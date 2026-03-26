Es argentino, vende empanadas en Doral y ofrece “todas las que puedas comer” por 15 dólares

The A Family, un negocio de raíces rosarinas que desembarcó en Florida hace siete años, se posicionó como una opción popular para los fanáticos de la cocina argentina. La tercera generación de esta familia de gastronómicos decidió celebrar su aniversario con empanadas libres por US$15 durante todo el día. La propuesta, denominada “todas las que puedas comer” (en inglés “all the empanadas you want), permite degustar desde los rellenos más clásicos hasta opciones originales.

Historia rosarina y sabores en el sur de Florida

A través de una serie de videos que compartieron en su cuenta de Instagram, los dueños invitaron a la comunidad a sumarse al festejo.

“¿Listo para comer sin límites? En The A Family tienes el plan perfecto. Empanadas que explotan de sabor, medialunas recién hechas y lo mejor… Todas las que puedas comer por solo US$15″, anunciaron. La promoción estará vigente este domingo 29 de marzo en sus cinco sucursales, entre ellas Doral, Wynwood y Brickell.

"Todo lo que puedas comer"; por 15 dólares

La identidad del local está ligada a sus orígenes en la provincia de Santa Fe. “Somos rosarinos. En Rosario estuvimos 49 años y acá en Miami ya llevamos siete", explicaron los protagonistas en uno de sus reels.

Al ser consultados por el secreto de su éxito, señalaron a su producto esencial: “Las estrellas son las empanadas. Tenemos 20 sabores diferentes y siempre trabajamos para sacar un gusto nuevo”.

La oferta de este domingo es válida únicamente para consumo local, por lo que no se aplicará a pedidos realizados mediante plataformas de entrega a domicilio.

Los dueños dieron detalles de su desembarco en Florida

Sucursales para comer empanadas en Miami

Para evitar confusiones, el equipo de The A Family aclaró las condiciones de la promoción en sus redes sociales. “Precio por persona, solo para comer en el local y no disponible para delivery”, especificaron.

El objetivo es que los clientes disfruten de la experiencia completa en el salón, donde también ofrecen sus clásicos desayunos argentinos.

Las ubicaciones y horarios para este domingo 29 de marzo son:

Doral: 7901 NW 36th St Suite 110 (Horario: de 9 a 14.30 hs).

7901 NW 36th St Suite 110 (Horario: de 9 a 14.30 hs). Brickell: 41 SE 5th St (Horario: 8 a 20 hs).

41 SE 5th St (Horario: 8 a 20 hs). Wynwood: 2827 NW 3rd Ave, Unit 108 (Horario: 9 a 20 hs).

2827 NW 3rd Ave, Unit 108 (Horario: 9 a 20 hs). Cooper City: 5868 S. Flamingo Road (Horario: 8 a 15 hs).

5868 S. Flamingo Road (Horario: 8 a 15 hs). Fort Lauderdale: 658 N Federal Hwy (Horario: 8 a 14.30 hs).

Se puede elegir entre diferentes sedes en Florida

Reacción de la comunidad en redes sociales

El anuncio generó una gran cantidad de mensajes positivos entre los seguidores de la cuenta. “¡Esperame, iré con mi familia! Qué buena promoción", escribió un usuario, mientras otro destacó la calidad de los productos: “Son muy ricas, nosotros vamos al de Pembroke Pines. ¡El café es riquísimo también!”.

Desde la administración del local cerraron su invitación con un comentario para los indecisos: “Ven con hambre, nadie se queda con ganas. Te esperamos el 29 de marzo”.