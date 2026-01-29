En Florida: a cuánto llegarían las temperaturas en Miami ante la entrada de una ola de frío polar

Avanza el frente polar en el sur de Florida. Tras alcanzar temperaturas récord de 90°F (30°C) el pasado 26 de enero, Miami y Fort Lauderdale enfrentarán un mayor descenso de temperatura y lluvias ligeras.

Así se mantiene el clima en Miami durante el frente frío

De acuerdo con CBS News, Miami comenzó la semana con temperaturas matutinas entre los 40°F y 50°F (4,4°C y 10°C respectivamente) el pasado 27 de enero.

Se prevé un drástico descenso de temperaturas durante el último fin de semana de enero Quionie Gaban / Pexels

Durante el miércoles 28 de enero y el próximo jueves 29, las temperaturas máximas tendrán dificultades para alcanzar los 67-70°F (19,4°C y 21,1°C), mientras que las mínimas se mantendrán entre los 50 °F (10 °C).

El drástico descenso de temperaturas ocurrirá entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero. Con la llegada de un nuevo refuerzo de aire ártico con algunas lluvias dispersas, se pronostica una mínima de 36°F (2,2°C) en Miami el domingo, lo que podría igualar el récord histórico para un 1.° de febrero establecido en 1909, según consignó NBC Miami.

Debido a los vientos de 30 mph que habrá durante el primer día de febrero, la sensación de frío podría situarse en los 20°F (-6,6°C) el domingo por la mañana.

El frío intenso se mantendrá hasta el lunes por la mañana, que contará con una mínima de 36°F (2,2°C), antes de que el aire ártico comience a retirarse.

Condiciones meteorológicas en otras zonas de Florida

En el condado de Broward, donde se encuentra Fort Lauderdale, también se pronostica un descenso de las temperaturas a partir del 1.° de febrero. Se prevé que los valores lleguen hasta los 30°F (−1,1°C) el domingo y el lunes por la mañana alcancen los 36°F (2,2°C), lo que podría romper el récord histórico para esa fecha (38 °F, establecido en 1979).

Se prevé que los valores lleguen hasta los 30 °F (−1,1 °C) el domingo en el condado de Broward Joe Raedle - AFP

Con este panorama, el condado activó un plan de emergencia donde la organización Salvation Army en Fort Lauderdale abre sus puertas a las 17:30 hs para ofrecer refugio a individuos y familias, con cena servida a las 16.30 hs, de acuerdo con Miami’s Community News.

En los Cayos de Florida, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 40°F (4,4°C) durante el fin de semana, pese a ser una de las zonas más cálidas del estado.

Asimismo, existe una advertencia para pequeñas embarcaciones vigente debido a las condiciones peligrosas del mar y la marejada.

Cómo prepararse para la tormenta invernal en EE.UU.

La agencia meteorológica difundió una serie de recomendaciones vinculadas a la vestimenta, la preparación del hogar y el cuidado de los animales. En cuanto al primer punto, aconseja:

Usar capas de ropa ligera, cálida y holgada .

. Cubrir su boca para proteger los pulmones del aire gélido y tratar de mantenerse fuera del alcance del viento.

y tratar de mantenerse fuera del alcance del viento. Evitar estar al aire libre durante la parte más fría del día, usualmente la madrugada.

Con relación al hogar, se tienen que proteger las tuberías y dejar que los grifos goteen un poco para evitar que se congelen. Asimismo, no se debe usar un generador dentro de la casa o el garaje para evitar la intoxicación por monóxido de carbono.