Noticias de Florida, en vivo: cubanos y venezolanos sufren pausa migratoria y los últimos reportes de hoy, 3 de diciembre

Cobertura en tiempo real de los principales sucesos y el clima en el estado de Florida; actualizaciones minuto a minuto sobre la decisión de Trump que afecta a los migrantes de numerosos países

La decisión de Trump afecta a venezolanos y cubanos, además de ciudadanos de otros países (Archivo)
La decisión de Trump afecta a venezolanos y cubanos, además de ciudadanos de otros países

Cubanos y venezolanos, sin solicitudes migratorias y sin green cards

La suspensión de los procesos migratorios decretada por la administración de Donald Trump afecta a personas de un total de 19 países, entre los cuales se incluyen específicamente Cuba, Haití y Venezuela. La restricción de los trámites de ciudadanía y residencia se aplica sobre las mismas 19 naciones a las que Washington ya les había limitado previamente los viajes a Estados Unidos durante el pasado mes de junio.

Noticias en vivo del sur de Florida

El clima hoy en Florida: previsiones para Miami

Miami espera un miércoles mayormente soleado, con una máxima cercana a los 82°F (28°C). Vientos del noroeste a 6 mph (9.7 km/h) por la mañana, rotando al este por la tarde. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la mínima rondará los 71°F (21.5°C), con viento norte a 7 mph (11.3 km/h).

Jueves. Continuará con sol, alcanzando una máxima de 80°F (26.5°C). Vientos del noreste entre 7 y 10 mph (11.3 y 16.1 km/h). La noche será parcialmente nublada, con mínima de 73°F (23°C) y viento noreste a 9 mph (14.5 km/h).

