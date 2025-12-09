La candidata que lidera las elecciones en Miami y busca revertir decisiones contra inmigrantes en la ciudad

Este 9 de diciembre, los residentes de Miami elegirán a su próximo alcalde en una segunda vuelta electoral. En esta contienda, Eileen Higgings busca mantener sus buenos resultados de los primeros comicios, entre sus propuestas figura el combatir la corrupción de la ciudad y luchar contra la agenda migratoria de la administración Trump.

Quién es Eileen Higgins y cuál es su trayectoria

Higgings nació en Ohio. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios en la Universidad de Cornell.

Desde 2009 hasta 2012, fue funcionaria del Departamento de Estado durante la administración Obama. En ese período, fue parte del equipo de apoyo de la Embajada en México, y después fue oficial de Economía y Energía para Sudáfrica y Namibia.

Eileen Higgins se enfrentaría a una segunda vuelta contra Emilio T. González en Miami X/@CommishEileen

En 2018, trabajó como comisionada del condado de Miami-Dade, un cargo para el que fue electa por el Distrito 5. Durante su gestión, impulsó la transformación de terrenos subutilizados y la expedición de permisos para la construcción de vivienda asequible. Permaneció en el cargo hasta noviembre de este año.

Higgins ha hablado sobre la adhesión de Miami a un programa federal que delega la autoridad migratoria a la policía local, los jefes policiales de los condados y las agencias estatales, y añadió que buscará opciones legales para revertir esa decisión y reconstruir la confianza entre los residentes y las fuerzas del orden.

“Cuando empecemos a aplicar cualquier artimaña que surja del gobierno federal para detener a personas al azar, podríamos erosionar esa confianza”, dijo Higgins.

Las propuestas de Eileen Higgins en caso de ganar la alcaldía de Miami

La premisa de Higgins a lo largo de su campaña fue el “restaurar la confianza” en el Gobierno de la ciudad. Para ello, busca combatir la corrupción y “dar resultados” en materias como vivienda, tránsito y medio ambiente.

Sus objetivos se clasifican en cinco áreas de trabajo, según consignó su sitio web oficial:

Restaurar la confianza en el ayuntamiento: la demócrata busca arreglar el proceso de permisos para que el gobierno funcione para las pequeñas empresas y los propietarios de viviendas. Asimismo, prevé proteger los fondos públicos, construir vecindarios más seguros y un futuro más asequible.

Construir un futuro asequible y próspero: prevé invertir en pequeñas empresas y crear viviendas asequibles para "generar un futuro próspero".

Calles seguras, comunidades fuertes: Higgins planea invertir en la policía y los socorristas de la ciudad para mantener seguros a los residentes. También les proporcionará herramientas y los recursos necesarios.

Mejorar la experiencia de transporte para una comunidad conectada: busca destinar fondos en mejoras para que los residentes puedan disfrutar más del sistema de trolleys y tengan mejores experiencias como usuarios.

Crear un futuro resiliente: invertirá en medidas contra inundaciones y garantizará un futuro resiliente para la ciudad.

El foco de Higgins es “restaurar la confianza” en el Gobierno de la ciudad de Miami Lynne Sladky� - AP�

Su postura con la comunidad migrante

Poco después que el presidente Donald Trump le diera su apoyo a su oponente, Emilio T. González, Higgins reforzó su distanciamiento y se ha mostrado en contra de las políticas migratorias de la administración Trump.

Donald Trump respaldó al republicado Emilio T.González en los comicios Fotomontaje: AP y X de González

“Trump y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre cómo deberíamos tratar a nuestros residentes, muchos de los cuales son inmigrantes”, dijo en diálogo con El País. “Esa es la fortaleza de esta comunidad, que somos un lugar basado en los inmigrantes, eso es lo que nos hace especiales”.

La candidata asegura que, durante su campaña, se ha encontrado con personas afectadas porque sus familiares están detenidos en Alligator Alcatraz, en los Everglades. Por tanto, insiste que hay mucho arrepentimiento entre las personas que apoyan a Trump y que ahora buscan un cambio.

Higgins marcó distancia con el presidente Trump y su política migratorio contra los residentes de Miami JOE RAEDLE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Les duele que sus familiares estén desapareciendo, que personas que están tratando de hacer lo correcto presentándose a la corte estén siendo detenidas sin siquiera poder despedirse de sus familias. A mí también me duele esto”, aseguró.

Los resultados de la primera vuelta en Miami

La excomisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins, ganó la primera vuelta de las elecciones a la alcaldía en Miami con el 35,95% de los votos, que representó un total de 13.397. La demócrata fue precedida por Emilio T. González con el 19,47% y 7256 votos.

No obstante, al no acumular la mitad de los votos de la ciudad más poblada del condado de Miami-Dade, tuvo que enfrentar una segunda votación.