Guía oficial: cómo tramitar la licencia de conducir si te mudas a Florida en 2026

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (HSMV, por sus siglas en inglés) indica que los nuevos residentes de Florida deben tramitar su licencia de conducir en las oficinas estatales e indica cuáles son los requisitos y el proceso para concretarlo.

Pasos para tramitar la licencia de conducir de Florida en 2026

Las personas que se muden a Florida en 2026 tienen un plazo de hasta 30 días para obtener la licencia de conducir del estado. De acuerdo con el gobierno de esta entidad, el trámite debe realizarse tras establecer la residencia.

Los nuevos residentes en Florida deben tramitar su licencia de conducir estatal en un plazo de no más de 30 días

Se considera que una persona es residente de Florida si ha vivido en el estado por más de seis meses consecutivos, ha comenzado a trabajar en la entidad o ha inscrito a sus hijos en las escuelas.

Posteriormente, es necesario preparar la siguiente documentación original:

Una identificación primaria , que puede ser un pasaporte estadounidense, acta de nacimiento original, certificado de naturalización o documentos de estatus legal.

, que puede ser un pasaporte estadounidense, acta de nacimiento original, certificado de naturalización o documentos de estatus legal. Número de Seguro Social , en tarjeta original o talón de pago que muestre el número completo.

, en tarjeta original o talón de pago que muestre el número completo. Comprobante de dirección residencial: pueden ser facturas de servicios públicos, registro de votantes en Florida, contrato de alquiler o estado de cuenta bancario.

Para el trámite de la licencia de conducir en Florida, es necesario agendar una cita previa a través del sitio web del HSMV y cubrir la cuota correspondiente para después presentar los exámenes y obtener la validación del permiso.

Florida podría distinguir a migrantes en sus licencias de conducir

En Florida, la Cámara de Representantes analiza un proyecto que busca la modificación del formato de las licencias para conducir y las tarjetas de identificación que se emiten en el estado.

El objetivo es poder identificar en el documento si la persona es ciudadana estadounidense y distinguirla de aquellos que no son ciudadanos a través de la ley HB 991.

Un proyecto de ley propone que las licencias de conducir en Florida tengan una distinción que permite identificar a los no ciudadanos estadounidenses

En caso de ser aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador, a partir del 1° de julio de 2027 se deberá incluir una designación visible de ciudadanía en el nuevo formato de licencias de conducir.

Los residentes permanentes legales y las personas con estatus migratorio temporal obtendrán una identificación que no contendrá la leyenda reservada a los ciudadanos estadounidenses.

Se trata de una distinción obligatoria que no elimina la posibilidad de que los no ciudadanos obtengan documentos, pero establece una diferenciación visible en los mismos.

La propuesta también explica que quienes obtengan la ciudadanía tras recibir su licencia de conducir podrán tramitar una nueva que contenga la leyenda sin costo adicional.

Florida impone nuevas restricciones a migrantes para obtener licencias de conducir

A diferencia de otras entidades, el estatuto de Florida indica que los migrantes indocumentados no pueden obtener un permiso de conducir, además de que no son válidas las licencias emitidas por otros estados.

Una nueva ley establece que los exámenes de conducir en Florida deberán ser aplicados exclusivamente en inglés

Conducir sin licencia o con un permiso no válido es considerado un delito menor de segundo grado, que puede llevar a multas o arrestos.

Una de las nuevas restricciones que se aplican a partir de 2026 afecta a los migrantes no angloparlantes, ya que a partir de febrero todos los exámenes para obtener la licencia de conducir se realizan exclusivamente en inglés.

Esto eliminó las opciones de traducción o intérpretes para las pruebas y aplica a todas las clasificaciones de licencias, con exámenes teóricos y prácticos al volante exclusivos en el lenguaje anglosajón.

Asimismo, se ha impuesto una vigencia limitada para las licencias de conducir de las personas que tienen un estatus legal temporal, como asilo o visas de trabajo. Estos permisos solo son válidos durante un periodo máximo de 12 meses y obligan a renovaciones anuales.