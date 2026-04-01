Expectativa en Florida por el despegue de Artemis II: así estará el clima con un 80% de éxito en 24 horas

La NASA planea lanzar la misión Artemis II este 1º de abril desde el Complejo 39B en Florida para enviar a la primera tripulación humana a la Luna en más de 50 años. El 45.º Escuadrón Meteorológico confirmó hoy una probabilidad del 80% de condiciones favorables, aunque monitorea chubascos dispersos provenientes del Atlántico.

Expectativas por la misión Artemis II en Florida

Según informó FOX Weather, la seguridad de la tripulación integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen es la prioridad. Los criterios de “Adelante/No adelante” (Go/No-Go) son estrictos. Esto quiere decir el cohete no puede volar a través de la lluvia ni de columnas de humo.

La NASA detalló el recorrido específico que realizará Artemis II NASA

Los vientos en la superficie deben permanecer por debajo de un rango de 33 a 45 mph (53 a 72 km/h) en altitudes de hasta 457,5 pies (139 metros) para evitar riesgos estructurales durante el ascenso.

Este despegue marca el primer vuelo tripulado del cohete SLS y la nave Orion, diseñados para un viaje de 10 días alrededor del satélite natural.

Temperaturas y riesgos eléctricos en la plataforma de Artemis II

El control térmico en la plataforma de lanzamiento resulta esencial para los componentes sensibles y los propelentes. El mercurio debe mantenerse siempre por encima de los 41,4°F (5,2°C) y no puede superar los 94,5°F (34,7°C) por más de 30 minutos.

“Se trata de navegar con precisión a través de un pequeño orificio en la atmósfera”, explicaron los especialistas de la misión al portal citado. Además, cualquier rayo detectado a menos de 10 millas náuticas (18,5 kilómetros) de la trayectoria de vuelo provocará una detención inmediata de la cuenta regresiva.

La NASA también vigila las nubes densas de más de 4500 pies (1371 metros) que alcancen temperaturas bajo cero, ya que podrían provocar un impacto eléctrico.

El mapa del recorrido que realizará Artemis II NASA

A pesar de una reciente llamarada solar de clase X1.4 que generó auroras boreales en 16 estados de EE.UU., el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, brindó tranquilidad: “No esperamos que la eyección de masa coronal cause ningún efecto. No estamos haciendo seguimiento a las preocupaciones relacionadas con la misión en general”.

Turismo espacial en Florida

La Costa Espacial de Florida experimenta una gran afluencia histórica de público que busca presenciar el evento. Port Canaveral informó que los pases de estacionamiento para Jetty Park están agotados, mientras que los hoteles de la región operan a su máxima capacidad.

Se estima que la presencia de miles de espectadores generará decenas de millones de dólares para la economía local gracias al interés por el regreso del ser humano a las proximidades lunares.

La NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento de Artemis II este miércoles 1° de abril Imagen Ilustrativa generada con IA

Una vez en el espacio, Artemis II seguirá una “trayectoria de retorno libre” en forma de ocho. La nave orbitará la Tierra dos veces antes de dirigirse a la cara oculta de la Luna, donde volará a unas 4600 millas (7400 kilómetros) sobre la superficie.

Este recorrido permitirá a la tripulación probar los sistemas de soporte vital antes de que la gravedad terrestre atraiga la cápsula de regreso para un amerizaje en el Océano Pacífico.