Tiembla un bastión republicano: el distrito electoral de Florida que los demócratas arrebatan a Trump y DeSantis

La política de Florida sumó un nuevo capítulo que sacude el mapa electoral del estado. En un territorio históricamente alineado con el Partido Republicano y con fuerte peso simbólico por albergar la residencia de Donald Trump, una candidata demócrata logró imponerse en una elección especial.

El triunfo de una demócrata con fuerte carga simbólica: en el distrito de Mar-a-lago

Según informó The New York Times, la demócrata Emily Gregory consiguió quedarse con un escaño clave en la Cámara estatal de Florida, correspondiente al distrito 87, una zona que incluye nada menos que la residencia Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, ubicada en Palm Beach.

El Festejo De Gregory Luego De Su Victoria En Las Elecciones Especiales De Florida

Se trata de una victoria que, más allá de su impacto numérico, tiene un peso político considerable al producirse en el corazón de un territorio que en los últimos años viró con fuerza hacia el Partido Republicano.

El triunfo en las elecciones especiales del 24 de marzo adquiere mayor relevancia al tratarse de una banca que hasta hace poco estaba en manos del republicano Mike Caruso, quien había ganado con una ventaja de 19 puntos porcentuales en 2024. Su salida, tras ser designado por el gobernador Ron DeSantis en otro cargo, abrió la puerta a una elección especial que terminó con un resultado inesperado por el oficialismo.

The New York Times explicó que desde el entorno demócrata interpretan esta victoria como parte de una tendencia más amplia que se consolida desde las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con el mismo medio, el partido logró revertir más de dos docenas de distritos en distintos estados, sin que los republicanos hayan conseguido arrebatarles ningún escaño en ese período.

El factor Trump y la reacción del electorado

Este resultado se produce en un contexto de creciente malestar entre los votantes, que los demócratas atribuyen directamente a la figura de Trump y a la situación económica, analiza The New York Times.

Según The New York Times, este es el distrito número 25 que los demócratas logran arrebatar a los republicanos desde las presidenciales de 2024 Alex Brandon - AP

Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en Florida, sostuvo que los ciudadanos están cansados del “caos, la corrupción y los precios altísimos”, y que buscan dirigentes que aporten estabilidad y soluciones concretas.

Este cambio de humor electoral se da en un estado donde los demócratas no ganan una elección presidencial desde 2012. Además, la victoria de Gregory se suma a otros avances recientes del partido en Florida, como la elección de alcaldes demócratas en ciudades clave como Boca Ratón y Miami.

La campaña de Gregory: centrada en la economía cotidiana y sin hablar de Trump

De acuerdo con CNN, la campaña de Emily Gregory se enfocó principalmente en un tema que atraviesa a todo el electorado: el costo de vida. La candidata puso el eje en la crisis de asequibilidad, al abordar cuestiones como el precio de la vivienda, la atención médica y el combustible.

El escaño que capturó Gregory abarca la residencia de Mar-a-Lago de Trump Steve Helber - AP

“Cuando empezamos, nadie pensaba que era posible. Pensaban que estábamos locos”, afirmó Gregory ante sus seguidores tras conocerse los resultados. “Yo conocía a mi comunidad. Sabía que merecíamos algo mejor”.

Durante la campaña, evitó centrar su discurso en Trump y optó por focalizarse en las problemáticas locales y en su rival republicano, Jon Maples. En declaraciones a CNN, remarcó que su prioridad son los residentes del distrito y que su intención es representarlos a todos por igual.

Pese a la relevancia del resultado, The New York Times aclara que el triunfo demócrata no modifica el control general del poder en Florida, donde los republicanos mantienen una amplia mayoría tanto en la legislatura estatal como en otras estructuras de gobierno.