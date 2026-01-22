Qué se espera en Florida ante el alerta por ola de frío polar y tormenta invernal con nevadas en EE.UU.

Florida observa de reojo el desarrollo de una poderosa tormenta invernal que avanza sobre gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, aunque el sistema tendrá sus efectos más severos muy lejos del Estado del Sol, influirá de manera indirecta en sus condiciones meteorológicas durante los próximos días.

Sur de Florida: lluvias, tormentas aisladas y calor persistente

En el extremo sur del estado, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami describió un panorama dominado por la humedad y la inestabilidad, muy distinto al frío extremo que golpea a otros puntos del país norteamericano.

Miami aguarda por lluvias durante este jueves NWS

Durante este jueves y viernes, se esperan lluvias frecuentes, especialmente a lo largo de la costa este del sur de Florida, con la posibilidad de alguna tormenta aislada. El organismo advirtió que, si las precipitaciones más intensas se desplazan tierra adentro, podrían generarse anegamientos menores, pese a que las condiciones previas son secas.

Las temperaturas en esta región continuarán elevadas para los valores normales de esta época. Para este jueves, los valores máximos se ubicarán en los altos 70°F (alrededor de 26°C) en la mitad oriental, mientras que el suroeste podría alcanzar los bajos 80°F (cerca de 28°C).

Hacia el viernes, con una disminución de la nubosidad y de las lluvias, el termómetro volverá a subir, con máximas que oscilarán entre los altos 70°F (26°C) y los bajos 80°F (28°C) en zonas costeras, y registros aún mayores tierra adentro.

Norte y noreste de Florida: niebla, contrastes térmicos y riesgo de heladas

El impacto del sistema será más evidente en el norte del estado, según la oficina del NWS en Jacksonville. Allí, el pronóstico resaltó la posibilidad de niebla densa durante la noche y las primeras horas del viernes, así como un riesgo moderado a alto de corrientes de resaca en las playas.

En Jacksonville y el norte de Florida, las madrugadas heladas se esperan que lleguen la próximas semana NWS

Las temperaturas mostrarán contrastes marcados. En zonas costeras, los valores máximos se mantendrán más contenidos, en el rango de los bajos a medios 60°F (18°C a 20°C), mientras que en áreas interiores podrían alcanzar los bajos a medios 70°F (22°C a 24°C). Sin embargo, tras el paso del frente frío previsto para comienzos de la próxima semana, se espera una entrada de aire más frío y seco.

El NWS Jacksonville advirtió que, a partir del lunes por la noche, existe una alta probabilidad de heladas generalizadas en el interior del noreste de Florida, con temperaturas que podrían descender hasta cerca de los 40°F (4°C) o incluso menos durante varias madrugadas consecutivas. Este escenario, aunque lejos del frío extremo que se vivirá en otras regiones del país norteamericano, representa un cambio significativo para el estado.

Centro de Florida: calor inusual antes del cambio

Más al norte, la oficina del NWS en Melbourne señaló que Florida Central permanecerá en el flanco sur de una trayectoria de tormentas invernales muy activa que se extiende desde Texas hasta las Carolinas. Esta ubicación permitirá que el aire más cálido avance sobre la península durante el fin de semana, lo que generará temperaturas que se acercarán a valores récord.

El tiempo para los próximos días en Florida Central: agradable y con lluvias NWS

El pronóstico indica que el viernes y el sábado presentarán máximas en el rango de los altos 70°F a bajos 80°F (25°C a 28°C), pero el domingo el calor se intensificará notablemente. En algunas localidades del interior, las temperaturas podrían trepar hasta la mitad de los 80°F (alrededor de 29°C) o incluso superarlas, lo que quedará a apenas 1 o 2°F de igualar marcas históricas, como podría ocurrir en Orlando.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es mayormente seco, con apenas una probabilidad limitada de chaparrones sobre la llamada Treasure Coast.

Sin embargo, el organismo advirtió que este período cálido será transitorio, ya que un frente frío avanzará sobre la región a comienzos de la próxima semana, lo que marcará un quiebre en la tendencia térmica.

Costa oeste y área de Tampa Bay: estabilidad con señales de transición

En la costa oeste, bajo la jurisdicción del NWS Tampa Bay Ruskin, el tiempo se mantendrá relativamente estable, aunque no exento de matices. El pronóstico destacó una tendencia gradual al calentamiento durante los próximos días, acompañada por la presencia de niebla matinal en sectores del suroeste de Florida y algunas nubes bajas.

El viernes, en Tampa, el clima se mantendrá caluroso, mientras el resto de Estados Unidos se congela NWS

Si bien los radares detectaron áreas de precipitación, los sondeos atmosféricos indicaron que gran parte de esa “lluvia” se evaporará antes de llegar al suelo, un fenómeno conocido como virga.

Aun así, no se descarta la aparición de lloviznas aisladas. Hacia el final del fin de semana, un frente frío incrementará la probabilidad de lluvias y dará paso a un descenso de las temperaturas durante la próxima semana, en sintonía con el patrón invernal más amplio que domina al país norteamericano.