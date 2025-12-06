Ideal para una escapada en Florida: el paradisiaco parque 99% cubierto de agua que está al sur de Miami

El Parque Nacional Dry Tortugas de Florida, al sur de Miami, aparece como una opción distinta al atractivo turístico que, por lo general, ofrece el sistema de parques nacionales de Estados Unidos. Está 99% cubierto de agua y es uno de los más remotos del país, caracterizado por sus aguas azules.

Cómo es el Parque Nacional Dry Tortugas de Florida

De acuerdo con Tavel + Leisure, el Parque Nacional Dry Tortugas está conformado por un conjunto de siete pequeñas islas, pero lo más curioso es que la mayor parte de sus 160 kilómetros cuadrados está cubierta por agua.

El Dry Tortugas es apto para hacer snórquel y buceo Dry Tortugas

Los principales atractivos turísticos del Dry Tortugas son sus características naturales. Además, para quienes estén interesados, se pueden encontrar con todo tipo de vida marina.

Sus maravillas naturales son un objeto de estudio muy preciado para los científicos que realizan investigaciones de campo. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), sirve como un laboratorio al aire libre ideal para diversas actividades.

El complejo ofrece un santuario para las especies afectadas por la pesca y la pérdida de hábitat en esta región del Golfo de América, y por eso puede ser una opción atractiva también para los no científicos.

Qué hacer en el Parque Nacional Dry Tortugas de Florida

Según Travel + Leisure, muchas personas que visitan el Dry Tortugas optan simplemente por disfrutar de la naturaleza y nadar libremente, pero también hay actividades que pueden ser de interés para los turistas:

Barco

Buceo

Esnórquel

Por otro lado, también se destaca el Fuerte Jefferson, que se ubica en Garden Key, la segunda isla más grande del parque.

Muchos turistas eligen nadar en el Dry Tortugas para mantenerse en contacto con la naturaleza Dry Tortugas

Allí, se puede encontrar un fuerte de mampostería que sirvió como estación de abastecimiento para buques de guerra. Ahora los visitantes pueden explorar y aprender todo sobre la historia de esta pieza a través de sus ladrillos decorativos y dos mil arcos.

Qué tomar en cuenta antes de visitar el Dry Tortugas de Florida

Travel + Leisure señala que el hecho de visitar Dry Tortugas requiere de una planificación mayor a la que conlleva cualquier otra aventura. Entre las cosas más importantes están:

No se puede llegar en coche

No hay instalaciones para combustible, agua, carbón ni comida.

No hay suministros disponibles.

Los únicos baños públicos están a bordo del ferry Yankee Freedom.

No hay cobertura móvil ni acceso a internet.

Hay pocas formas de entrar y salir, por lo que es un compromiso de todo el día.

De todas formas, los expertos aseguran que se trata de una aventura única y un sacrificio que vale la pena realizar para conocer todo sobre este curioso parque nacional en el Estado Dorado.

Cómo llegar al Dry Tortugas de Florida

Hay varias maneras de llegar a este parque nacional. Las más comunes son en ferry, barco privado, barco chárter o hidroavión. Los que ya tuvieron una visita, aseguran que la última es la mejor para vivir la experiencia al máximo.

Incluso se ofrecen excursiones de pesca y buceo tanto en los Cayos de Florida como en Naples.

Los turistas aseguran que la excursión en hidroavión es la mejor forma de visitar el Dry Tortugas de Florida Dry Tortugas

El lugar ubica a 70 millas (112 kilómetros) al oeste de Key West.

Key West Seaplane Adventures es una empresa de alquiler de hidroaviones autorizada por el NPS que ofrece excursiones de medio día y día completo.