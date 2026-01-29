En Florida: a cuánto llegarían las temperaturas en Miami ante la entrada de una ola de frío polar
La ciudad alcanzó los 50°F (10°C) y se prevén lluvias ligeras
- 3 minutos de lectura'
Avanza el frente polar en el sur de Florida. Tras alcanzar temperaturas récord de 90°F (30°C) el pasado 26 de enero, Miami y Fort Lauderdale enfrentarán un mayor descenso de temperatura y lluvias ligeras.
Así se mantiene el clima en Miami durante el frente frío
De acuerdo con CBS News, Miami comenzó la semana con temperaturas matutinas entre los 40°F y 50°F (4,4°C y 10°C respectivamente) el pasado 27 de enero.
Durante el miércoles 28 de enero y el próximo jueves 29, las temperaturas máximas tendrán dificultades para alcanzar los 67-70°F (19,4°C y 21,1°C), mientras que las mínimas se mantendrán entre los 50 °F (10 °C).
El drástico descenso de temperaturas ocurrirá entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero. Con la llegada de un nuevo refuerzo de aire ártico con algunas lluvias dispersas, se pronostica una mínima de 36°F (2,2°C) en Miami el domingo, lo que podría igualar el récord histórico para un 1.° de febrero establecido en 1909, según consignó NBC Miami.
- Debido a los vientos de 30 mph que habrá durante el primer día de febrero, la sensación de frío podría situarse en los 20°F (-6,6°C) el domingo por la mañana.
El frío intenso se mantendrá hasta el lunes por la mañana, que contará con una mínima de 36°F (2,2°C), antes de que el aire ártico comience a retirarse.
Condiciones meteorológicas en otras zonas de Florida
En el condado de Broward, donde se encuentra Fort Lauderdale, también se pronostica un descenso de las temperaturas a partir del 1.° de febrero. Se prevé que los valores lleguen hasta los 30°F (−1,1°C) el domingo y el lunes por la mañana alcancen los 36°F (2,2°C), lo que podría romper el récord histórico para esa fecha (38 °F, establecido en 1979).
Con este panorama, el condado activó un plan de emergencia donde la organización Salvation Army en Fort Lauderdale abre sus puertas a las 17:30 hs para ofrecer refugio a individuos y familias, con cena servida a las 16.30 hs, de acuerdo con Miami’s Community News.
En los Cayos de Florida, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 40°F (4,4°C) durante el fin de semana, pese a ser una de las zonas más cálidas del estado.
- Asimismo, existe una advertencia para pequeñas embarcaciones vigente debido a las condiciones peligrosas del mar y la marejada.
Cómo prepararse para la tormenta invernal en EE.UU.
La agencia meteorológica difundió una serie de recomendaciones vinculadas a la vestimenta, la preparación del hogar y el cuidado de los animales. En cuanto al primer punto, aconseja:
- Usar capas de ropa ligera, cálida y holgada.
- Cubrir su boca para proteger los pulmones del aire gélido y tratar de mantenerse fuera del alcance del viento.
- Evitar estar al aire libre durante la parte más fría del día, usualmente la madrugada.
Con relación al hogar, se tienen que proteger las tuberías y dejar que los grifos goteen un poco para evitar que se congelen. Asimismo, no se debe usar un generador dentro de la casa o el garaje para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.
