Ni la isla de los millonarios ni Beverly Hills: este es el barrio más rico de EE.UU. y queda en Florida
De acuerdo con un informe, el Estado del Sol concentra la mayor cantidad de zonas de lujo de todo el país; California quedó relegada
Durante décadas, Beverly Hills fue sinónimo de lujo y glamour en Estados Unidos. Sin embargo, en 2025 fue destronado. Otro vecindario se quedó con el primer puesto del ranking de los barrios más ricos. Se trata Gables Estates, ubicado en Coral Gables, Florida, que se consolidó como la zona residencial más cara de todo el territorio estadounidense.
Gables Estates, el nuevo epicentro del lujo en EE.UU.
La comunidad cerrada de Gables Estates reúne mansiones frente al mar, jardines tropicales y un sistema de canales que conecta con la Bahía Biscayne. Su desarrollo comenzó en la década de 1920 y hoy se estima que cuenta con entre 160 y 180 propiedades de altísimo valor.
Según un informe reciente del portal inmobiliario Zillow, los precios de las propiedades en esta zona privada de Coral Gables superan con frecuencia los US$21 millones, lo que la ubica como el vecindario más rico del país.
El ingreso a esta área exclusiva tampoco es sencillo: se exige una cuota de solicitud no reembolsable de US$100 mil al Gables Estates Club, la entidad que regula el acceso.
El atractivo del barrio no se explica solo por sus mansiones. “Lo que hace única a Gables Estates es su privacidad, sofisticación y habitabilidad, algo que Beverly Hills no ofrece por completo”, señaló Fernando de Núñez y Lugones, director ejecutivo y cofundador de Vertical Developments, a Fox News Digital.
La seguridad es otro de los puntos centrales. Los residentes cuentan con guardias armados las 24 horas, tanto en tierra como en agua. Además, la comunidad se destaca por su ambiente sereno y su prestigio, lo que la convierte en un destino buscado por compradores con patrimonios multimillonarios.
“Prevemos un interés aún mayor por parte de compradores de ultralujo que buscan mudarse a Coral Gables y al área de Miami. A medida que más compradores se establezcan aquí, la reputación del vecindario como un enclave de clase mundial seguirá creciendo”, explicó Lugones.
Florida supera a California y concentra los barrios más ricos de Estados Unidos
El ranking de Zillow mostró un cambio de tendencia: siete de los diez vecindarios más caros del país se encuentran en Florida, mientras que solo tres permanecen en California. “Esta es una tendencia a largo plazo, no un fenómeno pasajero”, advirtió Lugones.
“Compradores y empresas se mudaron por su estilo de vida, los impuestos y el entorno en general. El sur de Florida se conoce cada vez más como Wall Street South, y Coral Gables destaca por su accesibilidad peatonal, sus servicios y su cultura”, agregó.
La migración de millonarios hacia el sur de EE.UU. se reflejó también en el informe de las Ciudades Más Ricas del Mundo de Henley & Partners para 2025. Allí se señaló que Miami registró un crecimiento del 94% en el número de millonarios durante la última década.
Los 10 vecindarios más caros de Estados Unidos
De acuerdo con Zillow, estas son las diez zonas más exclusivas de Estados Unidos. La gran mayoría, se ubican en Florida, mientras que California quedó relegada:
- Gables Estates, Coral Gables, Florida
- Port Royal, Nápoles, Florida
- Old Cutler Bay, Coral Gables, Florida
- Beverly Hills Gateway, Beverly Hills, California
- The Flats, Beverly Hills, California
- Cañón Shady, Irvine, California
- Isla de San Marino, Miami Beach, Florida
- Bear’s Club, Júpiter, Florida
- Palm Island, Miami Beach, Florida
- Isla Rivo Alto, Miami Beach, Florida
