Es cubano, vive en Miami y cuenta cómo salió de un tenso episodio con el ICE en frente de su casa

Un creador de contenido cubano radicado en Miami denunció en redes sociales un episodio de extrema tensión ocurrido frente a su casa, luego de cruzarse de manera inesperada con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El hecho, registrado en video, reavivó el temor de muchos migrantes ante operativos sin identificación visible en zonas residenciales.

El encuentro con agentes migratorios sin identificación en un barrio de Miami

El protagonista del relato es conocido en la red social Instagram como @Whiteshark_i220a, en alusión al permiso para residir en EE.UU. con el que cuenta.

Según explicó en los videos, el incidente ocurrió en la mañana del pasado miércoles 21 de enero, cuando salió de su casa para pasear a su perro. En ese momento, notó un vehículo que no reconocía.

Un migrante cubano relató el tenso encuentro que vivió con el ICE en la peurta de su casa de Miami

Se trataba de una SUV Chevrolet con cristales negros que bloqueaba la salida del garaje y que tenía la placa cubierta. Entonces, se acercó al automóvil y le pidió al conductor que se moviera, ya que su esposa necesitaba sacar el coche. La respuesta lo tomó por sorpresa: el ocupante bajó la ventanilla y mostró una placa dorada. Además, vestía un chaleco con la inscripción “Police ICE”.

El tenso intercambio entre un creador cubano y un funcionario del ICE

Tras el pedido, el agente le respondió que se quedara tranquilo y que movería la camioneta cuando su esposa saliera. Mientras tanto, el migrante permaneció en las inmediaciones de su casa paseando a su perro.

Minutos después, el oficial volvió a llamarlo y le mostró una foto con una persona en su celular. Según relató, el efectivo del ICE le explicó que buscaban a ese individuo. “Me mostró una foto de un hombre y me dijo que buscaban a esa persona, pero yo le dije que no lo conocía. Sé que es un vecino, pero no sé ni dónde vive”, expresó en sus videos.

Luego de regresar a su casa y advertir a su familia sobre la situación, el migrante señaló que la autoridad migratoria permaneció en el lugar durante cerca de media hora. Al momento en que su esposa salió en el auto, el agente liberó finalmente el paso.

#Cubanosporelmundo #I220a #Reflexiones #Cubanosenmiami #Abajoladictadura

Antes de retirarse, el agente volvió a preguntarle si conocía al hombre de la fotografía y, tras recibir nuevamente una respuesta negativa, le informó que regresaría al día siguiente. Poco después, un llamado de su esposa le reveló que a unos metros de distancia había otra camioneta con vidrios polarizados que se desplazó junto a la SUV, lo que reforzó la sospecha de que el operativo involucraba a más funcionarios migratorios.

Qué es el permiso I-220A y por qué genera temor entre solicitantes de asilo

Whiteshark cuenta con un permiso migratorio I-220A. Ese documento es de carácter temporal y otorga libertad supervisada a solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las entidades que emiten el Formulario I-220A.

El cubano cuenta con el permiso I-220A para permanecer en Estados Unidos ICE

Este permiso se otorga a los extranjeros que fueron sometidos a un proceso de deportación y posteriormente puestos en libertad bajo su propia responsabilidad.

“El gobierno estadounidense otorga este documento a algunas personas que fueron detenidas y luego liberadas por funcionarios de inmigración”, explica el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo.

El documento suele detallar condiciones que la persona debe cumplir para quedar en libertad, entre ellas la obligación de presentarse a audiencias ante la corte de inmigración. Además, especifica la fecha y el lugar en los que el migrante debe acudir a una cita de registro con el ICE.