Es latino, no tenía papeles y fue detenido en una parada de auto en Florida: estuvo cinco días desaparecido

Durante cinco días, la familia de José Cuellar no supo dónde estaba ni en qué condiciones se encontraba. El hombre, de 51 años y originario de El Salvador, fue detenido en una parada de tránsito por la Florida Highway Patrol y luego entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La detención del migrante en Florida que derivó en silencio absoluto

Cuellar fue interceptado el martes 9 de diciembre cuando se dirigía a un trabajo de jardinería en la ciudad de Davie, en un operativo que quedó registrado en video y fue compartido en redes sociales.

El extranjero viajaba en un camión laboral junto a otros trabajadores cuando fueron retenidos por efectivos de la Florida Highway Patrol, en un operativo de control de tránsito de rutina.

Según relataron sus familiares a NBC6, tras esa detención no volvieron a tener noticias de él durante cinco días.

“No sabíamos dónde estaba ni cómo se encontraba”, señalaron sus hijos al medio local, al describir el período de incertidumbre que atravesaron desde el martes 9 hasta el domingo 14 de diciembre por la noche.

El migrante tiene una petición activa

Durante el control vehicular, varios hombres que se desplazaban en camiones de trabajo fueron detenidos. Entre ellos estaba Cuellar, inmigrante salvadoreño, quien fue entregado a agentes federales de inmigración y puesto bajo custodia.

La familia explicó que el hombre no tenía papeles, pero que su situación migratoria estaba en proceso de revisión.

De acuerdo con su testimonio, Cuellar tiene una petición familiar activa y se encuentra en proceso de apelación de una orden previa de deportación vinculada a una solicitud de asilo.

El domingo por la noche, Cuellar logró comunicarse por primera vez con su familia. En esa llamada les informó que se encuentra detenido en un centro de detención migratoria ubicado en el estado de Colorado.

Desde el entorno familiar sostienen que la falta de información durante varios días agravó la angustia del caso, especialmente porque desconocían si había sido trasladado fuera del estado o si permanecía en custodia local. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las razones del traslado ni sobre los plazos de su situación procesal.

Detenciones migratorias en controles de tránsito en Florida

El caso de Cuellar vuelve a poner el foco en los operativos de tránsito que derivan en detenciones migratorias en Florida.

Otro episodio similar en el Estado del Sol tuvo como protagonista a Elvis García, un latino de 18 años que fue detenido por el ICE cuando se dirigía a su escuela secundaria en el vehículo de su madre.

“Lo pararon y le dijeron que lo estaban arrestando porque conducía el auto de alguien indocumentado o sea ilegal. Entonces lo bajaron y le dijeron que tenían que llevárselo”, dijo María, su madre, en diálogo con Telemundo.

Tras haber pasado una semana en el centro de detención Alligator Alcatraz, hoy está en Honduras con sus abuelos en las afueras de San Pedro Sula, donde intenta rearmar su vida y mientras busca la forma de regresar a EE.UU.