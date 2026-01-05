Florida: debe pagar una multa de más de US$165 mil por estacionar frente a su casa y ya no tiene a quién acudir

Una mujer de Florida está obligada a pagar una multa de 165 mil dólares luego de perder una batalla judicial contra el municipio donde reside. El caso se originó por infracciones vinculadas a la forma en que estacionaba los vehículos de su familia frente a su propia vivienda, en el condado de Palm Beach.

Perdió batalla legal en Florida y tendrá que pagar una enorme multa

La historia de Sandy Martínez, habitante de Lantana, un pueblo ubicado en el condado de Palm Beach, comenzó en 2021.

Según los registros judiciales y reportes, el municipio comenzó a multarla ese año por violar las normas locales. Las autoridades le impusieron una sanción de US$250 por día durante más de un año, hasta acumular un total de US$100 mil solo por estacionar uno de los vehículos sobre el césped de la entrada de su casa.

Además, se le impusieron dos multas extra por infracciones menores: US$47.375 por tener en la entrada una cerca que se dañó a causa de una tormenta y otros US$16.125 por grietas visibles en la entrada vehicular.

Aunque Martínez arregló los desperfectos de inmediato, las sanciones ya habían sido acumuladas y no fueron retiradas de forma retroactiva, informó Institute for Justice.

Ante la situación, la madre soltera de tres hijos inició un proceso judicial con el objetivo de remover la multa u obtener una cifra más baja.

La Corte Suprema de Florida rechazó revisar el caso

Con el apoyo del Institute for Justice, una organización legal que cuestiona multas consideradas desproporcionadas, Martínez interpuso el recurso legal. Sin embargo, tras varios años de litigio, la Corte Suprema de Florida se negó a revisar la apelación, lo que dejó firme la deuda total.

Según la defensa, los US$165 mil equivalían a casi cuatro veces los ingresos anuales de la mujer y representan más de la mitad del valor de su vivienda, lo que dificulta cualquier intento de venderla para saldar la deuda.

Sandy Martínez dio una conferencia de prensa en 2021, cuando su litigio comenzó, para acusar la que ella consideró una injusticia por parte de las autoridades locales https://ij.org/

Ari Bargil, abogado principal del caso, aseguró que, a su criterio, las sanciones impuestas son una violación a la Cláusula de Multas Excesivas de la Constitución de Florida.

La ley establece que ninguna infracción debe ser imposible de pagar o desproporcionada para el infractor.

Asimismo, Bargil consideró que, más allá de que Martínez sea la afectada ahora, su situación deja vulnerables a otros propietarios en el estado. “Las multas de seis cifras por estacionar en tu propiedad son impactantes”, declaró en un artículo publicado en el sitio web del despacho.

Cómo estacionaba los autos y por qué fue sancionada

Sandy y su familia contaban con cuatro vehículos en casa: dos para sus hijos, uno para su hermana y uno para ella. Al ubicarlos en la entrada, uno de los autos sobresalía levemente y quedaba con dos ruedas sobre el césped, una práctica prohibida por el código local.

La mujer argumentó que se trataba de una infracción menor cometida dentro de su propia propiedad y que la sanción le resultaba desproporcionada. “Es indignante que la Corte Suprema de Florida no considere si la Constitución protege a los floridanos de multas ruinosas... No se debería permitir que las ciudades arruinen vidas por infracciones triviales”, declaró.

¿Qué dice la Constitución de Florida sobre las multas excesivas?

La sección 17 del documento oficial estipula que están prohibidas las siguientes sanciones:

Multas excesivas

Castigos crueles e inusuales

Proscripción

Confiscación de bienes

Encarcelamiento indefinido

Detención irrazonable de testigos

Sin embargo, también establece que estas normas deben interpretarse en consonancia con los criterios de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que deja margen a los municipios para aplicar sanciones administrativas, como en este caso.