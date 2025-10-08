¿Habrá feriado no laboral en Florida por el Columbus Day 2025?

El próximo feriado federal en EE.UU. será el lunes 13 de octubre de 2025, con motivo del Columbus Day, una jornada no laborable también en Florida. La fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Qué estará cerrado en Florida por el feriado del Columbus Day

Durante el feriado federal del Columbus Day, los organismos gubernamentales y otras entidades permanecerán cerrados. Es una de las 11 fechas oficiales del calendario estadounidense.

Esta festividad, que se celebra el segundo lunes de octubre de cada año, también es conocida como el Indigenous People’s Day, en referencia a las comunidades indígenas que habitan el territorio estadounidense.

Ciertos organismos permanecerán cerrados durante el feriado federal en Florida Unsplash/Earl Wilcox

El 2 de octubre de 2023, la Cámara de Representantes de Florida presentó la resolución HB 8087 para reconocer el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas.

Las entidades que permanecerán cerradas en el Estado del Sol el lunes 13 de octubre son:

Oficinas del gobierno.

Bancos: los cajeros automáticos estarán disponibles.

El servicio postal.

Escuelas: aunque algunos distritos pueden determinar mantener la jornada habitual.

Algunos negocios privados.

En cambio, supermercados, centros comerciales y restaurantes abrirán con normalidad durante el feriado. También funcionarán con normalidad el transporte público y los servicios de recolección de basura y reciclaje. La bolsa de valores, como la NYSE y el NASDAQ, también estará activa.

Florida aprobó una regulación que denomina el Día de los Pueblos Indígenas al segundo lunes de octubre Freepik

En tanto, el condado de Miami-Dade detalló que las bibliotecas públicas y el Centro de Adopción y Protección de Mascotas no abrirán durante la fecha festiva. Por otro lado, los campos de golf estarán disponibles para el acceso del público.

¿Los trabajadores reciben un pago extra por el Columbus Day en Florida?

Aquellos empleados de negocios que no operen en la jornada festiva del 13 de octubre en el Estado del Sol no recibirán un pago extra de forma obligatoria, tal como lo rige la regulación del Departamento de Servicios de Gestión estatal (DMS, por sus siglas en inglés) y la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).

El lunes 13 de octubre se conmemora la entidad indígena en el estado Freepik

La ley estatal no obliga a los empleadores a abonar ese día si el empleado no lo trabajó. Tampoco obliga al pago doble ni al “holiday pay”. En tanto, pueden ofrecer un pago extra, una bonificación o un día compensatorio de manera voluntaria o si se estableció en el contrato o convenio con los trabajadores.

Esto no aplica del mismo modo en otros feriados federales como Año Nuevo, Día de Martin Luther King Jr., Día de la Independencia o Día de Acción de Gracias.

Cuántos feriados quedan en Florida en 2025

Tras este día de descanso, el calendario oficial de Estados Unidos contempla tres feriados para los días restantes de 2025, que se extienden al Estado del Sol. Estos son: