grupo que por ahora tiene dudas sobre la administración estatal.