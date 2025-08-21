Ron DeSantis vs. California por las licencias de conducir para migrantes indocumentados: pide castigos del Congreso

Ron DeSantis exigió al Congreso de Estados Unidos sanciones contra los estados y ciudades santuario que permiten a migrantes indocumentados obtener licencias de conducir. El pedido del gobernador republicano surge a raíz de un accidente fatal en la autopista Turnpike de Florida, donde murieron tres personas en un choque en el que estuvo involucrado un camionero sin estatus legal que portaba un permiso de manejo emitido en California.

El accidente fatal en Florida que desató la polémica sobre licencias de conducir para indocumentados

El pasado 12 de agosto, en Fort Pierce, un camión conducido por Harjinder Singh, un migrante de 28 años que vive en Stockton, California, intentó una maniobra prohibida que terminó en tragedia. De acuerdo con la información oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, el conductor realizó un giro en U ilegal que derivó en una colisión con una camioneta familiar. Tres residentes del sur del Estado Soleado perdieron la vida de manera inmediata.

Las autoridades federales confirmaron que Singh había ingresado al país de forma irregular en 2018 y que contaba con una licencia de conducir obtenida en California, según consignó CBS. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que ahora enfrenta tres cargos de homicidio vehicular, además de violaciones migratorias, y que cumplirá una condena en prisión antes de enfrentar un proceso de deportación.

Durante una conferencia en una escuela de St. Cloud, DeSantis reaccionó con dureza y cuestionó incluso la actitud del conductor tras el accidente: “Se veía como si nada hubiera pasado, como si hubiese tropezado en la vereda. Eso es realmente frío”.

Las críticas directas de DeSantis contra California por las licencias de conducir a migrantes ilegales

La tragedia se convirtió en un argumento político para DeSantis, quien apuntó contra la legislación californiana que permite a las personas indocumentadas obtener licencias de conducir, incluidas las comerciales.

“En Florida dijimos que no damos licencias si estás ilegalmente, tampoco tarjetas de identificación. No reconocemos licencias de California porque ellos invitan a la gente a venir sin papeles y les dan beneficios”, arremetió el gobernador en la conferencia.

En esa misma línea, el mandatario estatal republicano sostuvo que estas políticas estatales incentivan la inmigración irregular y aumentan los riesgos en las carreteras, ya que permiten que personas sin estatus legal manejen camiones y automóviles en todo Estados Unidos.

Más allá de las diferencias entre estados, DeSantis insistió en que la respuesta definitiva debe provenir de Washington D.C. “No basta con que en Florida hagamos las cosas bien y esperar que eso solucione lo que pasa en la Costa Oeste. El Congreso tiene el poder de la billetera. Si eres un estado santuario, pueden sacarte los fondos. Deben dejar de subsidiar esto”, advirtió.

Para el gobernador, la manera de frenar estas políticas es cortar el financiamiento federal a las jurisdicciones que permiten licencias a indocumentados o que ofrecen refugio a quienes no pueden demostrar presencia legal en ese país.

Cómo funcionan las licencias para migrantes en Florida: prohibidas para indocumentados

En Florida, el escenario es muy distinto al de California. La normativa vigente establece que toda persona que se instale en el estado tiene un plazo de 30 días para tramitar una licencia de conducir válida, pero exige siempre documentación que acredite ciudadanía o residencia legal.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados detalla que los solicitantes deben presentar pruebas como una tarjeta de residencia permanente, un pasaporte con visa válida, una orden judicial de asilo o formularios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que acrediten estatus de refugiado.

Si el estatus legal no puede comprobarse, la solicitud se rechaza de inmediato. Además, la validez del documento queda limitada al tiempo autorizado por los papeles migratorios, con un máximo de cuatro años. En consecuencia, los extranjeros indocumentados no tienen posibilidad de acceder a una licencia de manejo en Florida.

Licencias para indocumentados en California

El contraste con California es notorio. Allí, desde 2015, está en vigor la Ley AB60, conocida como Ley de Conducción Segura y Responsable, que permite a personas sin estatus migratorio legal obtener una licencia de conducir estatal.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California explica que estos permisos se otorgan a quienes no pueden demostrar residencia legal, siempre que acrediten identidad y domicilio en el estado.

El documento incluye la leyenda “se aplican límites federales” y no sirve para trámites oficiales a nivel nacional, pero sí habilita a manejar dentro del Estado Dorado y en otros que reconocen su validez.