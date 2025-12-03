Noticias de Florida, en vivo: cubanos y venezolanos sufren pausa migratoria y los últimos reportes de hoy, 3 de diciembre
Cubanos y venezolanos, sin solicitudes migratorias y sin green cards
La suspensión de los procesos migratorios decretada por la administración de Donald Trump afecta a personas de un total de 19 países, entre los cuales se incluyen específicamente Cuba, Haití y Venezuela. La restricción de los trámites de ciudadanía y residencia se aplica sobre las mismas 19 naciones a las que Washington ya les había limitado previamente los viajes a Estados Unidos durante el pasado mes de junio.
El clima hoy en Florida: previsiones para Miami
Miami espera un miércoles mayormente soleado, con una máxima cercana a los 82°F (28°C). Vientos del noroeste a 6 mph (9.7 km/h) por la mañana, rotando al este por la tarde. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado, la mínima rondará los 71°F (21.5°C), con viento norte a 7 mph (11.3 km/h).
Jueves. Continuará con sol, alcanzando una máxima de 80°F (26.5°C). Vientos del noreste entre 7 y 10 mph (11.3 y 16.1 km/h). La noche será parcialmente nublada, con mínima de 73°F (23°C) y viento noreste a 9 mph (14.5 km/h).
Viernes. Otra jornada soleada, con una máxima de 80°F (26.5°C) y viento este a 10 mph (16.1 km/h). Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con mínima de 73°F (23°C) y vientos del sureste entre 6 y 8 mph (9.7 y 12.9 km/h).
Fin de semana. El sábado habrá sol pleno y un ascenso térmico, con máximas próximas a los 83°F (28.5°C). La noche será parcialmente nublada, con mínima de 74°F (23.5°C).
El domingo presentará un cambio, con 30% de probabilidad de lluvias después de la 1 de la tarde. Pese a ello, la jornada será parcialmente soleada, alcanzando 83°F (28.5°C), con vientos del sur entre 7 y 11 mph (11.3 y 17.7 km/h). Por la noche, un 30% de probabilidad de chubascos y tormentas se mantendrá, principalmente antes de la 1 de la madrugada. El cielo estará mayormente nublado, con una mínima de 72°F (22°C).
