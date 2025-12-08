Jeff Bezos competirá contra Elon Musk: cuánto costará la antena Ultra de Amazon con internet satelital en EE.UU.

Amazon es mundialmente célebre por su plataforma de venta en línea, pero la empresa de Jeff Bezos buscará ir mucho más allá de la entrega de paquetes para consolidarse como referente en el ámbito del internet satelital. Ahora competirá contra Elon Musk y Starlink con una nueva antena que garantiza conectividad global de banda ancha y baja latencia.

Amazon presenta Ultra, internet satelital que competirá con Starlink en EE.UU.

Amazon anunció recientemente Leo Ultra, la primera antena para su servicio de internet satelital, que se lanzará en una vista previa privada antes de su lanzamiento comercial en 2026.

Las primeras antenas satelitales de Amazon están diseñadas para clientes empresariales y gubernamentales, quienes serán los primeros en usarlas antes que de su lanzamiento comercial, que contempla dos equipos distintos con antenas más pequeñas, detalló The Verge.

Si bien todavía no conocen detalles sobre precio ni disponibilidad, se estima que el costo del equipo de forma empresarial podría estar en un rango de US$2 mil, sin contar el costo de las cuotas mensuales por la capacidad de velocidad usada.

A la fecha, el internet satelital para empresas proporcionado por Starlink de Elon Musk, tiene un costo que va desde los US$250 hasta los US$2150, de acuerdo a la capacidad de uso. El equipo tiene un costo de US$1999, sin contar el precio de instalación que puede ser adquirido de forma independiente.

La antena Leo Ultra se diseñó para entornos empresariales, con funciones de primer nivel (Amazon)

Aunque Leo Ultra de Amazon no ha dado a conocer los precios para su uso residencial, se estima que podría competir con los paquetes ofrecidos por Starlink, y cuyo precio mensual va desde los US$50 a los US$165. Sin contar el precio del equipo y la instalación.

Así será el internet satelital Leo Ultra de Jeff Bezos

Desde su sitio web oficial, Amazon reveló el diseño final de producción de Amazon Leo Ultra, una terminal avanzada de nivel empresarial que ofrecerá mejor rendimiento para aplicaciones exigentes.

La antena de matriz en fase full-duplex proporciona velocidades de descarga de hasta 1 Gbps y de carga de hasta 400 Mbps, lo que la convierte en la antena de matriz en fase comercial más rápida en producción.

Una ventaja clave de Leo Ultra es su conexión directa a AWS y a otras redes (locales/nube) (Amazon)

El diseño de Leo Ultra permite que resista a las inclemencias del tiempo, que soporta temperaturas altas y bajas, precipitaciones y vientos fuertes. Además, eliminará las piezas móviles, con una instalación rápida y un funcionamiento fiable.

La antena se alimentará por un chip de silicio personalizado con el diseño de radiofrecuencia (RF) y algoritmos de procesamiento de señales, lo que ayudará a maximizar el rendimiento. Estos factores serán claves para aplicaciones como videoconferencias y monitorización en tiempo real, informó DPL News.

Además, contará con funciones de red avanzadas, como carga y descargas simultáneas e integración fluida con la infraestructura de red empresarial existente.

Jeff Bezos vs. Elon Musk, la competencia entre los magnates tecnológicos

Durante años se ha rumorado sobre una supuesta enemistad entre ambos magnates, de la cual ni Jeff Bezos ni Elon Musk han hablado de forma pública. De acuerdo con medios como Business Insider, la rivalidad entre los propietarios de Amazon y Tesla comenzó en el año 2004, cuando habrían coincidido en una cena y expresaron sus planes de llegar a la industria aeroespacial.

Elon Musk y Jeff Bezos. New York Times - Archivo

Jeff Bezos inició su trayectoria en el mundo de las ventas por internet con el gigante Amazon, mientras que Elon Musk, después de crear una pequeña startup y la venta de PayPal, se enfocó en la industria del transporte con Tesla.

Los principales roces entre ambos se dieron con los lanzamientos de SpaceX y Blue Origin, empresas que compitieron por llegar al espacio y por obtener contratos con la NASA.

Elon Musk felicitó a Jeff Bezos en enero de 2025 después de que Blue Origin logrará su primer viaje orbital de forma exitosa (X/@elonmusk)

Fue en enero de este 2025, que Blue Origin de Jeff Bezos logró la hazaña, y lejos de mostrar su desagrado o rivalidad, Elon Musk usó sus redes sociales para felicitar al dueño de Amazon por su primer viaje orbital de forma exitosa: “¡Enhorabuena por alcanzar la órbita en el primer intento! @JeffBezos”, escribió el dueño de Tesla en su cuenta de X.

Hasta la fecha, Elon Musk no ha hecho comentarios sobre el nuevo lanzamiento de Jeff Bezos con su internet satelital Leo Ultra, el cual le hará competencia directa a su propio proyecto con Starlink, el cual ya se comercializa en Estados Unidos y diversas partes del mundo.