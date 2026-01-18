Remaba sobre su tabla en Miami cuando vio una aleta que se acercaba: su aterrador encuentro con una especie poco común
Cientos de usuarios de TikTok quedaron asombrados por lo cerca que el surfista estuvo de la criatura en las costas de Florida
Un hombre que explora el mar se topó con una especie que nunca imaginó ver tan cerca de la costa, frente a las playas de Miami, Florida. Grabó el momento, lo compartió en redes sociales y el video se volvió viral por lo inusual de la escena.
La especie que vio el explorador en el mar de Miami, Florida
El surfista navegaba con su tabla por Haulover Dog Beach y de pronto vio una aleta acercándose a toda marcha hacia él. “Cuando el grande aparece y te saluda, la adrenalina empieza a bombear“, describió el video en su cuenta de TikTok.
En el clip en cuestión no se percibe de qué especie se trata; sin embargo, en el mismo perfil publicó más tarde otras grabaciones que permiten identificar que se trataba de un tiburón martillo gigante.
De inmediato se volvió viral, ya que usuarios y residentes de Florida no podían creer el tamaño de la criatura que el hombre logró captar. Además, otros amantes de la fauna marina expresaron su gratitud por mostrarles algo tan sorprendente.
Navegó con el tiburón martillo por varios días en Florida
El tiktoker detalló que volvió al lugar de los hechos en los días consecutivos y tuvo más suerte que la primera vez: “Mismo tiburón, ángulo diferente. Tuve el placer de remar con él durante tres días seguidos en el mismo lugar, a la misma hora”.
También afirmó que el tiburón se dejó filmar por mucho tiempo, lo que le permitió observarlo con más detalle. Cientos de usuarios quedaron perplejos y no dudaron en expresarlo en la sección de comentarios. “Es mi sueño”; “Una experiencia maravillosa”; “Uno de mis sueños es ver tiburones martillo”, “Es hermoso”, fueron algunas de las opiniones.
Dónde encontrar tiburones martillo en Estados Unidos
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) informó que los tiburones martillo se encuentran en mares costeros templados cálidos y tropicales.
En Estados Unidos habitan en el océano de la costa noreste, desde Nueva Jersey hasta Florida. Por el lado del Pacífico van desde la costa del sur de California, incluyendo el golfo de California, y también Hawái.
Asimismo, existen reglas para los pescadores de estas especies, de tal manera que quienes interactúan con ellas o las pescan tienen prohibido sacarlas de su hábitat.
Una normativa federal citada por la NOAA indica que a partir del 3 de enero del 2024 es ilegal la retención comercial o recreativa de:
- Tiburones oceánicos de punta blanca en todas las aguas de Estados Unidos del océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe.
- Tiburones martillo grandes, lisos y festoneados en el caribe estadounidense.
La medida corresponde al intento de las autoridades por preservar la fauna marina, dado que estas especies están catalogadas como vulnerables o en peligro.
“Todos los pescadores comerciales y recreativos con permisos para especies altamente migratorias que operan en el caribe estadounidense deben liberar a todos los tiburones de una manera que garantice la máxima probabilidad de supervivencia de los peces”, se lee en la ordenanza publicada en 2024.
