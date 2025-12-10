Quién ganó las elecciones en Hialeah, la ciudad llena de latinos en Florida
En estos comicios se eligieron dos escaños del Concejo Municipal, correspondientes a los Grupos 3 y 4
El martes 9 de diciembre se celebraron las elecciones en Hialeah, en las que se votaron dos escaños del Concejo Municipal de los grupos 3 y 4. Minutos después del cierre de urnas, se conoció que ganó Gelien Pérez del Seat 3, con el 79,8%, y William “Willy” Marrero del Seat 4, con el 71%. Ambos candidatos habían sido apoyados por el alcalde electo Bryan Calvo, lo cual le concedió una victoria política.
Resultados de las elecciones en Hialeah: todos los ganadores
En Hialeah se definieron dos asientos. La votación anticipada comenzó el 7 de diciembre y los candidatos por grupo eran:
- Grupo 3. Jessica Castillo y Gelien Pérez.
- Grupo 4. William “Willy” Marrero y Javier Morejón.
En los comicios del pasado 4 de noviembre, Pérez y Castillo avanzaron a la segunda vuelta del Grupo 3 en las elecciones generales del mes pasado con el 40,5% y el 36% de los votos, según consignó Florida Politics.
En el Grupo 4, Marrero lideró por poco con un 24,8%, seguido de Morejón con un 23,3%.
Este 9 de diciembre, Gelien Pérez dio el batacazo ante su rival Jessica Castillo por 79,8% contra un 20% de los votos. Por su parte, Marrero fue elegido con el 71% de los votos. Mientras que su oponente, Morejon, terminó con un 28,9%, consignó Miami Herald.
Estas elecciones fueron seguidas de cerca por el nuevo alcalde Bryan Calvo, quien busca ganar influencia dentro del concejo antes de asumir el cargo el próximo 12 de enero.
El joven de 28 años ha expresado su apoyo a Gelien Pérez y William “Willy” Marrero, quienes compitieron con listas políticas rivales durante la contienda por la alcaldía.
“Mi apoyo no significa que (ellos) me apoyarán siempre. Necesitamos equilibrar las votaciones y determinar dónde no estamos todos de acuerdo. Que los haya apoyado no significa que sea condicional”, decía en la previa el alcalde al Miami Herald.
Quiénes son los candidatos que compitieron en Hialeah
Grupo 3
Jessica Castillo
Se dedica al servicio comunitario a través de roles en servicios sociales, seguros médicos y ventas de Medicare. En la actualidad, trabaja como Agente de Ventas de Seguros Medicare en Ping Health desde febrero de 2025.
Gelien Pérez
Pérez ha trabajado durante más de una década en la ciudad de Hialeah, desde Asistente Administrativa en la Oficina del Alcalde (2010-2013) hasta Directora de Recursos Humanos (2014-2022), donde pasó por roles como Especialista de Programas y Coordinadora de Recursos Humanos.
Posee una Licenciatura en Artes en Escritura Profesional en Inglés y Justicia Criminal de St. Thomas University (2011). Asimismo, se graduó en el Hialeah Senior High School en 2008.
Grupo 4
William “Willy” Marrero
Marrero tiene 22 años y fue asistente del concejal de Hialeah, Luis Rodríguez. Es hijo de inmigrantes cubanos y nicaragüenses respectivamente.
Pese a su corta edad, cuenta con un extenso currículum político, según consignó El Nuevo Herald:
- A los 15 años, comenzó a trabajar junto al exsenador de Florida, René García.
- Fue voluntario para la campaña de Jesús Tundidor para el concejo en 2019 y para la de Rodríguez en 2021.
En la actualidad, Marrero cursa una licenciatura en administración pública en la Universidad Internacional de Florida, tras obtener un título de asociado en Políticas y Servicios Públicos.
Javier Morejón
Morejón tiene una licenciatura en Administración Pública de la Universidad de Florida (FIU) y una certificación en geomática de la Universidad de Florida.
En la actualidad, trabaja como especialista en uso de la tierra y uno de sus objetivos es reducir los costos de los servicios públicos, apoyar al Departamento de Policía y Bomberos.
