Hinojosa vs. Abbott, hoy: qué dicen las encuestas recientes por la gobernación en Texas en mayo 2026
La carrera electoral en el estado entra en una etapa decisiva, marcada por la disputa por el voto moderado, el peso de la economía y una diferencia que todavía mantiene abierta la competencia
- 4 minutos de lectura'
De cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, las encuestas más recientes muestran al gobernador Greg Abbott por delante de la demócrata Gina Hinojosa en la carrera por la gobernación de Texas, aunque los sondeos todavía reflejan una competencia abierta.
Encuestas en Texas 2026: cuánta ventaja tiene Greg Abbott sobre Gina Hinojosa
Según la media de encuestas de la plataforma RealClearPolitics (RCP), Abbott obtiene un 47,7% de intención de voto, mientras que Hinojosa recibe el 40,7%. Esta diferencia de siete puntos, a medio año de las elecciones, muestra que el jefe del Ejecutivo estatal todavía no consigue sobrepasar el 50%.
La diferencia se sitúa en seis puntos (44% a 38%) según la última encuesta de la Universidad de Texas, que se llevó a cabo con una muestra de 1200 votantes registrados.
Por otra parte, una investigación de Emerson College le dio a Abbott un 50% de respaldo y a Hinojosa un 42%, lo que muestra diferencias según la metodología utilizada por cada consultora y el perfil del electorado encuestado.
De acuerdo con especialistas de The New York Times, para la demócrata Gina Hinojosa, la clave del crecimiento reside en su desempeño dentro de los centros urbanos y en sectores como los votantes jóvenes y latinos. Su eslogan de campaña, “No te dejes”, apunta a movilizar a los suburbios de ciudades como Houston y Austin.
No obstante, el gobernador Abbott mantiene su dominio gracias al voto rural y conservador, bloques que históricamente garantizan una alta concurrencia a las urnas en el Estado de la Estrella Solitaria.
Inflación, gasolina y fondos millonarios: los ejes de la campaña en Texas
Cabe destacar que el aumento del costo de vida se convirtió en uno de los ejes centrales de la campaña en Texas. Según The New York Times, la candidata intenta vincular a la administración estatal con la suba de precios en servicios básicos y combustibles, que en algunas zonas ya ronda los US$4 por galón.
En respuesta a esas críticas, Abbott tiene la intención de fortalecer su presencia en los medios y en el territorio. El gobernador cuenta con más de US$100 millones en fondos para la campaña, lo que le facilita realizar una fuerte inversión publicitaria en medios locales de cara a las votaciones generales.
La elección en Texas también es observada con atención a nivel nacional. Actualmente, los republicanos controlan 26 gobernaciones en Estados Unidos, frente a las 24 que están en manos demócratas, por lo que el resultado podría impactar en el reparto partidario de gobernaciones.
Además de la pelea por la gobernación, la encuesta de Emerson College también midió la temperatura de la carrera por el Senado. En esa contienda, figuras como Ken Paxton y John Cornyn superan por un margen de entre siete y ocho puntos a aspirantes demócratas como el representante James Talarico.
Qué viene ahora en la elección por la gobernación de Texas 2026
Tras las primarias de marzo, las campañas entran en una nueva etapa de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
Según especialistas de la Universidad de Houston, la competencia de Hinojosa para disminuir el margen en los próximos meses está sujeta a su capacidad para captar una parte del voto conservador moderado, un grupo que por ahora tiene dudas sobre la administración estatal.
- 1
La pata peronista que busca abrirse de Kicillof y La Cámpora intenta posicionarse en el interior
- 2
El desgarrador testimonio de Martin Short tras la muerte de su hija
- 3
Stanley Tucci: la dura historia de sus antepasados, su obsesión por Italia y el deseo de visitar la Argentina
- 4
“No es Vaca Muerta, pero...”: Flavio Mastellone rompió el silencio tras dejar La Serenísima y advirtió a Milei sobre la presión impositiva en la leche