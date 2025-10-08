LA NACION

¿Habrá feriado no laboral en Florida por el Columbus Day 2025?

Este lunes 13 de octubre se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas en el estado; ciertos organismos cerrarán

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Florida celebra el Día de los Pueblos Indígenas el lunes 13 de octubre
Florida celebra el Día de los Pueblos Indígenas el lunes 13 de octubreUnsplash/Mohamed Sonar

El próximo feriado federal en EE.UU. será el lunes 13 de octubre de 2025, con motivo del Columbus Day, una jornada no laborable también en Florida. La fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Qué estará cerrado en Florida por el feriado del Columbus Day

Durante el feriado federal del Columbus Day, los organismos gubernamentales y otras entidades permanecerán cerrados. Es una de las 11 fechas oficiales del calendario estadounidense.

Esta festividad, que se celebra el segundo lunes de octubre de cada año, también es conocida como el Indigenous People’s Day, en referencia a las comunidades indígenas que habitan el territorio estadounidense.

Ciertos organismos permanecerán cerrados durante el feriado federal en Florida
Ciertos organismos permanecerán cerrados durante el feriado federal en FloridaUnsplash/Earl Wilcox

El 2 de octubre de 2023, la Cámara de Representantes de Florida presentó la resolución HB 8087 para reconocer el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas.

Las entidades que permanecerán cerradas en el Estado del Sol el lunes 13 de octubre son:

  • Oficinas del gobierno.
  • Bancos: los cajeros automáticos estarán disponibles.
  • El servicio postal.
  • Escuelas: aunque algunos distritos pueden determinar mantener la jornada habitual.
  • Algunos negocios privados.

En cambio, supermercados, centros comerciales y restaurantes abrirán con normalidad durante el feriado. También funcionarán con normalidad el transporte público y los servicios de recolección de basura y reciclaje. La bolsa de valores, como la NYSE y el NASDAQ, también estará activa.

Florida aprobó una regulación que denomina el Día de los Pueblos Indígenas al segundo lunes de octubre
Florida aprobó una regulación que denomina el Día de los Pueblos Indígenas al segundo lunes de octubreFreepik

En tanto, el condado de Miami-Dade detalló que las bibliotecas públicas y el Centro de Adopción y Protección de Mascotas no abrirán durante la fecha festiva. Por otro lado, los campos de golf estarán disponibles para el acceso del público.

¿Los trabajadores reciben un pago extra por el Columbus Day en Florida?

Aquellos empleados de negocios que no operen en la jornada festiva del 13 de octubre en el Estado del Sol no recibirán un pago extra de forma obligatoria, tal como lo rige la regulación del Departamento de Servicios de Gestión estatal (DMS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).

El lunes 13 de octubre se conmemora la entidad indígena en el estado
El lunes 13 de octubre se conmemora la entidad indígena en el estadoFreepik

La ley estatal no obliga a los empleadores a abonar ese día si el empleado no lo trabajó. Tampoco obliga al pago doble ni al “holiday pay”. En tanto, pueden ofrecer un pago extra, una bonificación o un día compensatorio de manera voluntaria o si se estableció en el contrato o convenio con los trabajadores.

Esto no aplica del mismo modo en otros feriados federales como Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de la Independencia o Día de Acción de Gracias.

Cuántos feriados quedan en Florida en 2025

Tras este día de descanso, el calendario oficial de Estados Unidos contempla tres feriados para los días restantes de 2025, que se extienden al Estado del Sol. Estos son:

  • Día de los Veteranos (Veterans Day): el martes 11 de noviembre.
  • Día de Acción de Gracias (Thanksgiving): el jueves 27 de noviembre.
  • Navidad: el jueves 25 de diciembre.
LA NACION
Más leídas
  1. Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina
    1

    Oasis confirmó quien será el virtuoso telonero de sus shows en la Argentina

  2. Murió el legislador porteño de la UCR Gustavo Mola
    2

    Murió Gustavo Mola, legislador porteño de la UCR, a los 60 años

  3. “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”, posteó el escritor Don Winslow
    3

    Fuerte declaración: “Donald Trump le dio veinte mil millones de dólares a este idiota”, posteó el escritor Don Winslow

  4. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este miércoles 8 de octubre?
    4

    A cuánto cotizó el dólar este miércoles 8 de octubre

Cargando banners ...