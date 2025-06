Es cubano y viajó de Texas a Florida para regularizar su proceso migratorio en EE.UU., pero terminó detenido por el ICE

Un nuevo caso migratorio afecta a la comunidad latina en Florida. Reinier Feijó, un cubano que vive en Estados Unidos hace tres años, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) mientras acudía a una cita en Miramar para regularizar su proceso migratorio.

Los detalles de la detención de Reinier Feijó en Florida

El migrante oriundo de Cuba viajó con su esposa e hijo de un año a Florida desde Texas para continuar con su proceso migratorio bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Esta ley les permite a los ciudadanos cubanos obtener la residencia permanente (green card) y, en consecuencia, vivir y trabajar en Estados Unidos de manera legal.

Reinier Feijó fue detenido por ICE luego de su cita de inmigración en Miramar, Florida Facebook/ Reinier Feijó

Tras acudir de forma voluntaria a la cita de inmigración en Miramar, el organismo lo detuvo, por lo que su familia tuvo que regresarse por sus propios medios al Estado de la Estrella Solitaria.

“Triste, lamentable, me tiene partido el corazón, él es el sustento de mi familia y nosotros siempre somos unidos. Mi hijo ahora está llamando ‘papá, papá’ a todas las personas que pasan por su lado”, expresó Karen Tirado en una entrevista con Univision Noticias.

Cuáles son las alternativas del migrante cubano tras ser detenido por el ICE

De acuerdo con el abogado José Guerrero en diálogo con Univision Noticias, Feijó cuenta con alternativas para solicitar el asilo en Estados Unidos. Sin embargo, al ser su segunda detención no podría solicitar una fianza, algo a lo que suelen recurrir muchas personas en esa situación.

Reinier Feijó no podría solicitar la fianza dado que es su segunda detención Freepik

“Como fue detenido nuevamente, no podrá solicitar una fianza. Sin embargo, como estaba en el proceso de solicitar asilo, puede pedir una entrevista de medios creíbles (medio que determina si la persona es perseguida en su país de origen) y un oficial de asilo se la puede realizar”, expresó el defensor.

En el caso de que lograra pasar la entrevista con el oficial de asilo, el migrante cubano podría discutir su caso ante un juez de inmigración en el país norteamericano.

Otros casos de detenciones a migrantes en Florida

El caso de Reinier Feijó forma parte de las múltiples detenciones en el Estado del Sol. A fines de mayo, una cubana informó entre llantos al medio citado la detención de su esposo en las cortes de inmigración en Miami.

“Esto es una injusticia, una gran injusticia. Lo único que hizo en este país fue trabajar como un burro”, expresó con mucho dolor Janeth Correa ante las cámaras.

Janett Piñeiro, la abogada de inmigración del esposo de Janeth, le solicitó al juez la posibilidad de oponerse a la medida, dado que su cliente no contaba con antecedentes penales. Sin embargo, el juez tomó la decisión de rechazar la medida.

Las personas detenidas por el organismo en Florida llegaron a Estados Unidos después de 2022 Foto de ice.gov

“Le pedí al juez que me diera la oportunidad de rechazar la posición del gobierno. Sin embargo, no me dieron la oportunidad”, declaró la defensa.

Las últimas personas detenidas por el ICE en los juzgados de inmigración tienen una similitud en sus casos: llegaron a Estados Unidos después de 2022.