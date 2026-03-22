Salario mínimo en Florida: el proyecto que permitiría pagar menos de US$14 la hora a ciertos trabajadores

El panorama laboral en Florida podría enfrentar un cambio para los empleados en formación y su salario mínimo, si prospera una nueva medida en el Congreso local. En la actualidad, se debate sobre el alcance y las complicaciones que podría causar para cierto grupo de personas.

Alcance y restricciones de la medida en Florida

De acuerdo con el proyecto de ley CS/HB 221 , impulsado por el representante republicano Ryan Chamberlin y actualmente bajo análisis en el Senado de Florida a través de su versión SB 1412.

, impulsado por el representante republicano y actualmente bajo análisis en el a través de su versión Los trabajadores que participen en programas de pasantías o preaprendizaje podrían renunciar a su derecho de percibir el salario mínimo de Florida.

Florida completará en 2026 el esquema de subas escalonadas del salario mínimo aprobado por voto popular y, a partir de 2027, abandonará los incrementos fijos anuales Imagen compuesta

El 28 de enero, la propuesta fue presentada y discutida en el primer comité de la Cámara de Representantes en Tallahassee.

Luego, el 24 de febrero pasado, se incorporó a la agenda del Comité de Comercio con el propósito de generar oportunidades laborales para que los jóvenes ganen experiencia sin que el gasto salarial represente un obstáculo.

La propuesta legislativa, detallada en la página web del Senado, que se implementaría el 1 de julio de 2026 si se aprueba, fija restricciones para prevenir que las compañías incurran en abusos al contratar bajo este sistema de exención.

La Cámara y el Senado establecen requisitos de consentimiento en su texto, con el objetivo de salvaguardar la integridad del programa:

Restricciones temporales: las empresas tienen la posibilidad de contratar a un adulto por 252 días como máximo; para los menores de 18 años , en cambio, este límite se acorta a 126 días .

las empresas tienen la posibilidad de contratar a un adulto por como máximo; para los menores de , en cambio, este límite se acorta a . Prohibición de coacción: el proyecto prohíbe explícitamente que los empleadores obliguen a los trabajadores a renunciar al salario mínimo. En el caso de los menores, se requiere obligatoriamente que los padres firmen la renuncia.

el proyecto prohíbe explícitamente que los empleadores obliguen a los trabajadores a renunciar al salario mínimo. En el caso de los menores, se requiere obligatoriamente que los padres firmen la renuncia. Piso salarial federal: aunque se renuncie al mínimo estatal, los empleadores deben pagar al menos el salario mínimo federal de US$7,25 por hora. Al finalizar la etapa de aprendizaje, el trabajador debe volver automáticamente al sueldo base de Florida.

En caso de ser aprobado, la exención del salario mínimo en Florida entraría en vigor en julio de 2026 Freepik

El cronograma del salario mínimo en el estado

Actualmente, el salario mínimo en Florida es de US$14 por hora para los empleados generales y de US$10,98 para quienes reciben propinas.

Estas cifras superan ampliamente el estándar federal que permanece estancado desde el año 2009. Gracias a una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2020, el sueldo base tiene una hoja de ruta definida.

Para el 30 de septiembre de 2026, los trabajadores generales recibirán un salario de US$15 por hora y aquellos que laboran en sectores con propinas, uno de US$11,98. Los ajustes comenzarán a hacerse anualmente cada 1 de enero desde el año 2027, bajo el Índice de Precios al Consumidor.

Florida analiza un proyecto de ley que permitiría excepciones al salario mínimo estatal para programas de aprendizaje laboral Freepik

Diferencia con respecto al costo de vida

Aun con los aumentos planeados, la diferencia entre el salario mínimo y lo que se considera un “salario digno” sigue siendo importante.

De acuerdo con los cálculos hechos por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en febrero de 2025, un adulto sin hijos en Florida requiere ganar como mínimo US$23,41 por hora para satisfacer sus necesidades básicas.

Este contraste alimenta el debate en el Senado de Florida, porque los críticos indican que si se permiten pagos por debajo de los US$14 actuales, será más complicado para los trabajadores jóvenes cubrir el costo de la vida.

Si el empleado no recibe al menos un salario mínimo estatal en Florida, tiene derecho a presentar una demanda contra su empleador Freepik

Los opositores al plan advierten que este podría provocar una disminución de los salarios en todos los sectores, mientras que quienes lo defienden en Tallahassee afirman que el proyecto genera “oportunidades únicas”.