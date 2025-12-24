El contundente mensaje de Ron DeSantis sobre la posibilidad de imponer matrículas delanteras en los autos de Florida

A través de sus redes sociales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió ante la posibilidad hipotética de que en el estado se vote una ley que imponga la necesidad de que los autos lleven matrículas delanteras. Aunque hasta el momento no existe una normativa avanzada que marque esa regla, el republicano fue contundente y dijo que no la promulgaría.

DeSantis dijo que vetará cualquier ley sobre matrículas delanteras en Florida

El tema salió a partir de una opinión que manifestó en la red social X. Concretamente, el gobernador citó la información sobre el proyecto de ley HB 841 de Florida, que propone la eliminación de las calcomanías amarillas para las placas de vehículos en el estado.

Ron DeSantis apoyó una ley para quitar las calcomanías amarillas de las matrículas de Florida Captura

DeSantis mencionó al representante Tom Fabricio, que impulsó la normativa, y lo apoyó: "Buen trabajo, Tom, ¡hazlo!“. A partir de ese mensaje, el usuario @RecklessOldMan se refirió a la HB 253, que endurece las sanciones para los conductores que oculten información clave de la matrícula con marcos o cubiertas para placas.

“¿No aprobaron recientemente una ley porque los marcos de las matrículas podrían obstruirlas?“, cuestionó el ciudadano. Además, se refirió a una supuesta nueva norma que podría tratarse en Florida: ”¿Y qué hay del rumor de que quieren exigir una placa frontal?“.

En su crítica, el floridano expresó que esto sería mucho más caro que el costo de una calcomanía e indicó que muchos vehículos del estado no tienen soporte para una placa delantera.

A pesar de tratarse solamente de un escenario hipotético, DeSantis fue contundente: “La legislación que obligue a los conductores a llevar una placa frontal se enfrentará a un destino simple: veto”.

Ron DeSantis dijo que vetará cualquier ley que imponga la necesidad de una matrícula delantera para autos de Florida Captura

El proyecto de ley que elimina un requisito en las matrículas de Florida y fue apoyado por DeSantis

Presentada por Tom Fabricio, la HB 841 establece una serie de cambios en las normas vehiculares de Florida. La más importante de ellas es que elimina el requisito de las calcomanías de validación que se aplica actualmente.

La norma establece que la pegatina amarilla en la esquina superior derecha de la placa debe estar en todos los vehículos. Eso cambiaría si efectivamente se aprueba la nueva ley.

Además, los registros de vehículos y sus renovaciones se llevarían a cabo de manera virtual. El proyecto comenzará su tratamiento en enero y, en caso de lograr la aprobación en la Legislatura y la promulgación de DeSantis, comenzaría a regir el 1° de julio de 2026.

Una nueva ley de Florida podría eliminar las calcomanías amarillas en las matrículas Freepik

La ley sobre matrículas que ya entró en vigor en Florida y generó confusión

Más allá del apoyo o no de DeSantis a potenciales leyes, en octubre ya comenzó a regir una norma que establece sanciones penales para las faltas en las que conductores oculten información de matrículas mediante marcos o coberturas de placas. Su entrada en vigor generó confusión en autoridades policiales y hasta dio lugar a detenciones que fueron cuestionadas.

Ese fue el caso de Demarquize Dawson, quien fue arrestado en la ciudad de Davie porque el marco de su placa tapaba levemente la letra “S” de la leyenda “Sunshine State”. La Policía de la ciudad lo liberó poco después y pidió disculpas por la detención.