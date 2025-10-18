La advertencia de una influencer colombiana tras un inquietante episodio en Miami

Una influencer colombiana que vive en Florida contó una sospechosa experiencia que vivió en Miami y alertó a la comunidad para que esté atenta a la estrategia que utilizaron contra ella. Según dijo, tras encontrar una flor en su auto que contendría droga, compartió su ubicación y las autoridades llegaron a socorrerla.

El relato de la colombiana en Florida que encontró la sospechosa flor en su auto

En Florida, Aura Serrano se dirigía a su carro cuando encontró una flor en la puerta. Al creer que se trataba de un regalo de su novio, le agradeció por el obsequio, pero él le advirtió que tirara la planta porque un desconocido la habría colocado en su vehículo. “Solo la agarré, no la huelo ni nada”, contó la joven colombiana.

Una influencer colombiana alertó de una estrategia para agredir a mujeres en Miami

La influencer de Colombia, quien posee casi 300 mil seguidores en Instagram, publicó un video sobre lo que vivió para alertar a la población sobre la estrategia que utilizaron contra ella y de la que desconoció el fin. “Fue una de las experiencias más fuertes que he vivido y fue de una manera muy sencilla”, señaló en la publicación, que alcanzó las 342 mil visualizaciones en tan solo una semana.

Ante el aviso de su pareja, la joven tiró la flor que encontró en la puerta de su carro. “Pero solo con el hecho de tocarla, la droga se impregna y es muy fácil que haga efecto en ti”, señaló, dado que supuso que la planta contenía sustancias.

La joven se empezó a marear mientras conducía su auto en Florida Instagram/auraserranoo

Cuando ingresó en el vehículo, comenzó a sentirse mareada. “Empiezo a manejar y se me van las luces. Veo un carro negro que me está siguiendo y alcanzo a enviar mi ubicación”, relató.

La joven colombiana logró alertar sobre la situación que vivió en su carro en Florida

“Gracias a Dios, la historia no terminó diferente”, señaló Serrano. En su testimonio, señaló que lograron llegar a tiempo para estabilizarla.

En tanto, indicó que utilizó sus redes sociales para difundir su experiencia y sembrar la alerta entre la comunidad en Florida, dado que consideró tanto que se podía tratar de un robo como de una estrategia para agredirla. “No me gustaría que otra mujer pasara por esta situación terrible”, precisó.

Aura Serrano expresó su intención de sembrar alerta en la comunidad para que no le pase a nadie más Instagram/auraserranoo

Y siguió: “Es aterrador, porque jamás me imaginé que me iba a pasar a mí. No puedo pensar en la finalidad, si era el carro o si me querían a mí, porque hay personas demasiado malas. Nos puede pasar a cualquiera”.

Serrano no dio detalles sobre si se realizó exámenes médicos que confirmaran la intoxicación o si las autoridades dieron con los autores.

Una usuaria denunció que se trata de una situación frecuente en Florida

La publicación de Serrano se inundó de mensajes de agradecimiento por su estado actual y el fin de la situación que relató. “Gracias a Dios, estás bien y puedes contar esto para que no le pase a nadie más”, indicó una usuaria.

En tanto, otra usuaria, identificada como Ivette Sánchez, destacó que oyó hablar de otros casos, especialmente en las inmediaciones de Sunrise y Miami. “Siempre se escucharon historias, pero nunca vi que alguien lo publicara. Gracias por alzar tu voz”, escribió.