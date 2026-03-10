El Clásico Mundial de Béisbol 2026 enfrenta su “primera final” el 11 de marzo con el encuentro entre Venezuela y República Dominicana. Este partido (que define el liderazgo del grupo D) ha sido descrito como una “guerra de palabras” por parte de los fanáticos, quienes esperan con ansias el torneo.

El encuentro entre Venezuela y República Dominicana que genera expectativas

La expectativa por el partido ha generado un fenómeno inusual entre las fanaticadas. De acuerdo con la MLB, el encuentro entre ambas selecciones representaría una “revancha” para la afición dominicana tras la derrota ante Venezuela en 2023.

República Dominicana perdió 5 a 1 contra Venezuela en el Mundial de Clubes 2023 Rebecca Blackwell� - AP�

Estas ansias se han incrementado a tal punto que la rivalidad entre los aficionados se ha descrito como una “guerra de palabras”. Tras la victoria de República Dominicana contra Países Bajos, más de 32.000 personas corearon de manera unánime: “Queremos a Venezuela”.

Contraste entre jugadores y afición en la previa

Pese a la intensidad en las tribunas, los jugadores mantienen una relación de respeto y amistad. Previo a iniciar el torneo internacional, las selecciones intercambiaron varios saludos.

¿Se calienta el escenario en Miami?: el reto entre venezolanos y dominicanos antes del choque en el Clásico Mundial

Asimismo, figuras como Albert Pujols aseguran que los jugadores no hablan de revancha, sino de preparación diaria. El capitán venezolano, Salvador Pérez, por su parte, define la competencia como una “rivalidad hermosa”.

“Todos sabemos eso. Sé que los fanáticos están esperando ese juego por la rivalidad, etcétera”, dijo Pérez. “Es una rivalidad hermosa. Sé que cuando estamos en estos torneos, somos rivales. Sé que este juego es muy esperado”.

Incremento en el precio de las entradas

La ilusión de los fanáticos también se ha reflejado en el precio de las entradas. Los boletos más económicos oscilan entre los US$288,45 y US$343,45 para una persona, mientras que los asientos privilegiados detrás del plato pueden alcanzar los US$5000.

Para una familia de tres o cuatro personas, el monto puede superar los US$800 y US$1000 solo en entradas Marta Lavandier - AP

Para una familia de tres o cuatro personas, el monto puede superar los US$800 y US$1000, según la lista de precios presentada por la MLB. Así quedarían los valores:

En caso de adquirir las entradas a US$288,45 :

: US$1153 para una familia de cuatro personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

para una familia de cuatro personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

US$865,35 para una familia de tres personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

para una familia de tres personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas). En caso de adquirir las entradas a US$343,45:

US$1373,8 para una familia de cuatro personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

para una familia de cuatro personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

US$1030,35 para una familia de tres personas (sin incluir gastos de comidas o bebidas).

¡Qué Momento!

Los números de la “Vinotinto” y el “Plátano Power” previo a su encuentro

República Dominicana lidera hasta el momento el grupo D gracias a sus victorias por 12-3 ante Nicaragua, 12-1 frente a Países Bajos y 10-1 contra Israel.

La “Vinotinto” figura en segundo lugar tras vencer a Israel (11-3), a Países Bajos (6-3) y a Nicaragua por 4-1.