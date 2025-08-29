Más baratas y seguras que Miami: estas son las cinco mejores ciudades de Florida para alquilar una casa

Miami suele ser el destino más buscado para vivir en Florida. Sin embargo, lejos está de ser la opción más asequible a la hora de rentar una propiedad. En ese contexto, un ranking especializado destacó las cinco mejores ciudades del estado para alquilar una casa más barata y con mayor seguridad en esa popular localidad del sureste estatal.

Ciudades de Florida para rentar una propiedad: más asequibles y seguras que Miami

El portal especializado en finanzas personales GoBankingRates analizó datos de diferentes sitios webs sobre propiedades y definió cuáles son las ciudades más baratas y seguras para alquilar una casa en Florida, a un menor costo y con índices de delincuencia más bajos que Miami.

Florida cuenta con cinco ciudades que se destacan por sus alquileres más asequibles Canva - Canva

Ocala, en el condado de Marion: la Capital Mundial del Caballo en Florida

Conocida como la Capital Mundial del Caballo debido a su altísima concentración de estos animales y centros de entrenamiento, se trata de un destino pintoresco y agradable para vivir del condado de Marion. Se encuentra a solo 50 millas (alrededor de 80 kilómetros) de la playa y ofrece una gran variedad de actividades al aire libre para sus residentes, como cabalgatas y amplios senderos para recorrer.

El precio para rentar una propiedad de un dormitorio en Ocala ronda los 1290 dólares, de acuerdo a los precios retomados por Apartments.com.

Deerfield Beach, en el condado de Broward: una ciudad económica cerca de Miami

Ubicada en el condado de Broward, la ciudad encabezó la lista de las metrópolis más económicas del sur de Florida, elaborada por Rent.com. Deerfield Beach se encuentra a solo 45 minutos de Miami y la renta de un apartamento de dos habitaciones tiene un precio promedio de US$1770.

Además de sus alquileres asequibles, se destaca por la ausencia de aglomeraciones turísticas. Esto permite disfrutar de su gran oferta de playas y realizar diversas actividades al aire libre en paz, sin grandes congregaciones de personas. Según señaló GoBankingRates, cuenta con una gran calidad educativa y barrios tranquilos.

Las cinco ciudades destacadas de Florida cuentan con alquileres asequibles y una gran oferta de espacios al aire libre para los residentes City of Ocala

Sebring, en el condado de Highlands: una ciudad pintoresca y asequible en Florida

Se trata de otra de las ciudades seguras y asequibles de Florida, ubicada en el condado de Highlands. En Sebring, el alquiler de un departamento de una habitación cuesta una media de US$859, casi la mitad del promedio estatal.

Se trata de una metrópoli muy pintoresca que conserva muchos edificios históricos del siglo XX, cuenta con un autódromo internacional y ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas a sus residentes.

Hialeah, en el condado de Miami-Dade: un destino latinoamericano a minutos de Miami

Es una de las más elegidas por los inquilinos que trabajan en Miami, ya que se encuentra a solo 20 minutos de su centro y está dentro del condado de Miami-Dade. El alquiler promedio de un apartamento de dos habitaciones es de US$1890 al mes.

Hialeah se destaca por tener una de las mayores poblaciones cubanas del estado y por su llamativa cultura latinoamericana. La historia de este distrito está estrechamente relacionada con la aeronáutica. Los residentes y turistas pueden disfrutar de atracciones locales como el Distrito de las Artes Leah, repleto de murales, y espacios verdes como el Parque Amelia Earhart.

Sebring es una de las ciudades con rentas más asequibles, ya que en promedio un alquiler cuesta US$859, casi la mitad de la media estatal Pixabay

Lakeland, en el condado de Polk: una de las ciudades más baratas de Florida

Lakeland se encuentra en el condado de Polk y la media del alquiler de un apartamento con un dormitorio es de US$1579. Según Redin, es considerada como una de las ciudades más asequibles de Florida para vivir.

GoBankingRates la destacó por su gran cantidad de museos y centros culturales. Además, cuenta con muchísimos espacios al aire libre, como los senderos frente Lago Parker o en el Jardín Hollis, junto al Lago Mirror.