Florida se prepara para una ola de frío invernal: ¿qué se espera en Miami?

Florida se encamina hacia uno de los episodios de frío más intensos de los últimos años. Se trata de la llegada de una nueva irrupción de aire ártico, que avanzará desde el centro y el este de Estados Unidos hasta alcanzar incluso a Miami, en el sur del Estado Soleado.

Florida afronta temperaturas inusualmente bajas

El ingreso del aire frío a Florida está previsto para el sábado, con un pico de intensidad entre el domingo y el lunes. De acuerdo con The Weather Channel, será la masa de aire más fría de la temporada para todo el estado.

Florida se prepara para el episodio de frío más intenso de la temporada, con una masa de aire ártico que, según los meteorólogos, podría ser la más gélida registrada en el sur del estado desde diciembre de 2010

En el centro de la jurisdicción, ciudades como Orlando podrían amanecer con temperaturas en torno a los 20°F (-6°C), mientras que las máximas del domingo tendrían dificultades para superar los 40°F (4°C). Este escenario estará acompañado por vientos persistentes que intensificarán la sensación térmica, lo que hará que el frío se perciba con mayor crudeza durante gran parte del día.

En el sur de Florida, donde los inviernos suelen ser templados, el impacto será igualmente significativo. Las mínimas matinales del domingo se ubicarán en los 35°F (1°F) en áreas como Fort Lauderdale y Miami, con sensaciones térmicas en torno o incluso por debajo del punto de congelación.

Por la tarde del domingo, las temperaturas apenas alcanzarían los 55°F (12°C), un valor muy por debajo de los promedios habituales para esta época del año.

El panorama climático en el sur de Florida: qué se espera en Miami

De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Miami, las condiciones frías ya se hacen sentir y continuarán en el corto plazo. Las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio estacional en toda la región, con advertencias activas por frío en varios condados del interior y el suroeste del sur de Florida.

Se esperan bajas temperaturas en el sur de Florida durante la mañana del miércoles NWS

El NWS de Miami detalló que durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, se esperan temperaturas especialmente bajas en sectores del interior.

Durante el miércoles, el día comenzará fresco y con nubosidad parcial, aunque se espera un aumento de la cobertura nubosa por la tarde, con la probabilidad de lluvias aisladas que podrían avanzar desde el Atlántico hacia sectores metropolitanos del este.

A pesar de la mañana fría, las máximas diurnas rondarán los 65°F (18°C), lo que ofrecerá un alivio temporal antes de un nuevo descenso nocturno.

El avance del frente frío en Miami: cómo estará el tiempo el fin de semana

El tramo más relevante del pronóstico se concentra en el fin de semana. Según el NWS de Miami, un sistema de baja presión cruzará la región entre el viernes y el sábado, lo que generará algunas precipitaciones dispersas.

Temperaturas proyectadas para el fin de semana en el sur de Florida NWS

Detrás de este sistema, un frente frío muy intenso avanzará el sábado por la tarde, lo que reforzará las bajas temperaturas ya presentes y abrirá la puerta al episodio más gélido de la temporada.

La madrugada del domingo marcaría el ingreso de la masa de aire más fría y seca del invierno en el sur de Florida, con condiciones que podrían extenderse e incluso intensificarse hacia el lunes.

Los meteorólogos del NWS subrayaron que, de mantenerse las tendencias actuales, podrían ser necesarias advertencias por frío extremo alrededor del lago Okeechobee. La confianza en el pronóstico aumenta gradualmente y se evalúa la posibilidad de que este evento sea el más frío desde diciembre de 2010 en el sur de Florida.