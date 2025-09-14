Nuevo proyecto de ley: los conductores de Florida a los que se les exigirá hablar inglés sin excepción

El representante de Florida Byron Donalds introdujo en la Cámara de Representantes el proyecto HR 5177, denominado “Ley de Aplicación de la Normativa de Estaciones de Pesaje para Interceptar y Proteger Carreteras”. La iniciativa busca enmendar el título 49 del Código de EE.UU. con el fin de reforzar requisitos de seguridad en el transporte interestatal. Entre las medidas principales, se incluye la verificación del dominio del idioma inglés de los camioneros y la revisión de licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés).

Requisitos de inglés y licencias para camioneros en Florida

La iniciativa de Florida surge en el marco de la Orden Ejecutiva 14286 firmada por Donald Trump el 28 de abril de 2025. Esa orden estableció requisitos obligatorios para que los conductores de camiones que circulan en rutas interestatales pudieran comunicarse en inglés y cumplieran normas de tránsito específicas.

La nueva normativa de Florida se alinea con los estándares federales para exigir el idioma inglés en los conductores de camiones y sancionar a los estados que otorguen licencias sin estos lineamientos Freepik

La ley confiere al Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) la capacidad de hacer cumplir la Orden Ejecutiva en estaciones de pesaje de todo el país norteamericano. El texto legislativo de Byron Donalds establece que cada estado tendrá la obligación de garantizar que los camioneros sean sometidos a controles de idioma y de validez de licencias cada vez que ingresen a un punto de inspección.

En correlación con la orden federal, el DOT, a través de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés), será responsable de implementar los protocolos de evaluación. Estos incluyen una entrevista inicial en inglés y pruebas para comprobar que los conductores comprendan señales viales y puedan responder instrucciones de forma independiente.

Aquellos que no superen los exámenes serán puestos fuera de servicio de inmediato. Solo podrán reincorporarse a la actividad tras demostrar el nivel exigido. Este cambio deja sin efecto la política de 2016 aprobada bajo la administración Obama, que daba sanciones menores sin interrumpir la conducción.

“El Departamento de Agricultura de Florida se enorgullece de ser un factor multiplicador de la iniciativa integral de seguridad fronteriza del presidente Trump”, declaró el Comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, en un comunicado oficial.

“Desde que asumió el cargo (Trump), hemos ayudado a sacar de nuestras calles a casi 150 inmigrantes indocumentados. Si no puede leer nuestras señales, no debería estar en nuestras carreteras. La ley identificará a quienes violen nuestras normas y nos aseguraremos de que se haga justicia”, aseveró.

Todos los conductores de vehículos comerciales que circulen por rutas interestatales deberán dominar el idioma inglés Freepik

Sanciones federales a estados que no apliquen la ley: pérdida de fondos y licencias

El proyecto de ley establece consecuencias directas para los estados que no apliquen los protocolos exigidos. Entre ellas se contempla la suspensión de la autorización para programas de licencias comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) y la pérdida de fondos federales destinados al mantenimiento de carreteras.

Según Donalds, los estándares deben ser aplicados de manera uniforme a nivel nacional para evitar que algunos estados, especialmente los denominados “santuario”, otorguen permisos sin exigir pruebas de idioma. El legislador argumentó que esas prácticas representan un riesgo en las carreteras interestatales.

“A nivel estatal, el gobernador DeSantis y el comisionado Simpson han tomado medidas para proteger a los floridanos, pero es imperativo que ampliemos este esfuerzo a nivel nacional”, aseguró.

“Bajo mi Ley Weigh, todas las estaciones de pesaje a lo largo de las carreteras interestatales deberán hacer cumplir la Orden Ejecutiva del presidente Trump de revisar las licencias de conducir comerciales para detectar irregularidades y verificar el dominio del inglés de los camioneros”, agregó. El congresista señaló además que la seguridad debe ser la norma, no la excepción.