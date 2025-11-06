Quiénes son los candidatos que van a la segunda vuelta de las elecciones de Miami Beach 2025

Dos candidatos se disputarán la alcaldía de Miami Beach en segunda vuelta, después de haber sido los más votados el 4 de noviembre. Se trata de la comisionada Eileen Higgins y el exadministrador municipal Emilio González, del Partido Demócrata y el Republicano, respectivamente.

Higgins y González, los protagonistas de la próxima contienda en Miami Beach

Higgins fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos en primera vuelta: sacó un 35,96%, lo que se traduce en 13.399 voluntades a su favor. De todas formas, eso no alcanzó para consagrarse ganadora y evitar el balotaje. Según CNN, necesitaba por lo menos la mitad de los sufragios.

La comisionada Eileen Higgins se posicionó como favorita con el 36% de los votos, seguida por el ex administrador municipal Emilio T. González con el 19% Fotomontaje: X de González y Facebook de Higgins

Por su parte, el republicano González quedó en segundo lugar con un 19,47% y recibió la confianza de 7256 votantes. La diferencia de 15 puntos con su contendiente fue suficiente para forzar la segunda vuelta.

“Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia. Juntos, pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, dijo Higgins en un comunicado citado por CNN.

Ambos disponen de una extensa trayectoria en la gestión pública y han ocupado cargos de relevancia en la administración. La demócrata centró su campaña en recuperar la confianza en el Ayuntamiento y abordar la asequibilidad en la metrópolis.

El próximo alcalde de Miami Beach saldrá entre Higgins y González Freepik

Cuándo será la segunda vuelta de las elecciones por la alcaldía de Miami Beach

El próximo alcalde de la ciudad floridense se definirá en las urnas el 9 de diciembre. Tanto Higgins como González ya comenzaron sus respectivas campañas para obtener la victoria después de la ventaja que obtuvo la demócrata el martes.

“Gracias a los votantes por el privilegio de pasar a la segunda vuelta electoral el 9 de diciembre”, escribió el cubano-estadounidense González en X, y agregó: “Necesitamos un nuevo comienzo, no la misma política y los mismos políticos de siempre”.

La publicación del candidato republicano a la alcaldía de Miami Beach X @emiliotgonzalez - X @emiliotgonzalez

El republicano aseguró que su campaña seguirá enfocada en las siguientes aristas:

Acabar con la corrupción.

Reducir “drásticamente” el impuesto sobre la propiedad.

Dar prioridad a las familias.

Cuál de los dos candidatos en Miami Beach cuenta con el apoyo de Ron DeSantis

De acuerdo con CNN, tal como se esperaba, el mandatario del Estado del Sol brindó un fuerte apoyo a González de cara a las elecciones del 9 de diciembre en Miami Beach.

Si bien las elecciones en esta ciudad son no partidistas, el contexto político se vio inevitablemente afectado por los constantes cruces entre demócratas y republicanos, los dos partidos que se disputarán la alcaldía en este caso.

El gobernador Ron DeSantis celebró que Florida fue distinguida como el estado número uno en educación superior de EE.UU. X: Ron DeSantis

Uno por uno: así fueron los resultados finales de las elecciones en Miami Beach

Solo dos de los 13 candidatos que hubo en Miami Beach el 4 de noviembre obtuvieron los sufragios necesarios para forzar una segunda vuelta. Así quedaron los resultados finales: