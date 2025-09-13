Nuevo “tax holiday” en Florida: Ron DeSantis anuncia el período de exención de impuestos

El gobernador Ron DeSantis presentó un nuevo período de exención de impuestos en Florida que apunta directamente a los entusiastas de la vida al aire libre y al derecho a portar armas. La medida, bautizada como Second Amendment Sales Tax Holiday, está vigente desde el lunes 8 de septiembre y durará hasta el miércoles 31 de diciembre de 2025. La propuesta busca que los residentes del estado puedan ahorrar en productos vinculados a la caza, la pesca y el campamento, y refuerza la postura de la administración respecto a la Segunda Enmienda.

Ron DeSantis anuncia exención de impuestos en Florida para armas y actividades al aire libre

Durante el acto realizado en Plant City, DeSantis aseguró que esta decisión tiene como eje principal el alivio económico. “Estamos comprometidos a ayudar a los residentes locales a conservar más de su dinero ganado con esfuerzo, y el Second Amendment Sales Tax Holiday es una forma de hacerlo”, expresó el gobernador. Subrayó además que Florida “es un gran estado para la aventura al aire libre y para ejercer los derechos de la Segunda Enmienda, y trabajamos para que siga siendo así”.

La medida se enmarca dentro de un plan mayor de alivio fiscal para el año 2025–26, que ya había sido anunciado a mediados de año. En aquel entonces, el gobierno aprobó un presupuesto con US$2000 millones en reducciones tributarias, incluyendo la eliminación permanente del impuesto al alquiler comercial y diversos períodos de exención de tributos dirigidos a familias y consumidores. Según el comunicado oficial, el paquete de beneficios prevé ahorros por US$450 millones, específicamente a través de feriados fiscales.

La vicegobernadora Jay Collins también destacó la importancia de esta nuevo beneficio. “Florida lidera la nación en la protección de la libertad, la familia y la tradición. Este Second Amendment Sales Tax Holiday ofrece un alivio fiscal real para las familias y garantiza que los valores puedan transmitirse a la próxima generación”, señaló.

Lista de productos exentos en Florida: armas, municiones, pesca y camping

El nuevo tax holiday incluye un amplio abanico de artículos. Se trata de una lista que va desde equipos de caza hasta insumos de camping y pesca. Entre los productos relacionados directamente con el derecho a portar armas, la exención se aplicará a:

Municiones.

Arcos, ballestas y sus accesorios.

Armas de fuego, incluyendo pistolas, rifles y escopetas.

Accesorios para armas, como fundas, empuñaduras, miras, culatas y kits de limpieza.

Además, la medida abarcará implementos necesarios para actividades recreativas al aire libre, como:

Linternas y lámparas de campamento con un valor de hasta US$30.

Cocinas portátiles, hamacas, sillas y bolsas de dormir por hasta US$50.

Carpas, con un precio máximo de US$200.

Carnadas y aparejos de pesca hasta US$5 si se venden individualmente o hasta US$10 en paquete.

Cajas o bolsas de pesca por hasta US$30.

Cañas y carretes de pescar hasta US$75 cada uno o hasta US$150 si se compran en conjunto.

Para acceder al listado completo, los interesados podrán consultar el sitio oficial de la Florida Department of Revenue en el apartado “HuntFishCamp”.

Polígonos de tiro en Florida: descuentos y beneficios durante el feriado fiscal

El gobierno estatal también anunció incentivos adicionales en los centros de tiro públicos como parte de este período de exención. Según el comunicado, varios rangos de tiro ofrecerán pases con descuento del 50% durante fechas conmemorativas y festivas en los últimos meses del año.

Entre las jornadas ya confirmadas se encuentran:

Domingo 12 de octubre , Día de Colón, en todos los polígonos estatales.

, Día de Colón, en todos los polígonos estatales. Sábados 25 de octubre y 6 de diciembre en el Tenoroc Shooting Center de Lakeland y en el Bay County Shooting Range de Panama City Beach.

en el Tenoroc Shooting Center de Lakeland y en el Bay County Shooting Range de Panama City Beach. Sábados 22 de noviembre (Acción de Gracias) y 20 de diciembre (Navidad) en el Triple N Ranch Shooting Range de St. Cloud y en el Palm Beach County Shooting Sports Complex en West Palm Beach.

Además, como reconocimiento a los veteranos, Florida entregará pases gratuitos a todos los excombatientes el domingo 9 de noviembre, en el marco del Día de los Veteranos.