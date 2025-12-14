Qué significa la señal de tránsito “Hidden DIP” al conducir por EE.UU.
Este cartel forma parte del sistema oficial de advertencias viales de la Administración Federal de Carreteras
- 4 minutos de lectura'
En Estados Unidos, el sistema de señalización vial se rige por manuales que definen la forma, el uso y el significado de cada aviso colocado en calles, rutas y autopistas. Estos lineamientos buscan que los conductores identifiquen rápidamente cualquier situación que requiera atención y ajusten la conducción de manera segura, como cuando aparece el cartel de Hidden DIP.
Qué es un Hidden DIP y por qué se utiliza
De acuerdo con el manual uniforme de la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Transporte de EE.UU., un Hidden DIP describe un hundimiento repentino que no se percibe desde cierta distancia.
A diferencia de la señal DIP convencional, que advierte sobre un descenso visible, la versión oculta marca un tramo en el que el hundimiento queda fuera del campo visual hasta que el vehículo está muy cerca. Por esta razón se coloca principalmente en rutas rurales o en regiones montañosas.
La irregularidad en el pavimento puede acumular agua tras la lluvia, ocultar vehículos detenidos o encubrir una intersección. Estos factores pueden generar pérdida de control o deslizamiento si el conductor no ajusta la velocidad.
Una advertencia, utilizada en zonas donde existe un descenso abrupto en la ruta que no puede observarse a simple vista, anticipa la necesidad de reducir la velocidad y mantener el control del vehículo para evitar maniobras bruscas o daños mecánicos.
Ante ese tipo de riesgo, la señal se posiciona con anticipación para que el automovilista tenga tiempo suficiente para modificar su conducción.
La señal DIP y su diferencia con Hidden DIP
La advertencia DIP (código W8-2 en EE.UU.) señala una depresión en la calzada. En tramos secos suele representar una irregularidad menor, pero cuando llueve puede convertirse en un punto donde se acumule agua, lo que aumenta la posibilidad de hidroplaneo.
Frente a este cartel, el conductor debe:
- Reducir la velocidad
- Evitar adelantamientos
- Mantener el control del vehículo mientras atraviesa el descenso
La variante Hidden DIP comparte el mismo propósito, pero enfatiza que el hundimiento no es visible de antemano. Por ello, además de reducir la velocidad, el conductor debe:
- Sostener el volante con firmeza
- Mantenerse en su carril
- Observar el comportamiento del tráfico hasta que la vía vuelva a ser plana
El diseño y uso de estas advertencias están definidos en el manual uniforme de la FHWA un documento que establece criterios nacionales para garantizar uniformidad en la señalización. La agencia publica y actualiza estos parámetros, que es la referencia para todas las jurisdicciones del país norteamericano.
Dónde deben colocarse las señales DIP, según el MUTCD
La posición de las señales está reglamentada. Para advertencias, el manual indica instalarlas entre 300 y 655 pies antes del hundimiento. Esta distancia permite que el automovilista disminuya la velocidad de forma gradual y se prepare para el cambio en la superficie de la carretera.
Si el límite de velocidad es alto, el cartel se coloca aún más lejos para permitir un margen de reacción adecuado.
El proceso de instalación considera factores como la geometría del camino, la visibilidad y la velocidad promedio del tránsito.
Además, fabricantes y proveedores de equipamiento vial deben seguir los lineamientos oficiales para garantizar que todos los carteles de ese país mantengan un mismo estándar.
Las advertencias sobre hundimientos cumplen una función preventiva. Informan al conductor sobre un cambio brusco en el perfil de la carretera que podría comprometer la estabilidad del vehículo.
La uniformidad en el diseño facilita que cualquier persona al volante, incluso una que circula por primera vez por esa zona, reconozca el significado del aviso y actúe de manera acorde.
